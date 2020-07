Prezydent Warszawy na pół etatu? Co powiedział rzecznik PO

"Rafał Trzaskowski, wg rzecznika PO, mógłby być prezydentem Warszawy tylko na część etatu? Wygląda to na próbę osłabienia mocnej powyborczej pozycji RT (Rafała Trzaskowskiego)" - napisał na Twitterze Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej". "Prezydent Warszawy na pół etatu. To jakiś żart?" - dopytywał europoseł Leszek Miller. "Nie wyobrażam sobie, prezydenta miasta na 1/2 etatu. Nigdy, nie widziałem dziekana uczelni wykonującego swoją funkcję na pół etatu. Ministra wykonującego funkcję na pół etatu" - komentował dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Polska Przyszłości im. S. Lema i dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. "Zbawca narodu na pół etatu" - kpił Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju.

"Nieprawda. Palnąłeś pan o całym etacie"; "Nie, powiedział pan o niecałym etacie" - odpisali Grabcowi internauci.

Sprawdziliśmy, co dokładnie powiedział rzecznik PO w radiu w poniedziałek 13 lipca.

Grabiec: "...by nie wracał do ratusza, powiedziałbym, na cały etat"

W wywiadzie w Tok FM Jan Grabiec był pytany o kwestię związane z drugą turą wyborów prezydenckich, która odbyła się dzień wcześniej. Zapowiadał m.in. składanie przez KO protestów wyborczych. "To, co wydarzyło się za granicą, to ogromny skandal. Tam, gdzie wybory organizowała PKW, przebiegały one mniej więcej w porządku. Natomiast tam, gdzie robiły to osoby podległe rządowi, była tragedia" - mówił polityk. Punktował ministerstwo spraw zagranicznych m.in. za problemy z otrzymywaniem przez wyborców pakietów do głosowania czy oddawaniem ich z powrotem do konsulatów.

Rzecznik PO dopytywany przez prowadzącą o polityczną przyszłość Rafała Trzaskowskiego, odpowiedział, że "z całą pewnością Rafał Trzaskowski był jednym z liderów Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej i mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości" - zaznaczył Grabiec. "Poruszył młodych ludzi, obudził właściwie politycznie, oni ruszyli tłumnie do głosowania" - zachwalał prezydenta stolicy. I zapowiedział: "Będziemy wszyscy namawiać Rafała Trzaskowskiego, żeby nie wracał do ratusza, powiedziałbym, na cały etat, ale żeby też poświęcił trochę, (...) część swojego życia na aktywność polityczną na arenie ogólnopolskiej. To bardzo ważne".