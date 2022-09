Minister Ścigaj: Komisja Europejska zarzuca Polsce brak wsparcia NGO. Nie, wskazuje istotny problem

"Jesteśmy w bardzo wyjątkowej i trudnej sytuacji, a Komisja Europejska wyszukuje jakby pewnych elementów" - kontynuowała Ścigaj. " W ostatnim raporcie o praworządności zaskoczył mnie naprawdę element związany z tym, że jednym z takich zarzutów już pojawiających się było, że polskie państwo nie wspiera organizacji pozarządowych, które świadczą pomoc . Absolutnie dla mnie absurd. Tyle grantów, które poszły dla organizacji pozarządowych. Teraz robię przegląd. Na żadną inną sytuację takich grantów nie zostało tyle przekazanych. To są takie rzeczy ważne, które potem zapalają lampki, że może nie do końca o praworządność chodzi". Chwilę później powtórzyła ten argument mówiąc o "zaskakującym elemencie, że jakby Polska nie pomaga uchodźcom" .

Natomiast we fragmencie poświęconym organizacjom pozarządowym KE wręcz chwali polski rząd za współpracę z tymi organizacjami po rosyjskiej napaści na Ukrainę. "Rząd ułatwił proces przekazywania darowizn finansowych wybranym organizacjom pozarządowym w tym kontekście i przeznaczył około 10 mln EUR na rzecz organizacji pozarządowych zajmujących się sytuacją na miejscu" - czytamy w raporcie.

Jednak w kolejnym zdaniu jest odniesienie do zgłaszanych przez organizacje trzeciego sektora problemów związanych z finansowaniem ich działalności. Komisja przywołuje oświadczenie grupy 40 organizacji, które wyraziły zaniepokojenie o podział dodatkowych funduszy unijnych przeznaczonych na pomoc w kryzysie uchodźczym. "Apelujemy o to, aby Komisja Europejska uwzględniła organizacje pozarządowe przy podziale tych środków. Z tego, co wiemy na dziś, środki mają iść przede wszystkim przez rząd, marszałków. Boimy się, że dojdzie do sytuacji, w której organizacje pozarządowe zostaną pominięte w tym rozdaniu" - mówiła w marcu w radiu Tok FM Ewa Owerczuk z Salam Lab.

"Ponadto nie podjęto żadnych działań mających na celu wyeliminowanie problemów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe dotyczących ich dostępu do funduszy publicznych" - opisuje raport. Chodzi o poruszoną już w sprawozdaniu z 2021 roku kwestię Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który odpowiada za podział środków rządowych i unijnych między organizacje pozarządowe. "Przedstawiciele tych organizacji stanowią mniejszość w procesie decyzyjnym instytutu, któremu przewodniczy członek rządu" - zauważała wówczas KE. Powołała się na opinię Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która stwierdziła, że rząd wydaje się mieć decydujący wpływ na zarządzanie Narodowym Instytutem Wolności i jego funkcjonowanie.

"Utrudniona" przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego

Komisja oceniła, że w Polsce "przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego uległa dalszemu pogorszeniu". Autorzy raportu zwracają uwagę na brak działań przeciwdziałających stałemu pogarszaniu się sytuacji w zakresie swobód obywatelskich. Polską przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego nazywają "utrudnioną". W tym kontekście wspominają między innymi "inicjatywy ustawodawcze wymierzone przeciwko osobom LGBTIQ i działającym na ich rzecz organizacjom pozarządowym". Wspominają o przedstawionym 30 marca tego roku projekcie ustawy mającej na celu zapewnienie "transparentności organizacji pozarządowych".

Chodzi o ustawę, która zakładała stworzenie rejestru podmiotów finansowanych z zagranicznych źródeł - wywołała ona szereg zastrzeżeń organizacji pozarządowych.