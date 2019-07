Internetowy łańcuszek o "bezdomnym pastorze" - mądra i pouczająca opowieść, ale nieprawdziwa

Użytkownicy Facebooka masowo udostępniają wpis o eksperymencie pastora Jeremiaha Steepeka, który przebrał się w ubogie ubranie i incognito pojawił się w swojej nowej parafii. To poruszająca historia o konieczności dzielenia się dobrami doczesnymi z drugim człowiekiem. Wielu użytkowników serwisu uwierzyło w jej autentyczność. Opowieść jest fikcyjna, choć jej elementy bazują na prawdziwych wydarzeniach. Zdaniem eksperta, takie historie mogą powstawać dla celów komercyjnych.

Duchowny przedstawiony w facebookowym wpisie jako Jeremiah Steepek miał zostać zaprezentowany w nowej parafii jako główny pastor. Zgodnie z opowieścią, pojawił się w kościele incognito 30 minut przed rozpoczęciem zgromadzenia. Był ubrany skromnie i prosił napotkanych ludzi o drobne na posiłek. Większość parafian ignorowała jego próby nawiązania kontaktu.

"Poszedł do kaplicy, usiadł z przodu i został poproszony przez osoby wprowadzające, aby zechciał usiąść z tyłu. Pozdrawiał ludzi, ale w odpowiedzi był pozdrawiany nieobecnymi i wrogimi spojrzeniami, a ludzie patrzyli na niego z góry i osądzali go" - można przeczytać we wpisie ilustrowanym zdjęciem brudnego mężczyzny w poplamionym, ubogim ubraniu.

Zgodnie z internetową opowieścią, kiedy przyszedł czas przedstawienia nowego pastora, mężczyzna ujawnił się. Z tylnych ławek przeszedł do przodu kościoła i wszedł na podwyższenie. Swoje wystąpienie rozpoczął od zacytowania przypowieści o Sądzie Ostatecznym z Ewangelii św. Mateusza, w której Jezus mówi o karmieniu głodnych, napojeniu spragnionych i przyjęciu przybyszów. Cytowany fragment listu kończy się słowami Jezusa: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili" (cyt. za Biblia Tysiąclecia wyd. Pallottinum 2003 r.). Zgodnie z opowieścią udostępnioną na Facebooku, wielu parafian zareagowało na przemówienie pastora ze wstydem, część osób płakała. "Niesamowity pastor. U nas też tak by było" Wpis zamieszczono na facebookowej stronie "Globalna Świadomość", zamieszczającej treści związane m.in. z ochroną zdrowia, historią czy polityką. "Zapraszam wszystkich do zapoznania się z ciekawą wiedzą, której nie ma w mediach głównego nurtu, świat się zmienia i musimy być tego świadomi" - napisano w sekcji "informacje". Sekcja "opis" zawiera link do sklepu internetowego, w którym można zakupić m.in. preparaty mineralne. Do czasu publikacji artykułu na wpis zareagowało 2,4 tys. osób. 1,8 tys. podało go dalej. W dyskusji pod opowieścią wzięło udział ponad 300 osób. Komentujący w większości uznali wpis za wartościową przypowieść, nie wyrażali wątpliwości co do prawdziwości przedstawionej w nim historii.

Komentarze internautów pod wpisem poświęconym pastorowi Steepekowi

"Piękna historia, z życia wzięta, godna uwagi dla każdego z nas", "Mocne, ale jak potrzebne te słowa by zrobić sobie prawdziwy rachunek sumienia", "Niesamowity pastor. U nas też tak by było" - pisali internauci. W poszukiwaniu pastora Wpisanie w wyszukiwarkę internetową imienia i nazwiska Jeremiah Steepek pozwala na zaznajomienie się z setkami wpisów w mediach społecznościowych i artykułów na portalach poświęconych jego postaci. Od czasu pierwszych wzmianek o Steepeku, zamieszczonych w 2013 r., dziennikarzom nie udało się potwierdzić jego istnienia.

