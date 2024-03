100 konkretów na 100 dni. Długa lista niezrealizowanych

Podniesienie kwoty wolnej od podatku, ustawa o związkach partnerskich, 600 złotych dopłaty na wynajem mieszkania dla młodych, likwidacja pułapki rentowej dla niepełnosprawnych – tego rządowi nie udało się zrobić. 47 obietnic ze "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów" uznajemy za niezrealizowane nawet na początkowym etapie.

9 września 2023 roku na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie Donald Tusk mówił: "Te sto konkretów doprowadzi do tego, że ludzie w Polsce będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu". Jednym z głównych punktów programu KO było podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. "Oznacza to, że każda emerytka i emeryt, który ma emeryturę do pięciu tysięcy złotych, nie będzie już płacił podatku dochodowego" – zapowiedział Tusk.

Jednak 19 marca 2024 roku na konferencji prasowej przyznał: "W tym roku nie jesteśmy w stanie tego zrealizować ze względów finansowych, budżetowych". I tłumaczył: "Ilość pieniędzy, które przede wszystkim musimy wydatkować na szeroko rozumiane bezpieczeństwo, nie tylko militarne zakupy, ale też bezpieczeństwo związane z zagrożeniem wojną - to każe nam ostrożnie myśleć o tej zmianie, czyli przegłosowaniu kwoty wolnej od podatku 60 tysięcy, bo ona ma bardzo masywne skutki finansowe. Ale na pewno z tego nie zrezygnujemy".

Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula, która 18 marca spotkała się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, by zaprezentować założenia projektu ustawy o związkach partnerskich, zapytana, kiedy projekt zostanie opublikowany, ucięła: "Nie będziemy udzielać konkretnej odpowiedzi, bo nam bardziej zależy na jakości prawa". To, czy projekt zostanie złożony jako poselski czy rządowy, trzeba jeszcze w koalicji uzgodnić. "Mi bardzo zależy, nie ukrywam, żeby to był projekt rządowy. To byłoby bardzo symboliczne, gdybyśmy mogli się dogadać co do tego, żeby ta ustawa była projektem rządowym" - stwierdziła Kotula.

A co z bonem na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży? 29 stycznia 2024 roku ministra zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że cały projekt jest w bardzo początkowym stadium realizacji. "W tej chwili w departamencie zdrowia publicznego i departamencie lecznictwa we współpracy z NFZ prowadzimy taką analizę jak najlepiej to wprowadzić żeby, no kosztowało oczywiście jak najmniej, bo to jest zawsze ważne jeśli mamy objąć całą populację dzieci, to musimy patrzeć na pieniądze". Podobnie ministra Leszczyna mówiła 18 marca w programie Polsat News – że "bon to jest rzecz, nad którą pracujemy".

Co do zapowiedzi "wprowadzenia drugiej waloryzacji emerytur i rent, gdy inflacja będzie przekraczała 5 proc." - sytuacja jest zgoła odmienna. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" opublikowanej 19 marca powiedziała: "Na razie wygląda na to, że wzrost inflacji został zatrzymany i być może nie będzie potrzeby interwencyjnej waloryzacji. Natomiast przygotowani powinniśmy być na oba scenariusze. Pamiętajmy, że to nie jest projekt na ten czy inny rok, tylko systemowe rozwiązanie, uruchamiające się z automatu w takich sytuacjach, gdy ceny rosną szybciej".

Falstart zaliczono w przypadku konkretu zapowiadającego złożenie projektu ustawy odblokowującej możliwość rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, w tym zmniejszenie odległości wiatraków od zabudowań do 500 metrów. W listopadzie 2023 roku – jeszcze przed powstaniem rządu nowej koalicji - takie zapisy pojawiły się w projekcie ustawy posłów Polski 2050 i KO przedłużającej zamrożenie cen energii do połowy 2024 roku. Jednak po zarzutach ze strony PiS o "wrzutce" przygotowanej przez "lobbystów" 5 grudnia autorzy złożyli autopoprawkę do projektu, która usuwała z niego zapisy dotyczące wiatraków. Po zaprzysiężeniu nowego rządu Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało, że kwestie farm wiatrowych i wiatraków zostaną rozwiązane w osobnej ustawie. Odpowiedzialny za jej przygotowanie wiceminister Miłosz Motyka w lutym 2024 roku w rozmowie w Radiu Zet zapowiedział, że ustawa pojawi się "w pierwszej połowie roku, do czerwca".

Do niezrealizowanych zaliczymy też konkret zapowiadający powrót do ryczałtowo rozliczanej składki zdrowotnej. Takie rozwiązanie istniało przed reformami Polskiego Ładu, które zwiększyły obciążenia przedsiębiorców. 19 marca premier Donald Tusk poinformował jednak, że nie będzie powrotu jeden do jednego do starego modelu. 21 marca na konferencji zaprezentowano szczegóły planowanych zmian - celem jest przede wszystkim uproszczenie zasad wyliczania i opłacania składki zdrowotnej, a także jej obniżenie, szczególnie dla podatników o niskich i średnich dochodach. Według wyliczeń resortu na tych zmianach zyskać ma 93 proc. przedsiębiorców. Te zmiany rzeczywiście nie są więc powrotem do stanu sprzed Polskiego Ładu, na razie zostały przedstawione tylko założenia, a nowe składki nie zaczną obowiązywać wcześniej niż w 2025 roku.

