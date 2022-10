Witucki: "list z rana dostałem". Potwierdzamy. Premier nie tylko do niego napisał

List premiera jest szeroko komentowany na Twitterze. Skrytykowali go m.in. Sławomir Dudek z Forum Obywatelskiego Rozwoju czy Dariusz Ćwiklak z "Newsweek Polska". "Samobójcza ścieżka to brak realizacji reform z Krajowego Planu Odbudowy i brak środków, to patobudżet, to zamach na Radę Polityki Pieniężnej, to pseudo-Rada Dialogu Społecznego, to dolewanie benzyny do inflacji przez rząd, to kurs walutowy - 5 zł, to rentowności 8 procent, oczywiście praworządność, konflikt z EU, to POLEXIT" - wyliczał Dudek. "Bardzo zgrabnie ten list przetłumaczony z rosyjskiego. Naprawdę. Choć jednak głupio, że to oficjalny przekaz z kancelarii premiera" - skomentował Ćwiklak.