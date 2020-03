Teorie spiskowe o koronawirusie - niebezpieczne dla społeczeństw

Równie szybko jak informacje o nowych przypadkach zachorowań na koronawirusa pojawiają się teorie spiskowe, według których za epidemią stoją potężni gracze, którzy coś knują. W artykule oryginalnie opublikowanym w portalu The Conversation dwoje badaczy, psychologowie Pia Lamberty i Daniel Jolley pokazuje, że teorie spiskowe o epidemiach mogą być tak samo niebezpieczne dla społeczeństw jak same epidemie. Poniżej publikujemy treść ich artykułu z The Conversation.

Badania pokazują, że teorie spiskowe mają tendencję do pojawiania się w momentach kryzysowych dla społeczeństw - takich jak ataki terrorystyczne, gwałtowne zmiany sytuacji politycznej czy kryzys gospodarczy. Mnożą się w okresach niepewności i zagrożenia , gdy staramy się nadać sens narastającemu na świecie chaosowi . Takie okoliczności stwarzają również wybuchy epidemii, co tłumaczy rozprzestrzenianie się teraz teorii spiskowych na temat koronawirusa.

Nieprawdziwe informacje i teorie spiskowe powstające na temat koronawirusa są tak poważnym problemem, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stworzyła specjalną stronę internetową , by się z nimi rozprawić.

Mimo że wiele z teorii spiskowych brzmi nieprawdopodobnie, przekonanie o tym, że jakieś złe siły realizują tajny plan, rozpowszechnia się w wielu społeczeństwach. Często odnosi się to do zdrowia. W szeroko zakrojonym badaniu sondażowym przeprowadzonym przez YouGov-Cambridge Center w 2019 roku 16 proc. respondentów w Hiszpanii twierdziło, że HIV został celowo stworzony i rozpowszechniony na świecie przez tajną grupę lub organizację. A 27 proc. Francuzów i 12 proc. Brytyjczyków w tym badaniu było przekonanych , że "prawda o szkodliwych skutkach szczepionek jest celowo ukrywana przed opinią publiczną".

Jedna z teorii spiskowych sugeruje, że koronawirus jest bronią biologiczną zaprojektowaną przez CIA jako narzędzie do prowadzenia wojny z Chinami. Wyznawcy innej teorii są przekonani, że rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych stworzyły wirusa, by zarobić na potencjalnej szczepionce.

Stosowanie się do zaleceń pracowników służby zdrowia i instytucji jest ważne w walce z kryzysem zdrowotnym. Ale ludzie wierzący w teorie spiskowe na ogół nie ufają tym grupom, które postrzegają jako wpływowe - m.in. menedżerom, politykom i firmom farmaceutycznym. A gdy ludzie nie ufają, są mniej skłonni stosować się do medycznych porad.

Badacze dowiedli, że medyczne teorie spiskowe zwiększają nieufność do autorytetów z zakresu medycyny, co może wpływać na gotowość ludzi do ochrony samych siebie. Osoby, które wierzą w medyczne teorie spiskowe, są mniej skłonne do szczepienia się lub stosowania antybiotyków, za to chętniej sięgają po ziołowe suplementy lub witaminy. Ponadto częściej przyznają, że zaufałyby poradom medycznym osób niebędących profesjonalistami, takich jak przyjaciele i rodzina.

Teorie spiskowe budzą nieufność do autorytetów

Zwolennicy teorii spiskowych na temat koronawirusa - jak pokazują badania - mogą być mniej skłonni do stosowania się do zaleceń zdrowotnych takich jak częste mycie rąk przy użyciu alkoholu lub mydła, czy samoizolacji po wizycie w strefach zagrożonych epidemią. Mogą częściej przyjmować negatywne postawy wobec zalecanych zachowań prewencyjnych lub stosować groźne alternatywne metody leczenia. Podniosłoby to prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się wirusa i naraziło na niebezpieczeństwo większą liczbę osób.

Już teraz widzimy "alternatywne podejścia do leczenia" koronawirusa - niektóre z nich są niebezpieczne. Na przykład zwolennicy Qanon - popularnej teorii spiskowej stwierdzili, że koronawirus został przygotowany przez tak zwany "tajny rząd", a przed zachorowaniem można się ochronić, pijąc wybielacz (stanowczo odradzamy stosowanie podobnych metod i przypominamy o zaleceniach WHO - red.).