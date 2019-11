Zagadka "Mazurka Dąbrowskiego". Zapłakany ojciec czy zapłakana Basia?

Jacek Piekara, polski pisarz fantasy, pochwalił się na Twitterze, że jego dziecko - jako jedyne w klasie - znało wszystkie zwrotki hymnu. "Moje dziecko jako jedyne w klasie znało płynnie wszystkie cztery zwrotki Hymnu! A to niełatwa sprawa, bo sam się złapałem na tym, że w trzeciej robiłem błąd. Myślałem że jest 'rzucim się przez morze', a jest 'wrócim'. Ale to chyba nie ja jeden tak mam" - napisał.

W kolejnym wpisie Ziemkiewicz przyznał rację tym, którzy twierdzili, że zapłakaną osobą jest jednak Basia. "Tak! Rację mają ci, którzy udzielili odpowiedzi: Basia. Bo to tzw. e krótkie (jak w 'kobita') zaświadczone w literaturze XIX wieku, do dziś zachowane w mowie potocznej na Mazowszu (idę do ty gupi roboty). Ergo, kto nie jest z Mazowsza, nie rozumie prawidłowo polskiego hymnu".

Na marginesie - Józef Wybicki urodził się w Będominie na Pomorzu. W jego rodzinnej miejscowości znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego.

Potwierdzenie tezy Ziemkiewicza można odnaleźć w pracach historyków, a zwłaszcza w wydanej w połowie lat 70-tych XX wieku "Sensacji z dawnych lat" autorstwa prof. Romana Kalety, wybitnego znawcy literatury epoki oświecenia.

"Rozmiękczony do łez"

Prof. Kaleta twardo obstawał przy tym, że płaczącą osobą jest Basia. "Jeśli ojciec obwieszczał córce powrót legionu Dąbrowskiego 'do Polski z ziemi włoskiej', to czynił to po to, by ją (płaczącą) pocieszyć, zresztą tkliwe wzruszenie uzewnętrznione łzami bardziej jest właściwe naturze kobiecej niż męskiej. Jeśli idzie o Basię, była ona reprezentantką wielu dziewcząt oczekujących w kraju na powrót swoich chłopców".

I jak dodaje prof. Kaleta, "nie ulega wątpliwości, że płacząca dziewczyna większe musiała wywrzeć wrażenie na młodzieży legionowej, skuteczniej pobudzić ją do boju, o co w istocie Wybickiemu chodziło, niż rozmiękczony do łez jej ojciec".