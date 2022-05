Polski generał na spreparowanych plakatach - akcja wymierzona w polskie wojsko

Wpis był zatytułowany: "BBC donosi, że Polska przygotowuje się do wysłania wojsk na zachodnią Ukrainę". Użytkownik konta Sygnał pisał, że "polski generał Jarosław Mika podpisał rozkaz postawienia części polskiej armii w stan pełnej gotowości w celu 'ochrony ważnej infrastruktury we Lwowie i obwodzie wołyńskim'". I informował: "Wcześniej szef Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiej Naryszkin przekazał, że Polacy planują wysłać wojska na Ukrainę pod pretekstem 'ochrony przed Rosją' za zgodą Waszyngtonu, choć NATO oficjalnie pozostanie na uboczu". Post miał 243,5 tys. wyświetleń.

Przekaz, jakoby gen. Mika, dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, miał wydać rozkaz postawienia polskich batalionów w stan gotowości, by wysłać je na zachodnią Ukrainę, jest fake newsem - wyjaśnialiśmy to 4 maja w Konkret24. Również fake newsem jest informacja, jakoby BBC donosiła, że Polska chce wysłać wojska do Ukrainy - to dementowaliśmy (a także sama BBC) 5 maja w Konkret24. Co ciekawe, w spreparowanym materiale z logo BBC pojawiło się jedno ze zdjęć z zestawu opublikowanego na Telegramie.

Post z billboardami wydaje się więc być kolejnym elementem tej samej akcji dezinformacyjnej mającej uderzać w polskie wojsko i budzić antyukraińskie nastroje - bo, jak ustaliliśmy, zdjęcia z plakatami nie są prawdziwe.

Rzekome billboardy z komentarzami po polsku, czesku, rosyjsku

Cztery zdjęcia z rzekomymi billboardami pojawiły się również 4 maja o godzinie 19.33 na czeskim profilu na Twitterze o nazwie Pozor Zmena (Uwaga Zmiana). We wcześniejszym wpisie tego dnia z godziny 18.56 użytkownik powielił informacje z rosyjskiego Telegrama, że polskie wojska zajmą zachodnią Ukrainę pod pretekstem obrony przed Rosją i za zgodą Waszyngtonu. "Ponadto w Warszawie zawisły plakaty propagandowe z cytatem J. Micka (błąd w nazwisku – red.): 'Czas przypomnieć sobie historię'. A dziś w Warszawie zdjęli flagi UA (Ukrainy – red.), które były umieszczone w środkach transportu publicznego na znak poparcia" – napisano na profilu Pozor Zmena.