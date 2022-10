Suski: nie Sasin, a "eksplozje na Bałtyku" winne ogromnych spadków na giełdzie. Sprawdzamy

Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości i szef sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych został zapytany 5 października w radiu RMF FM o projekt ustawy od ponadnormatywnych zysków . Prowadzący rozmowę Robert Mazurek powiedział, że po jej zapowiedzeniu przez wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina z warszawskiej giełdy wyparowało kilkadzesiąt miliardów złotych. "A myśli pan, że ta ucieczka z giełdy pieniędzy to z tego wynika? Ja nie jestem przekonany, że to jest tego rodzaju powód" - ocenił Suski. "A z czego wynika?" - dopytał prowadzący. "No mieliśmy eksplozje na Bałtyku i zagrożenie po prostu bezpieczeństwa naszego kraju i wycofują się ludzie, którzy uznali, że Polska może być obiektem jakiś ataków, a nie dlatego, że tam Sasin zapowiedział jakąś tam ustawę" - stwierdził Marek Suski.

Skoro poseł Marek Suski ocenił, że pieniądze wycofywano z giełdy po informacji o wycieku z gazociągów, to pytamy naszego eksperta skąd analitycy, inwestorzy, maklerzy biorą informacje, które mogą wpływać na ich zachowania i decyzje. Odpowiada, że jednym z podstawowych elementów ich pracy jest analiza danych udostępnianych przez globalne agencje informacyjne. Dwie z nich są uznawane za najbardziej wiarygodne – amerykański Bloomberg oraz brytyjski Thomson Reuters. Agencje udostępniają dane finansowe za pomocą tzw. terminali, czyli komputerów wyposażonych w ich autorskie oprogramowanie do analizy informacji finansowych w czasie rzeczywistym. Obecnie uznaje się, że Bloomberg jest najczęściej stosowanym na świecie cyfrowym źródłem informacji biznesowej.

9.46 - Parkiet.com informuje o wyprzedaży akcji spółek energetycznych. "Na celowniku sprzedających znalazły się akcje koncernów energetycznych notowanych w Warszawie. Walory PGE tracą ponad 7 proc., Tauronu o ponad 8 proc., a Enei prawie 5 proc. Mocno zniżkują także akcje firm paliwowych i wydobywczych - PKN Orlen i JSW". Już wówczas dziennikarze portalu oceniają, że jest to " to odpowiedź inwestorów na rządowe plany wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków, którym miałyby zostać objęte spółki Skarbu Państwa " (wytłuszczenie Konkret24).

Również 26 września duńska Duńska Agencja Energii poinformowała o wycieku gazu z jednej z dwóch nitek gazociągu Nord Stream 2 . Z kolei we wtorek Szwedzka Administracja Morska doniosła o dwóch wyciekach gazu z Nord Stream 1. Duńskie siły zbrojne pokazały nagrania, na których widać wzburzoną wodę i bąble unoszące się na powierzchni Morza Bałtyckiego nad wyciekami z gazociągów Nord Stream. Pojawiły się też informacje o podwodnych wybuchach w tym rejonie; spekulowano na temat sabotażu oraz zapowiedzi międzynarodowego śledztwa. Wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do awarii.

W poniedziałek, 26 września notowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie tuż po jej otwarciu spadły do poziomów z czasu covidowej paniki w marcu 2020 roku. WIG20 zakończył poniedziałkową sesję spadkiem o 1,69 proc. do 1433 pkt. Indeks mWIG40 spadł na zamknięciu o 2,18 proc., a sWIG80 poszedł w dół o 2,63 proc. Indeks szerokiego rynku WIG stracił 1,86 proc. Akcje niektórych spółek straciły nawet blisko 10 proc.

17.03 - Parkiet.com: "Indeksy w Warszawie głęboko pod kreską. Inwestorzy w Warszawie kończą sesję w fatalnych nastrojach. Indeks WIG20 finiszował prawie 1,7 proc. pod kreską, pogłębiając tegoroczną stratę do prawie 37 proc. Spadkom przewodziły mocno przecenione akcje państwowych gigantów z koncernami i energetycznymi na czele. Wzmożona aktywność sprzedających była odpowiedź na rządowe plany wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków, którym miałby zostać objęte m. in. spółki Skarbu Państwa".

16.25 - "Końcówka sesji pod znakiem odrabiania strat" - informuje Parkiet.com i dalej: "W ostatniej godzinie notowań na warszawskiej giełdzie przewaga sprzedających topnieje. WIG20 zmniejszył stratę do ok. 1,2 proc. oddalając się od dołka bessy. Tym samym przybywa spółek w indeksie, które opuściły strefę spadków".

"Dzisiejsza sesja upłynęła pod znakiem podaży, co wynikało z dwóch kwestii. Pierwsza rzecz to bardzo słabe zamknięcie sesji w USA w piątek, a druga to informacja, że planowany podatek od nadmiarowych zysków ma objąć nie tylko spółki energetyczne, a wszystkie firmy zatrudniające powyżej 250 osób. To zostało negatywnie przyjęte przez te spółki, które nie były do tej pory postrzegane jako podmioty, które miałyby kontrybuować do tego podatku. To wpisywało się w słaby sentyment na rynkach kapitałowych" - komentował 26 września w rozmowie z PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa w Noble Securities.

- Nie łączyłbym spadków na naszej giełdzie z informacjami o wyciekach gazu - komentuje w rozmowie z nami Dawid Czopek. Argumentuje, że gdyby tak było, jak mówi Marek Suski, to potężne spadki zanotowałaby na przykład niemiecka giełda we Frankfurcie (gazociąg Nord Stream to inwestycja niemieckorosyjska- red.), a nic takiego nie miało miejsca.

- Oczywiście szereg czynników wpływa na decyzje inwestycyjne, ale zakładając, że inwestorzy przed informacjami Bloomberga i Reutersa nie wiedzieli o spadkach ciśnienia i wyciekach, to nie wiązałbym z tymi zdarzeniami spadków na warszawskiej giełdzie - mówi w rozmowie z Konkret24 Piotr Sobolewski, starszy analityk ds. sektora finansowego Polityki INSIGHT.