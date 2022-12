Ile kosztuje, a ile kosztował bilet na pendolino? Były prezes PKP vs internauci

Były szef Grupy PKP twierdzi, że w ciągu ośmiu lat średnia cena za przejazd pendolino wzrosła ponad dwukrotnie. Internauci przekonują, że to nieprawda. Sprawdziliśmy, kto ma rację.

Jakub Karnowski, obecnie ekonomista związany ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, przez cztery lata był prezesem Grupy PKP. Ustąpił ze stanowiska w 2015 roku. Po tym, jak 11 grudnia na Twitterze podzielił się uwagami na temat podróży koleją, wśród internautów rozgorzała dyskusja, czy ma rację co do oceny kosztów przejazdów. Otóż Karnowski napisał: "Jadę Pendolino. Przeciętnie bilet w drugiej klasie kosztuje teraz 150 zł. w jedną stronę. 2014-15 60 zł. Wyjazd z Warszawy do Gdańska lub Krakowa dla 5 osobowej rodziny z KDR to teraz 1000 zł. Kawy i herbaty już też nie rozdają, tylko wodę" (pisownia postów oryginalna). Tweet polubiło 1,1 tys. internautów, ponad 150 podało dalej. "Pozostaje transport autobusowy. Koszt na tych trasach 40-50 zł"; "Taniej wynająć samochód"; "Jesteśmy zacofanym krajem" - komentowano.

Ale część twitterowiczów przekonywała Karnowskiego, że nie ma racji. "Od samego początku bilety na Pendolino kosztowały 150 zł, a niższe ceny trafiały się jedynie w promocjach"; "60 zł pendolino na pewno nie kosztowało w 2014-15"; "Dziwne, z tego co ja pamiętam płaciło się ok 120 zł..." - pisali.

"Zajrzyjmy do cennika @PKPIntercityPDP obowiązującego na przełomie 2014 i 2015 r., kiedy Karnowski kierował Grupą PKP. Cena bazowa za bilet na trasach Warszawa - Kraków i Warszawa - Gdańsk osiem lat temu wynosiła 150 zł" - odpisał Karnowskiemu administrator profilu magazynu "Z Biegiem Szyn" i opublikował fragment cennika spółki PKP Intercity obowiązującego od listopada 2014 roku. Z informacji wynikało, że bilet na pociąg Euro Intercity Premium na trasie Kraków-Warszawa kosztował wówczas 150 zł w drugiej i 195 zł w pierwszej klasie. "Piszę o przeciętnej czyli średniej a nie nominalnej cenie, Panie Karolu. Każdy kto jeździ często EIP to odczuwa" - ripostował Karnowski. Nie napisał jednak, dla których tras podał średnią cenę biletu.

Ponieważ w pierwszym tweecie pisał o trasach z Warszawy do Gdańska i Krakowa oraz odpowiedział na uwagę internauty piszącego o cenie nominalnej biletu na trasie z Krakowa do Warszawy, sprawdziliśmy, ile wynosiły średnie ceny przejazdów na tych trasach. Z dostępnych danych wynika, że były wyższe, niż 60 zł.

Ile kosztuje bilet na pendolino teraz, a ile w 2014 roku

Najpierw sprawdziliśmy nominalne ceny biletów na pociągi kategorii Express InterCity Premium obsługiwane taborem marki Pendolino. Archiwalne cenniki PKP Intercity są dostępne na stronie internetowej spółki. Pociągi pendolino obsługują przejazdy pasażerskie po polskich torach od 14 grudnia 2014 roku. Według kolejnych cenników obowiązujących od 16 listopada 2014 do 13 marca 2016 roku koszt biletu na pociąg relacji Warszawa-Kraków i Warszawa-Gdańsk wynosił w drugiej klasie 150 zł. Według aktualnego cennika na obu trasach jest to 169 zł. Jak poinformował nas pełniący obowiązki rzecznika spółki PKP Intercity Cezary Nowak, ceny wzrosły na początku stycznia bieżącego roku. "Aktualizacja była pierwszą systemową zmianą cen biletów PKP Intercity od lat 2013-2014" - napisał Nowak.

Przeciętna, czyli średnia cena biletu na tych trasach jest jednak niższa. Bilety na pociągi Express InterCity Premium są bowiem sprzedawane również w promocyjnych cenach. Poprosiliśmy PKP Intercity o przekazanie uśrednionych danych o cenach biletów w 2022 roku oraz archiwalnych za 2014 i 2015 rok na trasach Kraków-Warszawa i Gdańsk-Warszawa. Cezary Nowak przesłał nam tylko dane za 2014.

I tak: średnia cena biletu w 2014 roku na trasie Warszawa-Kraków wynosiła 129,9 zł; na trasie Warszawa-Gdynia 128,8 zł. Nie było to więc 60 zł, lecz około dwa razy więcej.

"Obecnie średnia cena dla relacji Warszawa Kraków jest wyższa o 1,6 proc. od tej obowiązującej w 2014 roku, dla relacji Warszawa – Gdynia jest o blisko 8 proc. niższa" - przekazał Nowak. Z tego wynika, że średnia cena biletu na trasie Warszawa-Kraków to obecnie 132 zł, a na trasie Warszawa-Gdynia 118,5 zł.

Ile kosztuje podróż pięcioosobowej rodziny dziś, a ile w 2014 roku

Jak informuje PKP Intercity, ceny biletów dla pięcioosobowej rodziny są zależne od wieku dzieci, przysługujących im ulg oraz bieżącej oferty promocyjnej. By wyliczyć ostateczną cenę, trzeba od ceny bazowej odjąć przysługującą ulgę wynikającą z oferty promocyjnej, a następnie ulgę ustawową.

Zgodnie z ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z 20 czerwca 1992 roku dzieci do czwartego roku życia mają 100 proc. ulgi; starsze dzieci do zakończenia nauki w szkole ponadpodstawowej mają 37 proc. ulgi; studenci do ukończenia 26. roku życia mają 51 proc. ulgi. Od 16 czerwca 2014 roku obowiązuje również Karta Dużej Rodziny, dzięki której rodzicom lub małżonkom rodziców posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny również przysługuje 37 proc. ulgi.

PKP Intercity szacuje, że przejazd pięcioosobowej rodziny w ramach tej samej oferty Bilet Rodzinny dla dwóch osób dorosłych i trójki dzieci w wieku szkolnym, korzystających z ulgi w wysokości 37 proc., kosztowałby: - W 2014 i 2015 roku – 493,50 zł w jedną stronę (2 x 105 zł za bilety osób dorosłych i 3 x 94,50 zł za bilety dzieci w wieku szkolnym); - W 2022 roku – 556,01 zł w jedną stronę (2 x 118,30 zł za bilety osób dorosłych i 3 x 106,47 zł za bilety dzieci w wieku szkolnym).

Są to jednak informacje spółki, które jedynie przytaczamy. PKP Intercity informuje też, że obecnie w pociągach Express InterCity Premium pasażerowie otrzymują w cenie biletu wodę gazowaną lub niegazowaną. W 2014 i 2015 roku otrzymywali jeden napój do wyboru spośród: kawy, herbaty, wody, soku. Tak więc co do braku kawy/herbaty w pendolino były prezes PKP ma rację.

Autor:Krzysztof Jabłonowski

Źródło: Konkret24