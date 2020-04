"Wywróciliśmy sprawy do góry nogami" - naukowcy ulegli presji newsów o koronawirusie

Naukowcy stworzyli modele, jak poruszać się w czasie epidemii - donosiły media, powołując się na symulację stworzoną przez inżynierów z Holandii. Redakcje informowały, że to wyniki "badań naukowych". Tymczasem autorzy - widząc zainteresowanie opinii publicznej koronawirusem - ominęli przyjęte zasady publikacji badań naukowych.

Popularna w anglojęzycznym internecie stała się na początku kwietnia komputerowa symulacja, która miała prezentować, jak wygląda droga, jaką pokonują kropelki wydzielane podczas kaszlu czy kichania, gdy ludzie biegną. Wykorzystując ją, w artykułach prasowych sugerowano, jak ludzie powinni uprawiać sport w czasie pandemii COVID-19, by uniknąć ewentualnego zakażenia.

Polscy naukowcy opracowali testy na obecność koronawirusa Video: Fakty TVN

Media piszą, naukowych źródeł nie ma 7 kwietnia o symulacji informowały dwa artykuły w belgijskich dziennikach "Het Laatste Nieuws" i "De Morgen". Opowiadał o niej jeden z jej głównych autorów - Bert Blocken, inżynier, pracownik naukowy holenderskiego Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven. Twierdził, że w czasie pandemii powinniśmy unikać jeżdżenia na rowerze, biegania lub chodzenia jeden za drugim, bo w ten sposób narażamy się na większe ryzyko zakażenia koronawirusa od osoby poruszającej się przed nami, jeśli ta kichnie lub kaszlnie. Według Blockena bezpieczniej jest podczas takich aktywności poruszać się obok siebie albo za kimś, lecz ustawiając się po skosie. Popularność symulacji jeszcze bardziej podbił poświęcony jej tekst w anglojęzycznym portalu Medium, gdzie publikują zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Autorem jest Jurgen Thoelen przedstawiający się w portalu jako przedsiębiorca. Tylko na Facebooku jego artykuł udostępniono ponad 500 razy, a jego łączny zasięg wyniósł prawie 37 mln użytkowników.

Artykuł opublikowany w Medium dotarł do 37 mln użytkowników Facebooka Foto: Medium/CrowdTangle

Najwcześniejsza zachowana w Internet Archive wersja tekstu z 8 kwietnia nie zawierała odnośników do żadnych naukowych źródeł. "Naukowcy stworzyli modele" 9 kwietnia artykuł o symulacji ukazał się także na Gazeta.pl - pod tytułem "Tak nie można biegać! Naukowcy ustalili, jak bezpiecznie spędzać aktywnie czas". "W trakcie pandemii zalecane jest utrzymywanie właściwej odległości od drugiej osoby. Naukowcy stworzyli modele, które wskazują na najbardziej efektywne sposoby realizowania tych wytycznych. Kluczem jest unikanie biegania, jeżdżenia za sobą" - podaje artykuł. Jeden z internautów komentujący wpis dziennikarza Pawła Wilkowicza na Twitterze podającego link do tekstu w Gazeta.pl, zauważył, że o symulacji krytycznie napisał amerykański portal Vice. "To komputerowa symulacja niepodparte żadnymi badaniami. Ci tzw. naukowcy opublikowali to, żeby wzbudzić sensacje a teraz się biorą dopiero za research. Serio to już totalny #fakenews jest" (pisownia oryginalna) - stwierdził internauta. W kolejnym wpisie podał link do artykułu.

