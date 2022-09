Macierewicz mówi o "skali globalnej" fałszerstw w wyborach w 2014 roku. Nie ma na to dowodów

Narracja PiS o fałszerstwach w wyborach samorządowych w 2014 roku powstała już w trakcie owych wyborów: pierwsza tura była 16 listopada, a druga 30 listopada. Doszło wówczas do awarii systemu informatycznego wykorzystywanego przez PKW, a proces liczenia głosów wydłużył się do kilku dni. Zgłoszono blisko 2 tys. zawiadomień o możliwych fałszerstwach wyborczych - tylko kilkadziesiąt okazało się zasadnych.

Były minister obrony i wiceprezes PiS Antoni Macierewicz po raz kolejny wraca do popularnej kiedyś narracji Prawa i Sprawiedliwości o tym, że wybory samorządowe w 2014 roku zostały sfałszowane. 27 września w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 powiedział: "Chcę przypomnieć, że mieliśmy wielokrotnie już do czynienia po prostu z różnymi działaniami fałszującymi wybory. One miały miejsce lokalnie, ale w wypadku czternastego roku to była nie tylko skala lokalna, ale skala globalna ". Dlatego jego zdaniem trzeba za wszelką cenę przyjąć takie rozstrzygnięcia prawne, które umożliwią pełną kontrolę społeczną wyborów. Przypomnijmy, że o konieczności kontroli kolejnych wyborów od jakiegoś czasu przekonuje na spotkaniach w kolejnych miastach prezes Jarosław Kaczyński. 24 września w Oleśnicy zapowiedział ustawę zmieniająca sposób liczenia głosów tak, by był "bardziej transparentny".

Wieczór wyborczy 16 listopada 2014 roku był pełen emocji: doszło do awarii systemu informatycznego Państwowej Komisji Wyborczej służącego do zliczania głosów. Wykonawcę systemu wybrano zaledwie trzy miesiące przed wyborami. Komisja długo zwlekała z decyzją o zarządzeniu ręcznego zliczania części głosów. Z powodu awarii i długiego oczekiwania na decyzje z Warszawy niektóre komisje zdecydowały o zawieszeniu prac.

Do wyjaśnienia kontrowersji wokół przebiegu wyborów wzywali politycy PiS. 26 listopada 2014 roku w Sejmie Jarosław Kaczyński powiedział: "Z tej najważniejszej w Polsce trybuny muszą paść słowa prawdy: te wybory zostały sfałszowane. Nawet jeżeli by ktoś nie chciał w to uwierzyć, z różnych względów, to i tak ilość głosów nieważnych, a także to ogromne zamieszanie, które powstało w trakcie liczenia głosów, delegitymizuje te władze" - oświadczył prezes PiS.

Chociaż najwięcej głosów w tamtych wyborach samorządowych otrzymało Prawo i Sprawiedliwość , to jednak najwięcej swoich reprezentantów w sejmikach wojewódzkich miała Platforma Obywatelska. PO zdobyła 179 mandatów, PiS - 171, PSL - 157, SLD-Lewica Razem - 28. Kontrowersje wywołał wysoki odsetek nieważnych głosów. Jak podała PKW, w wyborach do sejmików wojewódzkich takich głosów było aż 17,9 proc. Politycy i eksperci zwracali uwagę na znaczne rozbieżności w sondażach i oficjalnych wynikach. Różnice najbardziej dotyczyły PiS (5 punktów procentowych) i PSL (6 punktów procentowych).

Nie były to jedyne problemy tych wyborów. 17 listopada portal Tvn24.pl podał, że frekwencja wyborcza przerosła m.in. warszawskich urzędników . W lokalu wyborczym przy ul. Irzykowskiego na Bemowie wypełnione karty wyborcze ułożono luzem na urnie, bo nie mieściły się w środku. Według relacji internautów nowa, kartonowa urna trafiła do lokalu po ponad godzinie. Incydent został odnotowany przez PKW, ale z opóźnieniem. Podobne problemy były w województwie lubuskim. W wielu lokalach w Gorzowie Wielkopolskim urny zapełniły się do tego stopnia, że ubijano wrzucone do nich karty specjalnymi kijami. Gdy to nie pomagało, poproszono urząd w trybie pilnym o nowe urny.

Szef klubu PO Rafał Grupiński odpowiedział mu: "Jeśli jesteśmy niezadowoleni z przebiegu wyborów, jeśli chodzi o system informatyczny, to, co widzieliśmy, czyli pewne niedoskonałości, to nie znaczy, że ma pan premier podstawy do tego, żeby stawiać wniosek i tezy o sfałszowaniu wyborów".

Podczas wieczoru wyborczego 30 listopada 2014 roku Antoni Macierewicz przekonywał, że wybory zostały sfałszowane. "Dowody na sfałszowanie wyborów są. Ja sam dokładnie analizowałem protokoły z wyborów do sejmiku katowickiego. One są antydatowane i różnią się 130 tysiącami głosów. One zostały sfałszowane z pewnością. Dysponujemy oboma tymi protokołami, dysponujemy też wynikami wyborów całościowych i do poszczególnych okręgów. Cały mechanizm sfałszowania wyborów znamy i przekazaliśmy go do sądu" - mówił w rozmowie z TVN24.

Wysłuchanie w europarlamencie i protesty

11 grudnia 2014 roku politycy PiS zorganizowali w Parlamencie Europejskim wysłuchanie publiczne "Nieprawidłowości w wyborach samorządowych jako zagrożenie dla demokracji". "To, co wydarzyło się w Polsce w trakcie listopadowych wyborów samorządowych, nie ma precedensu w demokratycznej Europie" - mówił wówczas szef delegacji PiS we frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Ryszard Legutko.

Ówczesny poseł PiS Krzysztof Szczerski zwrócił uwagę, że aż trzy miliony oddanych głosów uznano za nieważne, a jedna z partii rządzących (PSL) uzyskała wynik trzykrotnie wyższy, niż wskazywały sondaże. Według Szczerskiego w dwóch regionach - na Mazowszu i na Śląsku - były po dwa protokoły wyborcze, które znacznie się od siebie różniły. Polityk mówił też m.in. o tym, że w trakcie liczenia głosów istniało zagrożenie włamania do systemu informatycznego oraz o przypadkach zastraszania mężów zaufania.