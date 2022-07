Kaczyński o Obajtku: jako wójt "dokonywał cudów", za co "władza go aresztowała". O co chodziło w sprawie wójta Pcimia

Niezwykły człowiek - tak o prezesie PKN Orlen Danielu Obajtku mówił 12 lipca na spotkaniu z mieszkańcami w Grójcu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Przypomniał, że Obajtek - zanim został szefem koncernu naftowego - był wójtem gminy Pcim w latach 2006-2016. "Otóż on w tej gminie dokonywał cudów" - przekonywał Kaczyński i wymieniał inicjatywy Obajtka na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności, budowy sieci dróg rowerowych czy stworzenia żłobków i przedszkoli.

"Dokonywał, można powiedzieć, niesłychanych rzeczy, za co mu oczywiście tamta władza świetnie zapłaciła, to znaczy go aresztowała" - powiedział Kaczyński. Zaznaczył, że Obajtek jest poważnie chory, a mimo to został zmuszony do długiej podróży do odległej prokuratury. Kaczyński ocenił, że "sąd w tym wypadku był uczciwy", a zarzuty były "całkowicie wyssane z palca", "No po prostu nie podobał się, bo taki świetny wójt i jeszcze do tego z Prawa i Sprawiedliwości. Zbrodnia, no!" - podsumował prezes PiS.

Wspomnienie Jarosława Kaczyńskiego dotyczy wydarzeń z kwietnia 2013 roku. Obajtek został wtedy zatrzymany - nie aresztowany - na wniosek prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Przypominamy, co zarzucała mu prokuratura i w jakich okolicznościach wycofała zarzuty.