Papryka może być "żeńska" lub "męska"? Wyjaśniamy "ogrodowy mit"

W opublikowanym 28 grudnia w serwisie X poście autor przekonuje, że po tym, jak zakończony jest dół owocu papryki - czy ma podział na trzy, czy na cztery wybrzuszenia - można rozpoznać, czy dana papryka jest płci żeńskiej czy męskiej. Umiejętność rozróżnienia tego ma być przydatna w kuchni ze względu na walory smakowe. "Kupując paprykę, odwracajcie ją. Papryka 4-sektorowa to papryka żeńska, ma więcej nasion i jest słodsza, zaleca spożywać się ją na surowo. 3- sektorowa to męska, jest lepsza do obróbki cieplnej, na leczo. Nie dziękujcie" - czytamy na koncie anonimowego użytkownika x.com (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

"Mam dwie babki w lodówce" vs "nie ma czegoś takiego jak płeć papryki"

"Człowiek całe życie się uczy"; "Przydatne"; "Aż poszłam do lodówki sprawdzić. Mam czerwoną żeńską i żółtą męską, nie wiedziałam o tym, dzięki"; "O ja cie! Mam dwie babki w lodówce"; "Dziękuje za fajną ciekawostkę" - pisali w komentarzach użytkownicy x.com. Ale nie wszyscy byli przekonani do tej teorii: "Nie ma czegoś takiego, jak płeć papryki"; "Tyle że to nie prawda"; "to podobno mit"; "Dlaczego brzydko kłamiesz?".