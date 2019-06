Czy Afryka jest większa, czy mniejsza od Grenlandii? 450 lat siatki Merkatora

Tak zwane odwzorowanie walcowe równokątne w 1569 r. przedstawił flamandzki kartograf Gerard Merkator. Mapa pozwala na zapoznanie się z kształtem kontynentów i z ich położeniem na globie. Opracowanie zakłada jednak równą długość wszystkich równoleżników, co prowadzi do poważnych zniekształceń. Według generalnej zasady, im dalej od równika, tym zniekształcenia są większe.

Powierzchnia Polski (ok. 312 tys. km2 powierzchni) jest ponad 97 razy mniejsza od powierzchni Afryki (ok. 30 370 tys. km2). Jeśli jednak porównamy powierzchnię naszego kraju z Grenlandią (ok. 2 166 tys. m2 powierzchni) wielu z nas będzie zapewne podobnie zaskoczonych, jak bohaterka serialu "The West Wing".