"Wywróciliśmy sprawy do góry nogami" 9 kwietnia symulacji przyjrzała się bliżej redakcja amerykańskiego portalu Vice. Gdy powstawał jego tekst, naukowcy udostępnili wyłącznie omówienie symulacji (tzw. white paper). "Jest to skromny wkład inżynierów/aerodynamików, który ma trochę pomóc w walce z COVID-19 na całym świecie" - przekonywali autorzy. Vice zauważył jednak, że jest to przetłumaczona anglojęzyczna wersja artykułu, który ukazał się 7 kwietnia w portalu belgijskiej gazety "HLN". Vice sprawdził, że na tamten moment zespół inżynierów nie opublikował jeszcze recenzowanej pracy naukowej na temat swojej symulacji. Dostępne opracowanie nie zawierało szczegółowych danych, na podstawie których można byłoby weryfikować wnioski inżynierów. Okazało się, że naukowcy z Eindhoven nie przestrzegali zasad standardowego procesu publikacji badań naukowych. Przyznają to wprost w uwagach do opublikowanego później przez nich omówienia. Swoją decyzję uzasadniają sytuacją pandemii: "Ze względu na naglącą sytuację i ogólnoświatowy kryzys wyjątkowo wywróciliśmy sprawy do góry nogami. Najpierw publikacja wyników badań i poinformowanie opinii publicznej, dopiero dzisiaj przedstawiliśmy wniosek o finansowanie badań, później złożymy zrecenzowany artykuł naukowy. Zastanowiliśmy się dokładnie nad tym odwróconym porządkiem. W związku z tą sytuacją uznaliśmy, że nieetyczne byłoby utrzymywanie wyników w tajemnicy i czekanie opinii publicznej miesiącami na zakończenie procesu recenzowania". Naukowcy dodają, że przedstawiony materiał to jedynie krótki opis głównych wyników, a szczegóły badań naukowych pojawią się w następnych dniach jako artykuł w LinkedIn. Portal Vice podkreślił, że wielu naukowców publikuje na temat koronawirusa recenzowane artykuły naukowe. Natomiast gdy symulacja już stawała się popularna w internecie, nieznane były szczegóły co do tego, jak przeprowadzono badanie i symulację. Zespół badawczy nie udostępnił tych informacji, a w tym czasie wnioski z ich badań były szeroko udostępniane przez internautów. Badanie nieprzydatne dla epidemiologów Dostępne na tamten moment materiały dotyczące symulacji skomentował dla Vice William Hanage, epidemiolog z harwardzkiego Centrum Dynamiki Chorób Zakaźnych. Stwierdził, że popularność symulacji jest szkodliwa, a samo badanie tak naprawdę "niezbyt użyteczne, przynajmniej dla epidemiologów". Hanage wyjaśniał, że liczba zakażeń w wyniku chodzenia czy biegnięcia za osobą zakażoną będzie stanowiła niewielką część wszystkich przypadków. Hanage sam w tym czasie skupiał się na pracy nad modelami szpitalnego przenoszenia wirusów. Czterej inżynierowie z Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven dopiero po tekście portalu Vice opublikowali pierwszą kilkustronicową pracę omawiającą symulację - ukazała się ponownie na stronie internetowej jednego z jej autorów, Berta Blockena.

Czy przeciąg może powodować przenoszenie koronawirusa? Video: tvn24

W piątek 10 kwietnia Blocken poinformował na Twitterze, że udostępnił wstępną wersję artykułu naukowego (ang. preprint) o symulacji. Nie została jeszcze opublikowana w czasopiśmie naukowym. "Ze względu na bardzo uzasadnione zapytania niniejszym podajemy link do pełnego artykułu (preprint). Grzeczne i cywilizowane (!) pytania i komentarze są mile widziane" - napisał na Twitterze inżynier.

Zachować czujność W Konkret24 opisywaliśmy, że należy ostrożnie podchodzić do spektakularnych doniesień naukowych. Naukowcy Uniwersytetu w Westminsterze podali wskazówki, kiedy czytelnik powinien być sceptyczny co do naukowego charakteru tekstu w sieci. Przypominamy wymienione przez nich sześć kroków, dzięki którym każdy może podejść do czytania takiego tekstu "jak naukowiec".