"Pociski nuklearne" przewiezione do Polski? To nie polska baza

Internauci rozpowszechniają film rzekomo przedstawiający lądowanie w Polsce amerykańskiego bombowca wyposażonego w pociski jądrowe. To nagranie z 2020 roku.

Należący do amerykańskich sił powietrznych B-2 Spirit wyposażony w 16 pocisków nuklearnych przybył do Polski - ogłosił 11 października użytkownik Twittera, posługujący się językiem angielskim i przedstawiający się jako "dumny Kozak" z Kijowa. Do tweeta dołączył nagranie pokazujące lądowanie samolotu wojskowego o charakterystycznej sylwetce. Tweeta szybko polubiło 4,2 tys. internautów, a ponad 800 podało dalej. Nagranie miało blisko 60 tys. wyświetleń.

Kadr ze filmu z 2020 roku, który został wykorzystany do rozpowszechnienia fałszywego przekazu o broni nuklearnej w Polsce Twitter

Źródło: rosyjskojęzyczny profil

Na filmie widać znak wodny rosyjskojęzycznego profilu na Telegramie Belarus VPO. Zgodnie z opisem konto rozpowszechnia informacje o sytuacji polityczno-militarnej w Europie i na świecie "z perspektywy Republiki Białorusi". We wpisie z 11 października znajdujemy znane z Twittera nagranie, kilka fotografii i zrzut ekranu z tweetem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka z 2 września. Błaszczak pisał wówczas o przybyciu do Polski bombowca B-52 (B-52 i B2 to dwa różne modele bombowców).

Wpis opublikowany 10 października na rosyjskojęzycznym profilu na Telegramie Telegram/Belarus_VPO

"Pierwszy w historii amerykański bombowiec B-2 przylatuje do Polski" - przekonują administratorzy rosyjskojęzycznego profilu informując, że samolot może przenosić do 16 głowic jądrowych. "O ile przylot bombowca B-52 2 września 2022 roku był szeroko nagłaśniany, o tyle obecna wizyta jest utrzymywana w jak największej tajemnicy" - przekonują.

Korzystając z wyszukiwarki obrazów Google, natrafiliśmy na wcześniejsze przykłady rozpowszechniania filmiku z lądującym samolotem w mediach społecznościowych. We wrześniu tego roku rozsyłali je m.in. użytkownicy Twittera z opisami sugerującymi, że to amerykański bombowiec przybyły do Trójmiasta.

Nie Polska a Anglia w 2020 roku

W rzeczywistości wideo nie przedstawia aktualnej sytuacji. W sieci można trafić na to samo nagranie opublikowane w kwietniu 2020 roku z opisem wyjaśniającym, że przedstawia ono przylot bombowca B-2 Spirit do bazy wojskowej Royal Air Force w Fairford, w hrabstwie Gloucestershire, w południowo-zachodniej Anglii. W oryginalnym nagraniu B-2 nadlatuje z lewej strony, w tym rozpowszechnianym teraz na Twitterze - z prawej. Czyli wideo z Twittera jest lustrzanym odbiciem.

W Google Maps jest zaznaczone podejście do lądowania tego lotniska (Fairford approach). To miejsce w którym nagrano lądowanie B-2 Stealth.

Lotnisko wojskowe RAF w Fairford w Anglii z zaznaczonym miejscem wykonania nagrania Google Maps

O tym, że B-2 nie ląduje w Polsce, a na lotnisku wojskowym w Anglii świadczą też tablica rejestracyjna samochodu widocznego na nagraniu oraz tabliczka na płocie, z komunikatem po angielsku. Informuje, że jest to chronione miejsce w myśl ustawy o tajemnicach urzędowych i nieuprawnione osoby przebywające na terenie [lotniska] mogą zostać aresztowane i postawione w stan oskarżenia.

Brytyjska tablica rejestracyjna i tabliczka po angielsku na ogrodzeniu potwierdzają, że nagrania nie wykonano w Polsce YouTube/Twitter

W sieci można znaleźć więcej nagrań pokazujących amerykańskie bombowce w bazie Fairford. Na publikującym nagrania lotnicze profilu Airboyd w serwisie YouTube można znaleźć wideo opublikowane 14 marca 2020 roku opisane: "Trzy B-2 Spirits z bazy lotniczej Whiteman przylatują do RAF Fairford w ramach Bomber Task Force Europe 2020".

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poproszone przez redakcję Konkret24 o komentarz do nagrania odpisało, że "nie potwierdza informacji zawartych w cytowanym tweecie".

Użytkownik, który na Twitterze opublikował dziś o 11.10 nagranie, skasował je ok. godz. 16. W nowym wpisie (już bez wideo) podtrzymał tezę, że "B-2 Spirit amerykańskich sił powietrznych wyposażony w 16 pocisków nuklearnych przybył do Polski".

Autor:Krzysztof Jabłonowski

Źródło: Konkret24