"Karta stałego wyborcy PiS" to fake news

W akapicie wprowadzającym zamieszczono fragment wypowiedzi przypisanej premierowi: "W ciągu najbliższych trzech miesięcy będziemy chcieli wprowadzić do obiegu kartę stałego wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki niej każdy nasz wyborca będzie mógł skorzystać z wielu zniżek m.in. w sklepach, kinach, czy komunikacji miejskiej. Jest to coś przełomowego, coś czego nigdy nie doświadczą sympatycy partii opozycyjnych".

"Znów się zabezpieczają i mamią Polaków ale to już było. Polacy czas na zmiany i to szybko",

"Powrót do przeszłości! Kiedyś z takich przywilejów korzystali stali wyborcy "jedynej i słusznej partii". Oni okazywali się czerwonymi książeczkami! Dziś to będzie karta stałego wyborcy PiSu....o żesz by was" - pisali internauci.

Wielu internautów zwróciło jednak uwagę, że informacja jest mało wiarygodna: "Dzisiaj nie jest 1 kwietnia, a to chyba jakiś żart!", "Wydaje mi się, że to fejk... głosowanie jest tajne, więc skąd będą wiedzieli" (komentarze wg oryginalnej pisowni).