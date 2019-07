Pół miliarda drzew rocznie? Sprawdzamy, czy plan premiera jest realny

Zasadzimy w tym roku około 500 milionów drzew – powiedział premier Morawiecki podczas wystąpienia na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. Mimo niedowierzania wielu internautów, polityków i mediów, nie jest to deklaracja nierealna. Nie będzie także trudna do wykonania – Lasy Państwowe sadzą taką liczbę drzew co roku już od lat 90.

Podczas sobotniej konwencji w Katowicach, Mateusz Morawiecki mówił o obszarach, na których PiS skupi się przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi. Jednym z nich ma być ochrona środowiska. - Czyste powietrze, zdrowe powietrze. Zasadzimy w tym roku około 500 milionów drzew. Zielona Polska. I jednocześnie też wdrożymy rozwiązania, takie zapisy, żeby nie było betonowych dżungli w większych i mniejszych miastach - mówił premier.

click to start video Mateusz Morawiecki na konwencji PiS o ochronie środowiska Video: Zdjęcia organizatora

Deklaracja premiera, by posadzić w tym roku 500 milionów drzew wzbudziła niemałe wątpliwości m.in. internautów i polityków opozycji. Wiele osób sugerowało, że nie ma możliwości zasadzenia takiej liczby drzew w ciągu roku. Miałoby to być zadanie fizycznie niemożliwe. Część komentujących zarzucała premierowi przedwyborcze kłamstwo. "Podobno każdy facet musi w swoim życiu posadzić drzewo. Mateusz posadzi 500 milionów drzew. I to w rok. No co lewaczki? Łyso wam?", "Trzeba być Mateuszem Morawieckim, żeby obiecywać posadzenie 500 milionów drzew jeszcze w tym roku. Raz, że znowu skłamał, dwa, że się ośmieszył, a trzy, że powiedział to tylko dlatego, że mu demiurgowie z Solvere powiedzieli, że trzeba obiecać coś z 500" "Wpadka z drzewami pokazuje bezsens wszystkich propagandowych zagrywek PMM, miliony ekektrosamochodów, promy oceaniczne, porty lotnicze! Wszystko obiecają, by władzy nie oddać, nigdy!", pisano. O nierealności planów premiera pisała także część mediów i polityków.

Tymczasem liczba podana przez premiera ani nie jest nierealna, ani nie jest wynikiem dotychczas nieosiąganym. Wprost przeciwnie. Obietnica premiera to de facto wykonanie planu realizowanego przez Lasy Państwowe od lat. Lasy Państwowe – sadzimy 1000 drzew na minutę Z danych Lasów Państwowych wynika, że posadzenie rocznie 500 milionów drzew to wynik, jaki średnio Polska osiąga od co najmniej kilkunastu lat. – Rocznie nasze szkółki "produkują” ok. 800 milionów sadzonek, z czego ok. 500 milionów sadzimy na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych. Tak się dzieje co roku od lat 90. – mówi w rozmowie z Konkret24 Anna Malinowska, rzeczniczka Lasów Państwowych. - Pozostałe sadzonki są kupowane przez prywatnych właścicieli lasów, różne lasy miejskie, parki narodowe, osoby kupujące sadzonki do swoich ogrodów oraz nabywców zagranicznych – wyjaśnia rzeczniczka.

Sadzimy 1000 drzew na minutę - Lasy Państwowe Foto: Lasy Państwowe

By odnaleźć dane o liczbie dotychczas sadzonych drzew, wystarczy kwerenda w dostępnych w internecie źródłach. Wprowadzenie np. do wyszukiwarki Google hasła "500 milionów drzew" i ograniczenie zakresu czasowego wyników do 5 lipca tego roku (dzień przed wystąpieniem premiera), pokazuje, że o sadzonej co roku takiej liczbie drzew mówił np. w 2017 roku dla "Gazety Prawnej" minister środowiska Jan Szyszko. Bronił w ten sposób przepisów, które pozwalały na niemal nieograniczoną wycinkę drzew na działkach prywatnych, tzw. lex Szyszko.

Wśród wyników można znaleźć także m.in. informację, że w 2013 roku Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych prowadziła kampanię edukacyjną "500 milionów drzew". W tym samym roku "Dziennik Polski" pisał, że "każdego roku w całym kraju sadzi się 500 milionów drzew. Dzięki temu lasów w Polsce sukcesywnie przybywa. Obecnie porastają prawie jedną trzecią kraju (29,2 proc., czyli ok. 9,1 mln ha), po wojnie było to ok. jednej piątej (21 proc.). Tylko od 1995 r. do końca ubiegłego roku posadzono 33 tys. ha lasów".

W GUS-ie dane o drzewach sadzonych poza lasem Informacje o liczbie nowo zasadzonych drzew można znaleźć także na stronie Głównego Urzędu Statystycznego w "Roczniku statystycznym leśnictwa", opublikowanym w 2018 r. Podawana przez GUS liczba jest jednak dużo niższa niż ta podawana przez Lasy Państwowe - to zaledwie 1,2 mln sztuk. Skąd taka różnica? Jak informuje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, w tabeli zatytułowanej "zadrzewienia i pozyskanie drewna z zadrzewień", w której znajdują się te dane, GUS nie uwzględnia liczby drzew zasadzonych w lasach. – Kategoria "zadrzewienia" w roczniku GUS-u dotyczy gruntów, na których rosną drzewa, ale nie są one lasem w rozumieniu prawa. Czyli takich, które – odwołując się do ustawy o lasach – mają powierzchnię mniejszą niż 0,1 ha – tłumaczy Krzysztof Trębski z zespołu ds. mediów Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. - Opis tej samej tabeli w języku angielskim jest jaśniejszy: Trees and shrubs outside the forest (Drzewa i krzewy poza lasem - red.). Nie chodzi więc tu o grunty w zarządzie LP, lecz różne małe zadrzewienia – prywatne, komunalne, ewentualnie inne należące do Skarbu Państwa, które nie są uznawane za las – dodaje. Lesistość w Polsce stale wzrasta Mimo wycinki Puszczy Białowieskiej i strat spowodowanych przez nawałnice czy trąby powietrzne (połacie lasów na Kujawach i Kaszubach zdewastowane zostały przez nawałnice z 11 sierpnia 2017 r.), lesistość, czyli odsetek powierzchni lądowej pokrytej lasem w Polsce stale wzrasta.

click to start video Hektary drzew połamanych jak zapałki. Film z drona Video: tvn24

Powierzchnia polskich lasów wynosi obecnie 9242 tys. ha (dane GUS – stan na dzień 31 grudnia 2017 r.), co odpowiada lesistości na poziomie 29,6 proc. Zgodnie z Krajowym programem zwiększania lesistości, w 2020 roku lasy mają stanowić 30 proc. powierzchni kraju, a w 2050 - 33 proc. Można posadzić więcej Część komenujących błędnie zinterpretowała wypowiedź premiera Morawieckiego, uznając, że mówił on o posadzeniu 500 milionów drzew do końca roku. W rzeczywistości mówił on o pełnym roku. W wyniku tej pomyłki, internauci zachodzili w głowę, jak do końca roku można posadzić 500 milionów drzew. Jak się okazuje, i taki wynik teoretycznie mógłby być realny do osiągnięcia. W Indiach w 2017 r. w 12 godzin posadzono 66 milionów drzew. W akcji, która weszła do księgi Rekordów Guinnessa, wzięło udział 1,5 miliona wolontariuszy. Pobili oni ustanowiony rok wcześniej rekord z Uttar Pradesh - także w Indiach, gdzie w ciągu 24 godzin posadzono 50 milionów drzew.