Nie przeszkodziło to użytkownikom mediów społecznościowych w masowym tłumaczeniu przypowieści. Treści publikowane w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim czy rosyjskim wywoływały duże zainteresowanie. Pierwsze wzmianki historii o pastorze Steepeku można odnaleźć w angielskojęzycznych artykułach z połowy 2013 r. Nie są to jednak treści relacjonujące jego działalność czy wydarzenia, które go dotyczą, a informujące o poświęconych mu "postach na Facebooku". Opis osobistego doświadczenia Na fanpage'u "Pastor Jeremiah Steepek" można odnaleźć link do artykułu z 2013 r. na blogu, którego autor twierdzi, że jest autorem pierwszego wpisu poświęconego postaci duchownego. Relacji tej nie udało nam się zweryfikować, pozostaje zatem jedną z możliwych wersji historii powstania internetowego łańcuszka. Autor artykułu na blogu twierdzi, że oryginalny wpis zamieścił 22 lipca. Fikcyjna historia powstała pod wpływem osobistych doświadczeń odwiedzin kościołów w San Jose, w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Ukrywająca się pod pseudonimem osoba twierdzi, że w żadnej ze świątyń nie odnalazła ciepła i gościnności. Według relacji na blogu, oryginalny wpis został usunięty po tym gdy okazało się, że zamieszczone przy nim zdjęcie pochodzi z płatnej kolekcji. Część internautów dopytywała też o szczegóły historii i miejsce przebiegu opisywanych wydarzeń. Niektórzy mieli nazywać sprawę "kłamstwem i fabrykacją". Autor artykułu tłumaczy jednak, że od początku traktował historię jako fikcję. Tajemniczy mężczyzna Kim jest mężczyzna przedstawiony na fotografii załączonej do wpisów poświęconych pastorowi Steepekowi? Do angielskojęzycznej, prawdopodobnie pierwotnej, wersji tekstu załączano najczęściej fotografię wykonaną przez Brada Gerrarda w Wielkiej Brytanii. Portret przedstawia mężczyznę przypadkowo napotkanego na ulicy w Richmond. Mężczyzna, którego zdjęcie załączono do wpisu udostępnianego w ostatnich dniach na polskim Facebooku to natomiast João Reis, który przedstawia się jako pastor i aktor. "Jestem pastorem misyjnym, który używa sztuki do wyrażania miłości Boga" - napisał na swoim profilu na Facebooku. Reis działa w Brazylii, gdzie między innymi prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży. Ucharakteryzowany na osobę ubogą wygłasza "kazania żebraka".

Zdjęcia zamieszczone na Facebooku przez João Reisa

João Reis w tekście opublikowanym na Facebooku podkreśla, że użycie jego zdjęcia w opowieści o pastorze Steepeku było dla niego zaskoczeniem. - Byłoby błogosławieństwem, gdyby Jeremiah Steepek istniał, potrzebujemy ludzi zaangażowanych w głoszenie prawdziwej Ewangelii Chrystusa - napisał Reis. Inspiracje W dostępnych w sieci tekstach można odnaleźć wiele wskazówek, które rzucają nieco światła na pochodzenie opowieści o pastorze Steepeku. Amerykański portal fact checkingowy Snopes zwraca uwagę na dwa prawdziwe wydarzenia, które mogły być pierwowzorami przypowieści. W czerwcu 2013 r. Willie Lyle, nowy pastor metodystycznego Kościoła protestanckiego w Clarksville w Stanach Zjednoczonych, spędził cztery i pół dnia na ulicach miasta wcielając się w osobę w kryzysie bezdomności. Później w ubogim stroju wystąpił przed 200 członkami kościelnej społeczności. W czasie nabożeństwa przebrał się w swoje zwykłe ubranie. Założył nowe buty, krawat i marynarkę. Lyle relacjonował później, że doświadczenie nauczyło go wiele o życiu ludzi bezdomnych. Podobne doświadczenie miał mormoński biskup David Musselman, który w charakteryzacji i w ubogim stroju pojawił się przed kościołem w Taylorsville w stanie Utah. Co najmniej pięć osób poprosiło go o opuszczenie terenu kościoła. Musselman tłumaczył później, że jego celem było udowodnienie, że ludzie nie powinni spieszyć się z ocenami innych. Snopes zauważa również, że pierwowzoru wydarzeń opisanych we wpisie można się doszukiwać w elementach powieści Charlesa Monroe Sheldona "In His Steps" (polski tytuł "Jego śladami) z 1897 r., a także w eksperymencie przeprowadzonym na zajęciach z psychologii społecznej na Uniwersytecie Princeton w 1970 r. Badano wówczas reakcje studentów podczas spotkania z aktorem udającym osobę potrzebującą pilnej pomocy.

