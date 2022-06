Morawiecki przytoczył cytat ze Schetyny. Ale polityk PO wcale tak nie powiedział

W stenogramie sejmowym nie zapisano, by Grzegorz Schetyna zareagował na skierowane do niego słowa. Nie słychać tego również na nagraniu z przemówienia.

Tymczasem po porównaniu wypowiedzi Morawieckiego i oryginału wypowiedzi Schetyny, którą premier przywołał, okazuje się, że Morawiecki wyjął z kontekstu słowa polityka PO, zmieniając ich znaczenie i wydźwięk.

Nie "jest", tylko "musi być"

Premier, cytując domniemane "słowa pana przewodniczącego Schetyny", odniósł się do wypowiedzi byłego przewodniczącego PO z wywiadu udzielonego 20 kwietnia 2022 roku stacji Polsat News.

Grzegorz Schetyna pytany o sankcje proponowane wcześniej przez Morawieckiego, m.in. odejście od rosyjskiej ropy i gazu, odpowiedział: "Niech zacznie od siebie, od firm, które sprowadzają węgiel. Przecież [kiedy] głosowaliśmy tę poprawkę odnośnie gazu LPG, to wicepremier, minister Sasin mówił o tym, że nie możemy wprowadzić tych sankcji odnośnie LPG, ponieważ Polacy będą więcej płacić na stacjach benzynowych za gaz. Przecież to jest absurd. Sankcje bolą także tych, którzy je nakładają. Ale jeżeli jesteśmy solidarni w Europie, jeżeli oczekujemy sankcji od wszystkich, to zacznijmy od siebie. To jest taka polityka PiS-u. Ja nie lubię takiej polityki potrząsania szabelką i pokazywania: ja jestem pierwszy, ja chcę najwięcej, tylko nie jestem w stanie tego zrobić, bo mam inne jakieś, nie wiadomo jakie, powody. Tu trzeba konkretnie. Polska - i tego oczekuję od premiera Morawieckiego - musi być w pierwszej linii, bo Polska potrafi słuchać głosu ukraińskiego, potrafi go rozumieć i potrafi go przetłumaczyć na język polityki europejskiej. My musimy dobrze tłumaczyć i być w pierwszej linii także tych, którzy mają inwencję, jeśli chodzi o sankcję, o rodzaj sankcji, o ich skuteczność. My naprawdę mamy wielką wiedzę, mamy wyjątkową, ekskluzywną teraz relację z Ukraińcami i musimy to wykorzystać w Brukseli. My musimy w Brukseli mówić ukraińskim głosem, musimy tę politykę wschodnią tłumaczyć, to jest ta szansa i oczekuję więcej".

Dopytany przez prowadzącego, czego dokładnie oczekuje od rządu, Schetyna raz jeszcze mówił o pierwszej linii: "Żeby następna transza [sankcji] była przygotowana w taki sposób, który będzie jeszcze bardziej bolesny dla Rosji, ale my musimy zacząć od siebie. Nie akceptuję takich decyzji, jak ta polskiego Sejmu, żeby ograniczać sankcje ze strony polskiej, że my nie jesteśmy w pierwszej linii podejmowania najtrudniejszych decyzji".

Tak więc wbrew słowom Morawieckiego, polityk PO nie stwierdził, że "Polska jest na pierwszej linii frontu", tylko że "musi być w pierwszej linii" - między innymi w staraniach o surowość sankcji. Wydźwięk całej wypowiedzi Schetyny na temat tego, jak nasz rząd pomaga Ukrainie, był negatywny.

Premier Mateusz Morawiecki nie tylko wyrwał cytat Grzegorza Schetyny z kontekstu, ale zmienił również jego formę tak, by pasowała do tezy wypowiedzi premiera.