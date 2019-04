Powiedzenie już dawno temu zyskało sławę ogólnoświatowego przysłowia. Internetowe wyszukiwarki przypisują jego autorstwo słynnemu amerykańskiemu pisarzowi Markowi Twainowi, w drugiej kolejności Terry’emu Pratchettowi – angielskiemu pisarzowi fantasy.

Tymczasem, jak twierdzą "detektywi od cytatów", żadnemu z nich nie można przypisać pierwszeństwa w stworzeniu tego powiedzenia.

Weryfikatorzy fałszywych cytatów

Internetowe wyszukiwarki pełne są linków do cytatów, których ich domniemani autorzy nigdy nie napisali ani powiedzieli, albo ich autorstwo zostało przypisane komuś innemu. Tak np. jest ze słowami: "śmierć jednego człowieka to tragedia, śmierć milionów to tylko statystyka". Wg jednych źródeł, słowa te miał wypowiedzieć Józef Stalin, według innych - że napisał je w 1956 r. Erich Maria Remarque w "Czarnym Obelisku".

Tymczasem, jak twierdzą pasjonaci sprawdzania cytatów z portalu quoteinvestigator.com, pierwotnie zdanie to pochodzi z tekstu niemieckiego dziennikarza Kurta Tucholsky’ego z 1925 r. W swojej pracy opisał on opinię anonimowego francuskiego dyplomaty na temat wojny: "Wojna? Nie uważam jej za coś okropnego. Śmierć jednej osoby to katastrofa, śmierć stu tysięcy to statystyka".

Także na portalu quoteinvestigator.com znajdujemy źródło cytatu o prawdzie w butach. Znajduje się ono w tekście irlandzkiego XVIII-wiecznego pamflecisty i pisarza, nam bardziej znanego z opisu przygód Guliwera.

Kuśtykająca prawda

Jonathan Swift, bo o nim mowa, był nie tylko znanym ze szkolnej lektury autorem "Podróży Guliwera", ale także zaangażowanym, dziś powiedzielibyśmy, publicystą politycznym, satyrykiem i autorem wielu politycznych pamfletów. Redagował pismo "The Examiner".

I tam, w 1710 r., w listopadowym numerze, w eseju poświęconym kłamstwu w polityce napisał: "Jeśli najgorszy pisarz ma swoich czytelników, to największy kłamca ma swoich wyznawców; i jak to się często dzieje, bez szczególnej przyczyny, kłamstwo odniesie skutek, jeśli uwierzymy w nie w ciągu godziny. Fałsz wzlatuje, a prawda kuśtyka za nim".