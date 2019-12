Kidawa-Błońska o "rzekach, zieleni i słońcu". W jakim kontekście padły te słowa?

Po sobotniej konwencji i prawyborach prezydenckich w Platformie Obywatelskiej w sieci popularne stały się słowa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej o tym, że "Polska powinna być normalnym krajem. Powinny być rzeki, zieleń, słońce". W niektórych miejscach ten cytat przytaczany jest w tej niepełnej formie, a w wielu brakuje pełnego kontekstu wypowiedzi, który jest kluczowy do prawidłowej jej interpretacji. Kidawa-Błońska poruszała w niej temat zmian klimatycznych i polskiego "weta" na szczycie UE w Brukseli.

Podczas sobotniej Konwencji Krajowej Platformy Obywatelskiej delegaci wyłonili w głosowaniu Małgorzatę Kidawę Błońską na kandydatkę tej partii w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. - Na wicemarszałek Sejmu zagłosowało 345 uczestników konwencji, na prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka - 125 delegatów - poinformował szef Komisji Wyborczej Rafał Grupiński.

click to start video Delegaci PO zdecydowali. Małgorzata Kidawa-Błońska kandydatką na prezydenta Video: Fakty TVN

Zanim jednak doszło do samego głosowania, oboje kandydaci dostali szansę przedstawienia najważniejszych punktów swojego przyszłego programu. Echem w polskim internecie odbił się cytat z przemówienia Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która skupiła się między innymi na kwestiach ochrony środowiska. Przytaczano go w różnych formach. Była rzeczniczka rządu, a dziś europosłanka Beata Mazurek zasugerowała, że wicemarszałek Sejmu powiedziała: "Polska powinna być normalnym krajem. Powinny być rzeki, zieleń, słońce...".

Inna użytkowniczka, publikująca pod pseudonimem zapewniła, że "Kidawa mówi, że ludzie chcą żyć w kraju, w którym są rzeki, łąki, słońce".

Wpisy wywołały na Twitterze wiele komentarzy, w dużej części negatywnych dla Kidawy-Błońskiej. "Powinna pójść dalej: w rzece powinny pływać ryby, a na niebie latać ptaszki, a dżdżownice użyźniać glebę", ironizował jeden z internautów. Inna komentująca napisała: "No i zapomniała dodać piasek, drzewa i zwierzęta...". Kolejny użytkownik podsumował: "Kidawa aspiruje do urzędu Prezydenta Polski, a nie wie nawet że w Polsce płyną rzeki, są łąki, świeci słońce są jeziora, lasy i dostęp do morza". Wycięty cytat z przemówienia: "nasza Polska powinna funkcjonować jako normalny, przyjazny kraj. Powinny być rzeki, zieleń, powinniśmy móc zobaczyć słońce" pojawił się także na początku sobotniego materiału "Wiadomości" TVP, dotyczącego konwencji. Tak jak w pozostałych przypadkach, nie podano w programie żadnego kontekstu, w jakim padły cytowane słowa, ani dłuższego fragmentu wypowiedzi. Pełny kontekst Pełne nagranie z treścią przemówienia Kidawy-Błońskiej można znaleźć na oficjalnym facebookowym profilu Platformy Obywatelskiej. Na tej podstawie można ustalić, co dokładnie, a przede wszystkim w jakim kontekście powiedziała podczas konwencji wicemarszałek Sejmu.

Prawidłowo zacytowane dwa zdania o rzekach, zieleni i słońcu powinny więc brzmieć:

Polska powinna funkcjonować jako normalny, przyjazny kraj. Powinny być rzeki, zieleń, powinniśmy móc zobaczyć słońce. Małgorzata Kidawa-Błońska

Dla pełnego zrozumienia, dlaczego kandydatka na prezydenta poruszyła tę kwestię i do czego nawiązywała, mówiąc o "normalnym, przyjaznym kraju", należy jednak przytoczyć pełną wypowiedź, gdyż wyrwane z kontekstu zdania mogą wypaczają jej sens - co widać w komentarzach części internautów.

"Przejdę do dwóch tematów z ostatnich dni, właściwie z ostatnich godzin. Bo tak naprawdę zaczyna się powolny polexit. To, co się stało wczoraj czy przedwczoraj w Brukseli, to wycofanie się, złożenie weta, to nie jest złożenie weta. To pokazanie, że my nie chcemy brać w tym udziału. Nie zależy nam na tym, żeby wysłuchać głosu młodych ludzi. Pierwszy raz w historii tak mocno mówią młodzi ludzie. Mówią o tym, że klimat i sprawy klimatu są dla nich bardzo ważne, że nie mają czasu czekać".

Ja rozumiem, że dla pana premiera, dla mnie, te 30 lat to jest okres, po którym nie będziemy się martwili, co jest na tym świecie. Ale młodzi zostają. Oni będą żyli i oni mają prawo żyć w tych miastach, uczyć się, zakładać rodziny i nasza Polska powinna funkcjonować jako normalny przyjazny kraj. Powinny być rzeki, zieleń, powinniśmy móc zobaczyć słońce. Małgorzata Kidawa-Błońska

"Uciekanie od odpowiedzialności, mówienie, że nie jesteśmy do tego przygotowani, to także policzek wobec polskich przedsiębiorców, polskich naukowców. Bo skoro mówimy, że możemy mieć milion samochodów elektrycznych, to nie możemy do roku 2050 wprowadzić neutralności klimatycznej" - kontynuowała Małgorzata Kidawa-Błońska.



click to start video Małgorzata Kidawa-Błońska o wecie polskiego rządu ws. terminu osiągnięcia neutralności klimatycznej Video: tvn24

26 do 1 Wicemarszałek Sejmu w swojej wypowiedzi odwołała się więc do negocjacji, jakie państwa członkowskie Unii Europejskiej prowadziły w czwartek, 12 grudnia na szczycie w Brukseli. Celem było porozumienie się w kwestii doprowadzenia do neutralności klimatycznej, czyli emitowania takiej samej ilości dwutlenku węgla, jaką jednocześnie się pochłania w procesach naturalnych. Jako termin realizacji takiego projektu UE wyznaczyła 2050 rok Do wprowadzenia neutralności klimatycznej do tego czasu zobowiązywały się wszystkie państwa członkowskie poza jednym - Polską (Wielka Brytania z powodu brexitu nie bierze już udziału w negocjacjach). Premier Mateusz Morawiecki, który stał na czele polskiej delegacji w Brukseli, tłumaczył, że niegotowość Polski do przyjęcia takiej daty wynika z uwarunkowań historycznych. - Są kraje, które mogą dążyć do neutralności klimatycznej już w latach 30. XXI wieku. To będzie kosztowny proces, ale są kraje bardzo bogate, takie, które nie doświadczyły komunizmu, gigantycznego spowolnienia gospodarczego i ogromnych strat na skutek nieefektywnego systemu komunistycznego - powiedział szef polskiego rządu.

click to start video Unia chce być neutralna dla klimatu do 2050 roku. Polska wyłączona z planu Video: Fakty TVN

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że "stanowisko Polski nie zmieni harmonogramu i nastawienia Komisji Europejskiej w sprawie dochodzenia do neutralności klimatycznej". - Akceptuję całkowicie, że dla Polski niezbędne jest to, by przyjrzeć się bliżej naszej propozycji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – dodała. Szef Rady Europejskiej Charles Michel wskazał, że kwestia zostanie ponownie omówiona na szczycie Unii Europejskiej w czerwcu 2020 roku.