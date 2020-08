Kancelaria prezydenta wydała mniej za czasów Dudy niż za Komorowskiego? Sprawdzamy

Poprosiliśmy Kancelarię Prezydenta RP o podanie wydatków kancelarii za prezydentury Andrzeja Dudy w takim samym okresie, jaki przyjęto dla Bronisława Komorowskiego - czyli od 6 sierpnia 2015 roku do 30 kwietnia 2020.

Na fakt, że grafika kancelarii prezydenta zestawia wydatki w nieporównywalnych okresach, zwrócili uwagę internauci. "Ale proszę nie oszukiwać, to są wydatki za zupełnie inne okresy czasu" - napisał jeden z nich. "Brakuje 4 miesięcy w rozliczeniu. Czy za maj-sierpień 2020 nie będzie wydatków"? - pytał inny uczestnik dyskusji.

Pod tytułem: "Porównanie wydatkowania w latach 2010-2020" pokazano na jednej planszy "wydatki w okresie prezydentury Bronisława Komorowskiego" i ów okres: 6 sierpnia 2010 roku do 5 sierpnia 2015; na drugiej planszy pokazano "wydatki w okresie prezydentury Andrzeja Dudy" i okres: od 6 sierpnia 2015 roku do 30 kwietnia 2020. Te pierwsze (852 667 tys. zł) miały stanowić 0,05 proc. "całości budżetu państwa", a te drugie (847 151 tys. zł) - 0,04 proc. Obok tych wartości w żółtym kółku wybito strzałkę w dół i wartość 20 proc.

Porównajmy porównywalne

Grafika na twitterowym profilu Kancelarii Prezydenta RP pojawiła się 17 czerwca - czyli 11 dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. W czerwcu w mediach pojawiały się materiały dotyczące wydatków urzędu. Chodziło m.in. o głosy posłów lewicy, którzy zarzucali prezydentowi wykorzystanie pieniędzy publicznych w kampanii wyborczej.

17 czerwca wystąpiliśmy do Kancelarii Prezydenta RP z prośbą o udostępnienie jednej liczby: wartości wydatków kancelarii od 6 sierpnia 2010 roku do 30 kwietnia 2015. Tak, by móc je porównać z okresem przyjętym w grafice dla Andrzeja Dudy.

Poprosiliśmy kancelarię o pilną odpowiedź, powołując się na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Po dwóch tygodniach otrzymaliśmy odpowiedź biura prasowego kancelarii: tłumaczyło, że nie może podać wskazanej liczby ze względu na "wprowadzone w urzędzie obostrzenia sanitarne w związku z epidemią COVID-19". Autor odpowiedzi napisał, że część pracowników pracowała zdalnie, co uniemożliwiało dostęp do akt i spowodowało zawieszenie terminów odpowiedzi na zapytania prasowe. Poinformował nas o wydłużeniu terminu realizacji wniosku.

Po kolejnych monitach odpowiedź otrzymaliśmy 18 sierpnia. "Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową jednostki, łączne wydatki budżetowe we wskazanym w zapytaniu okresie, w części budżetowej 01 – Kancelaria Prezydenta RP wyniosły 809.188 tys. zł" - brzmiała.

Porównując tę wartość z wysokością wydatków kancelarii Andrzeja Dudy w takim samym okresie (podanym na grafice), widać, że te drugie były o 37 mln 963 tys. zł wyższe.

19 sierpnia poprosiliśmy Kancelarię Prezydenta RP o podanie jej wydatków już za pełny okres pierwszej kadencji Andrzeja Dudy (czyli do 5 sierpnia) - czekamy na odpowiedź.

Wydatki Kancelarii Prezydenta rosną od czterech lat

O wydatkach Kancelarii Prezydenta RP pisaliśmy już w Konkret24 - ostatnio w maju tego roku. W 2015 roku wyniosły 163,5 mln zł. W 2016 - pierwszym pełnym roku kadencji prezydenta Andrzeja Dudy - wzrosły o ok. 0,7 mln zł. W 2017 roku wyniosły 167 mln zł.