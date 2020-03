Nie, te metody nie chronią przed zakażeniem koronawirusem

Czosnek działa przeciwbakteryjnie, ale nie ochroni przed koronawirusem. Wódka nie zawsze skutecznie odkazi ręce. Częste picie wody nie wypłucze z organizmu wirusa. Obalamy teorie na temat tego, jak się chronić przed COVID-19.

Internauci szukają w sieci informacji, czy i jak domowymi sposobami można uniknąć zakażenia koronawirusem. W odpowiedzi na zapotrzebowanie na tego typu informacje w internecie pełno jest porad - nie wszystkie zalecenia są jednak zgodne z prawdą i nie wszystkie znajdują naukowe czy medyczne potwierdzenie.

Babcine metody (np. czosnek) nie działają Jedną z takich porad jest zalecenie spożywania czosnku, by zapobiec infekcji. "A na tego knurawirusa to zwykły czosnek nie wystarczy?" - pyta w popularnym wpisie Maciej Świrski, były wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej.

"Tymczasem w Serbii nadal nie dowierzają w istnienie tego całego koronawirusa. Twierdzą, że rakija i czosnek w zupełności wystarczą, by się obronić. To potwierdzałoby od dawna głoszoną prawdę, że Bog je Srbin" - stwierdza jedna z internautek.

Picie wody nie wypłucze wirusa Inna popularna porada to częste picie wody, co rzekomo ma pomóc wypłukać wirusa z dróg oddechowych do żołądka, gdzie ma już nie zagrażać zdrowiu. "Pij kilka łyków wody co 15 minut. Dlaczego? Nawet jeśli wirus wchodzi do jamy ustnej pita woda lub inne płyny spłukują ją do przełyku i żołądka. Jak już tam będzie, kwas w żołądku wirusa zabije. Jeśli nie pijesz wystarczająco dużo wody, wirus może przebić się przez drogi oddechowe i wejść do płuc" – czytamy w często udostępnianym na Facebooku wpisie. Informacja ta ma być przekazywana przez użytkownika Facebooka "od czeskich przyjaciół" i rzekomo pochodzić "od lekarza, który pracuje w szpitalu w Shenzhen".

Podobne wpisy pojawiają się także na Twitterze. "Pij kilka łyków wody co 15 minut. Dlaczego? Nawet jeśli wirus wchodzi do jamy ustnej pita woda lub inne płyny spłukują ją do przełyku i żołądka. Jak już tam będzie, kwas w żołądku wirusa zabije" - pisze jeden z użytkowników. Profesor Trudie Lang z Uniwersytetu Oksfordzkiego podważyła tę teorię. Cytowana w materiale BBC podkreśla, że nie istnieje żaden biologiczny mechanizm, który uzasadniałby pomysł, że wirusa można po prostu wypłukać z układu oddechowego do żołądka i tym samym zabić go. "Infekcje takie jak koronawirusy dostają się do organizmu przez drogi oddechowe. Niektóre mogą się dostać do ust, ale nawet ciągłe picie wody nie powstrzyma cię przed złapaniem wirusa" - podaje BBC. Nie ma cudownego leku Inne popularne w sieci porady zalecają przyjmowanie witaminy C, która rzekomo ma przeciwdziałać zakażeniu oraz leczyć koronawirusa. Peter McCaffery, profesor biochemii z Uniwersytetu w Aberdeen w portalu The Conversation obala twierdzenie, że witamina C może zapobiegać i leczyć koronawirusa. "Chociaż więc witamina C ma pewien mały wpływ na przebieg przeziębienia, jest mało prawdopodobne, że przyjmowanie jej w dużych ilościach pomoże wyleczyć infekcję COVID-19 albo przynieść zauważalny efekt w ogóle" - twierdzi profesor. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że jak dotychczas nie ma konkretnego leku wskazanego do zapobiegania lub leczenia COVID-19. Ochrony przed koronawirusem nie zapewniają na razie żadne szczepionki przeciw innym wirusom - 2019-nCoV jest na tyle nowy i odmienny, że potrzebuje własnej szczepionki. Także antybiotyki, które działają tylko na bakterie, nie powinny być wykorzystywane jako środek zapobiegawczy lub leczący koronawirusa. Jeżeli jednak pacjent jest hospitalizowany z powodu wirusa 2019-nCoV, może otrzymać antybiotyki, ponieważ prawdopodobne występuje współzakażenie bakteryjne - informuje WHO. Uwaga na oszustów Jak informuje policja, w sieci pojawiły się oferty sprzedaży środków typu amulety czy cudowne herbatki, których stosowanie ma rzekomo uchronić przed COVID-19. Służby przestrzegają przed tego typu oszustami działającymi online, a także pukającymi do drzwi domów i mieszkań, i oferującymi cudowne środki przeciw koronawirusowi. Warto podkreślić jeszcze raz, nie ma obecnie konkretnego leku pozwalającego na wyleczenie z COVID-19, ani szczepionki zapobiegającej koronawirusowi. Tym bardziej nie ma żadnych "cudownych środków" na to pozwalających. Samoizolacja i higiena najważniejsze Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła zalecenia, dzięki którym można zmniejszyć ryzyko zakażenia. Zwraca uwagę m.in. na zachowanie higieny - częste mycie rąk i dezynfekcję dotykanych przedmiotów czy powierzchni.

