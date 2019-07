Fałszywe zdjęcie europosłów PiS w Parlamencie Europejskim

Wtorkowe, inauguracyjne posiedzenie Parlamentu Europejskiego nowej kadencji było okazją do wielu okolicznościowych fotografii. Zarówno debiutanci jak i ponownie wybrani parlamentarzyści chętnie pozowali do zdjęć i zamieszczali je w mediach społecznościowych.

Jeśli jednak uważnie przyjrzeć się fotografii, widać że każdej z postaci wklejono dokładnie takie samo zdjęcie chrześcijańskiego symbolu. Każdy z krzyży ma te same zdobienia.

Do chwili publikacji tego tekstu wpis zyskał ok. 3,3 tys. reakcji i ok. 2 tys udostępnień. W dyskusji na Facebooku wzięło udział ok. 1,7 tys. internautów.

Część komentujących dostrzegła jednak, że opublikowane zdjęcie jest fałszywką. Jedna z internautek napisała: "Grafik płakał jak wklejał te krzyże, ludzie po co się zniżać do ich poziomu? Naprawdę jest to nam potrzebne?"

Inny z internautów zauważył: "Może jednak napisać jasno, że to fotomontaż? Z tymi posłami mi nie po drodze, ale jesteście niebezpiecznie blisko fake news".

Krzyż i fake newsy

Krzyż - symbol chrześcijaństwa jest często wykorzystywany przez twórców fałszywych informacji. Kilka przykładów odwoływania się do tego symbolu opisywaliśmy w Konkret24.

W maju w Konkret24 napisaliśmy o rozpowszechnianym na Facebooku zdjęciu drewnianego krucyfiksu wbitego w piasek nad brzegiem morza. Dołączony do zdjęcia wpis sugerował, że Kościół katolicki zamierza postawić na plażach 300 krucyfiksów. To fałszywa informacja. Udało nam się dotrzeć do autora zdjęcia, który wyjaśnił, że zdjęcie powstało przy okazji drogi krzyżowej.

Również w maju pisaliśmy o rozpowszechnianej nieprawdziwej informacji o rzekomym żądaniu usunięcia drewnianego krzyża stojącego przy ulicy Wiertniczej w Warszawie. W mediach społecznościowych pisano, że takie żądania podnoszą mieszkający w stolicy muzułmanie. W rzeczywistości żadna instytucja nie dążyła do usunięcia krzyża. Chodziło o pismo, które ambasada Kuwejtu wystosowała do lokalnych władz z zapytaniem, czy krzyż znajduje się na terenie lub poza terenem należącym do ambasady.