Pytając w ministerstwach o konkrety, których listę prezentujemy poniżej, z kilku resortów otrzymaliśmy odpowiedzi typu: "trwają prace nad realizacją zapowiedzi" - bez przykładów podjętych działań. Dlatego w takich przypadkach stwierdzamy brak nawet początkowej realizacji obietnicy.

Poniżej lista 47 konkretów, których w ciągu stu dni nie zrealizowano nawet częściowo (kolejność według numeracji konkretów).

2. Wprowadzimy łatwy w obsłudze i czytelny system rezerwacji wizyt (sms-y, maile) na kształt funkcjonującego w systemie prywatnym. W ten sposób ograniczymy liczbę nieodbytych wizyt, a tym samym skrócimy kolejki.

3. Wprowadzimy bon na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do wykorzystania w każdym gabinecie stomatologicznym. Przywrócimy opiekę dentystyczną w szkołach podstawowych.

4. Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów.

7. Wprowadzimy drugą waloryzację emerytur i rent, gdy inflacja będzie przekraczała 5 proc.

8. Zlikwidujemy tzw. "pułapkę rentową": osoby z niepełnosprawnością będą mogły pracować nie tracąc renty.

10. Zapewnimy prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie. 11. Zapewnimy pełny dostęp do darmowych badań prenatalnych.

18. Religia w szkołach tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji.

20. Co najmniej połowa strategicznych produktów żywnościowych w sklepach musi pochodzić z Polski. Wprowadzimy obowiązek oznaczania flagą kraju pochodzenia wszystkich świeżych produktów w sklepach. 21. Zniesiemy zakaz handlu w niedziele, ale każdy pracownik będzie miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne.

28. Rozliczymy kierownictwa jednostek policji, w których dochodziło do nagminnego nadużywania władzy i realizowania politycznych zleceń: kierowania sił i środków policyjnych do partyjnych siedzib i prywatnych domów polityków, "śledzenia" przez patrole umundurowane i operacyjne działaczy i polityków opozycji.

30. Zniesiemy limity NFZ w lecznictwie szpitalnym, dzięki czemu znacząco skróci się czas oczekiwania na konsultacje i zabiegi. 31. Na obszarach pozbawionych odpowiedniej diagnostyki stworzymy Powiatowe Centra Zdrowia zapewniające powszechny i równy dostęp do diagnostyki, leczenia ambulatoryjnego i świadczeń specjalistycznych.

32. Dzięki odblokowanym środkom unijnym zwiększymy dostępność lekarzy geriatrów oraz opieki długoterminowej.

34. Wrócimy do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Skończymy z absurdem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych. 35. Pomożemy mikro przedsiębiorcom obniżyć koszty działalności: zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika będzie płacił ZUS. 36. Ograniczymy czas kontroli mikro przedsiębiorców do 6 dni w skali roku. Urzędy Skarbowe nie będą w nieskończoność przedłużać kontroli.

40. Stworzymy system usług asystenckich dla osób niesamodzielnych, w ramach którego profesjonalni, certyfikowani opiekunowie będą wspierali osoby niesamodzielne. W ciągu pierwszych 100 dni złożymy projekt ustawy i rozpoczniemy szkolenia i certyfikacje.

43. Uwolnimy nasze dzieci od ciężkich plecaków – w każdej szkole postawimy indywidualne szafki dla dzieci, a każdy podręcznik będzie miał wersje elektroniczną. 44. W ciągu pierwszych 100 dni rozpoczniemy proces przechodzenia polskiej edukacji na system 1 zmianowy. Od 1 września 2025 wszystkie polskie szkoły podstawowe będą działały w takim systemie.

46. Wprowadzimy ustawę o związkach partnerskich. 47. Podniesiemy kwotę świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego z 500 zł do 1000 zł.

