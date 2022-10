Sasin: wzrosty cen gazu w Polsce "stosunkowo niewielkie". Czyli jakie?

To była długo oczekiwana wspólna konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Po doniesieniach o tarciach wewnątrz rządu obaj politycy stanęli ramię w ramię, by zapowiedzieć nową ustawę zakładającą maksymalną cenę prądu na poziomie 785 zł za megawatogodzinę dla podmiotów wrażliwych oraz mikro-, małych i średnich firm. Jacek Sasin wykorzystał tę okazję do podkreślenia wcześniejszych działań rządu na rzecz obniżenia cen energii. Obszernie mówił o dobrej współpracy z premierem na początku roku. "My reagowaliśmy jako rząd błyskawicznie na te sytuacje, które spadały na Polaków jak grom z jasnego nieba. Przykładem niech będzie kwestia taryfy na gaz" - mówił Sasin. Przypomniał rozmowy, które toczyły się podczas święta Trzech Króli. "Polacy świętowali, cieszyli się jeszcze atmosferą Bożego Narodzenia, ale my wtedy pracowaliśmy wspólnie z panem premierem nad tym, żeby te rozwiązania jak najszybciej mogły wejść w życie. I tak się stało" - wspominał.