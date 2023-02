NASA wcale nie twierdzi, że nie ma globalnego ocieplenia. Wyjaśniamy

"NASA stwierdza, ze nie ma mowy o zadnym globalnym ociepleniu - ostatnie 8 lat i 5 mcy pokazuje wyraznie, ze nie ma znaku tego trendu" - ogłosiła 5 lutego jedna z użytkowniczek Twittera (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Podała dalej tweeta Steve'a Milloya, sceptyka globalnego ocieplenia ze Stanów Zjednoczonych. Milloy opublikował wykres globalnych zmian temperatury od września 2014 roku do stycznia 2023 roku zaczerpnięty z opracowań Uniwersytetu Alabamy w Huntsville w USA. Przez wykres jest przeprowadzona lekko opadająca niebieska linia, która pokazuje, że we wskazanym okresie temperatura obniżyła się. "To już oficjalne: Brak globalnego ocieplenia od 8 lat i 5 miesięcy, według danych satelitarnych NASA. Nie ma ocieplenia pomimo około 475 miliardów ton emisji CO2. Ocieplenie z powodu CO2 jest największym naukowym oszustwem wszech czasów" - napisał Milloy.

Tweet Milloya miał blisko 10 mln wyświetleń i 75 tys. polubień, cytowany wyżej tweet Polki blisko 91 tys. wyświetleń i prawie 300 polubień. "Czyli co wracamy do dziury ozonowej"; "Uff, jak dobrze. Co my byśmy zrobili gdyby lewactwo miało rację? Trzeba by uparcie kłamać że wcale nie mają"; "Dlatego teraz ekoidioci nie mówią 'ocieplenie' tylko 'zmiany klimatu'" - komentowali internauci.