52. Rozliczymy partyjnych namiestników PiS za prowadzoną przez ostatnie 8 lat rabunkową gospodarkę leśną. 53. Obejmiemy rzeki stałym monitoringiem w automatycznych stacjach pomiaru czystości. Zmodernizujemy systemy oczyszczania i przetwarzania ścieków i uruchomimy narzędzia pozwalające na skuteczne zwalczanie nielegalnych zrzutów ścieków. Wdrożymy program rewitalizacji rzeki "Czysta Odra". 54. Wprowadzimy zakaz finansowania z pieniędzy publicznych działalności gospodarczej diecezji, parafii, zakonów i innych elementów gospodarczych Kościołów i związków wyznaniowych, z wyłączeniem działalności służącej celom humanitarnym, charytatywno-opiekuńczym, naukowym i oświatowo-wychowawczym. Tacy biznesmeni jak Tadeusz Rydzyk powinni sobie radzić bez pieniędzy pochodzących z podatków obywateli. 55. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy wyznaniowych zostanie uregulowana przez samorządy. Opłaty te nie mogą być okazją do nieuzasadnionych podwyżek wprowadzanych decyzją parafii lub diecezji. 56. Stworzymy program odtwarzania torfowisk i mokradeł, który będzie w pełni uwzględniał interesy polskich rolników, by chronić środowisko. Szacuje się, że odwodnione przez człowieka torfowiska emitują w Polsce więcej gazów cieplarnianych niż elektrownia w Bełchatowie. 57. Skończymy z wycinką drzew w miastach i zapewnimy ochronę bioróżnorodności na terenach miejskich. Wprowadzimy instytucje "miejskiego ogrodnika", odpowiedzialnego za parki, nowe nasadzenia i użytki ekologiczne. 58. Uruchomimy program budowy nowoczesnych targowisk w każdym mieście. 59. Przedstawimy projekt zwiększenia przestrzeni magazynowej i budowy nowego terminala (portu zbożowego) w Gdańsku. 60. Odbudujemy polską tradycję hodowli świń – budżet pokryje całość kosztów bioasekuracji. 61. Wprowadzimy dla rolników fundusz stabilizacyjny, pokrywający straty spowodowane oszustwami pośredników i szkodami łowieckimi. 62. Obniżymy koszty prowadzenia gospodarstw: zapewniając wsparcie dla inwestycji w biogazownie, farmy fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. 63. Zapewnimy czystą i tanią wodę do produkcji rolnej – postawimy na budowę lokalnych systemów zatrzymujących wodę w glebie. Rolnik ma prawo skorzystać z wody, która spadnie na jego grunt.

66. Odzyskamy publiczne środki od przestępców, którzy dopuścili się kradzieży lub marnotrawstwa pieniędzy podatników. Kontrola obejmie każdy resort, szczebel, instytucję. Ujawnimy nieprawidłowości i wskażemy odpowiedzialnych za korupcję, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień.

69. Przywrócimy przejrzystość finansów publicznych. Przedstawimy białą księgę stanu finansów publicznych na koniec 2023 r. Winnych przestępstw urzędniczych pociągniemy do odpowiedzialności. W ciągu 100 dni ujawnimy plany finansowe i wszystkie wydatki funduszy poza budżetem.

75. Pilnie przystąpimy do sojuszniczego programu obrony przeciwrakietowej tzw. Kopuły Europejskiej (European Sky Shield – europejska tarcza antyrakietowa). W interesie bezpieczeństwa Polski jest wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi do ochrony polskiego i europejskiego nieba.

79. Wprowadzimy obligacje antyinflacyjne poprzez zmianę w ustawie o NBP (gotowy projekt ustawy). Oszczędności Polaków będą zabezpieczone przed inflacją od pierwszego dnia. 80. Wprowadzimy 0% VAT na transport publiczny, aby obniżyć ceny biletów dla Polaków.

84. Przywrócimy korzystne zasady rozliczania produkowanej energii dla prosumentów – niższe rachunki za prąd dla inwestujących w fotowoltaikę.

85. Umożliwimy stworzenie 700 lokalnych wspólnot energetycznych generujących własny, tańszy prąd. 86. Złożymy projekt ustawy odblokowującej możliwość rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie (zmniejszenie odległości do 500 m) z jasnymi i szybkimi regułami wydawania decyzji o budowie i przyłączeniu. Lokalne społeczności otrzymają 5% przychodów ze sprzedaży energii.

88. Skończymy z nielegalnym importem śmieci do Polski. Za rządów PiS Polska stała się śmietniskiem Europy. Będziemy stanowczo egzekwować prawo, dając stosownym organom większe uprawnienia.

90. Aby mieszkań w Polsce powstawało więcej uwolnimy grunty spółek skarbu państwa i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a zwłaszcza te, które trafiły do KZN na potrzeby programu Mieszkanie Plus. Programu PiS, który okazał się katastrofą.

92. Wprowadzimy 600 zł dopłaty na wynajem mieszkania dla młodych.

95. Ułatwimy organizacjom pozarządowym pozyskiwanie środków prywatnych tworząc system zachęt podatkowych dla darczyńców i możliwość podpisywania umów sponsorskich bez prowadzenia działalności gospodarczej.

98. Wprowadzimy ustawę o statusie artysty gwarantującą artystom i artystkom minimum zabezpieczenia socjalnego, dostęp do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych uwzględniający specyfikę pracy. Pandemia obnażyła wady obecnego systemu, w którym praca twórcza nie ma odpowiedniego zabezpieczenia. Wsparcie dla systemu zapewnią środki, trafiające wcześniej m.in. na Fundusz Kościelny.

Autorka/Autor:Konkret24

Źródło: Konkret24