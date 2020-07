Marszałek Witek: Sejm pracował "bardzo intensywnie". Statystyki nie potwierdzają

Ostatnie przed wakacjami posiedzeniu Sejmu zaplanowano na 7 sierpnia, dzień po tym, jak Zgromadzenie Narodowe odbierze przysięgę od prezydenta Andrzeja Dudy. Przed posiedzeniem Sejmu w środę 22 lipca marszałek Sejmu Elżbieta Witek w rozmowie z reporterem Radia Zet tak podsumowała dotychczasową aktywność tej izby: "Pracowaliśmy bardzo intensywnie. (…) Jak Pan popatrzy na to, ile razy był Sejm, to pracowaliśmy dłużej niż pierwotnie to ustalone". Zaś na uwagę dziennikarza stacji Jacka Czarneckiego, że po wakacjach będą obrady tylko raz w miesiącu, marszałek Witek odpowiedziała: "To wszystko będzie zależało od tego, jak będą spływały ustawy. Jeżeli będzie nad czym pracować, wtedy będziemy zmieniać terminarz".