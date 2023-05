Co mówił PiS o waloryzacji 500 plus. "Nie ma tematu", "absolutnie nie", "nie planujemy"

W ostatnich miesiącach rządzący co najmniej kilkanaście razy publicznie zaprzeczali, że świadczenie 500 plus zostanie podniesione. Niespodziewana zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego z 14 maja przeczy więc temu, o czym dotychczas zapewniali członkowie rządu Mateusza Morawieckiego.

Podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości", która odbywała się w Warszawie 13 i 14 maja, Jarosław Kaczyński zapowiedział od nowego roku waloryzację 500 plus. "To będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 plus - poinformował. Dodał, że będzie to kontynuacja i rozwijanie świadczeń skierowanych do rodzin. Świadczenie 500 plus nie było bowiem waloryzowane od kwietnia 2016 roku, kiedy to wystartował flagowy program PiS "Rodzina 500 plus".

Zapowiedź prezesa PiS wywołała zdumienie - zarówno wśród niektórych polityków opozycji, jak i wszystkich, którzy pamiętają, że to sami rządzący dotychczas wielokrotnie informowali, iż świadczenie na dziecko się nie zwiększy. "Trzeba zapytać Jarosława Kaczyńskiego, co się zmieniło od jego ostatniej wypowiedzi, w której przekonywał nas, że waloryzacja 500 plus jest niemożliwa, bo będzie proinflacyjna" - stwierdziła 15 maja w Polsat News posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska.

W mediach społecznościowych pojawiło się popularne nagranie, na którym najpierw widać polityków PiS zaprzeczającym pracom nad podwyższeniem świadczenia, a następnie zapowiedź prezesa PiS o waloryzacji. "Czyżby słupki poparcia przestały się zgadzać PiSowi? A może ktoś z kogoś robi wariata? A może jedno i drugie?"; "Kto z nich wie co mówi?"; "Oni wszyscy żyją w innej rzeczywistości"; "Propaganda gorsza jak za PZPR"; "Wewnętrzne sondaże PISu lecą na łeb na szyję" - komentowali wideo internauci (pisownia oryginalna).

Jak politycy PiS próbują tłumaczyć tę nagłą zmianę? Na przykład rzecznik partii Rafał Bochenek, goszcząc 15 maja w popołudniowym "Gościu Radia Zet", tak tłumaczył, dlaczego wcześniej zdaniem prezesa PiS podniesienie 500 plus sprzyjałoby podbijaniu inflacji: "Jarosław Kaczyński mówił prawdę. Nie mogliśmy wówczas zwiększać nakładów na programy społeczne, ponieważ byliśmy w trendzie wzrostowym inflacji".

Ale nie tylko prezes PiS opowiadał się dotychczas przeciwko waloryzacji 500 plus. Jak sprawdziliśmy, takich publicznych zaprzeczeń przedstawicieli rządu i polityków PiS było w ciągu niecałego roku blisko 20.

Rok 2022: "nie pracujemy", "absolutnie nie", "nie planujemy"

7 czerwca: zaprzecza Soboń

"Nie pracujemy nad takim rozwiązaniem" - tak odpowiedział wiceminister finansów Artur Soboń, dopytywany w TVN24 przez Konrada Piaseckiego o to, czy pomysł zmiany 500 plus na 700 plus "jest na stole" oraz czy rodzi się w Ministerstwie Finansów.

Wiceminister finansów Artur Soboń o waloryzacji 500 plus TVN24

27 czerwca: zaprzecza Kaczyński

"700 plus to właśnie posunięcie proinflacyjne. Nie sądzę, żeby było. Ale to nie oznacza, że my zaniechamy pomocy dla rodzin" - to z kolei odpowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który był tego dnia gościem w TVP Bydgoszcz. To stanowisko Kaczyńskiego w sprawie waloryzacji 500 plus jest dziś najczęściej przywoływane.

8 czerwca: zaprzecza Rzeczkowska

"Nie rozmawiamy o waloryzacji 500 plus" - przekazała w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Magdalena Rzeczkowska, minister finansów. Było pytana o nowelizację poprzedniego budżetu i plany na obecny. "Czy będzie 14. emerytura na stałe, a może waloryzacja 500 plus czy dwukrotna waloryzacja emerytur w ciągu roku?" - zapytali dziennikarze. Pani minister zaprzeczyła.

27 października: Rzeczkowska zaprzecza po raz drugi

"Absolutnie nie. Nie ma takiej przestrzeni, nie ma takich planów. Mamy inne wyzwania w tej chwili" - odpowiedziała tego dnia w Radiu Zet minister finansów Magdalena Rzeczkowska na pytanie Bogdana Rymanowskiego o ewentualną podwyżkę świadczenia 500 plus.

21 grudnia: Soboń zaprzecza po raz drugi

"Nie pracujemy nad tym" - odparł wiceminister finansów Artur Soboń w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną", gdy dziennikarze zapytali go - w kontekście planów budżetowych na kolejny rok - czy planowana jest waloryzacja 500 plus.

30 grudnia: zaprzecza Maląg

"Nie planujemy w budżecie, aby waloryzować świadczenie 500 plus" - oświadczyła minister rodziny Marlena Maląg, gdy tego dnia w TVP1 usłyszała pytanie o to, czy świadczenie 500 plus zostanie zwaloryzowane w związku z wysoką inflacją.

Rok 2023: "nie ma takiej decyzji", "nie ma żadnych prac", "nie ma tego tematu", "na 100 procent nie"

15 lutego: zaprzecza Mueller

"Nie ma takiej decyzji i w rządzie aktualnie nie ma prac w tym zakresie, nawet analitycznych, to już mówię wprost" - zapewnił rzecznik rządu Piotr Mueller w wywiadzie z "Rzeczpospolitą", gdy został zapytany o obietnice PiS, w tym podniesienie 500 plus, w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.

17 marca: Maląg zaprzecza po raz drugi

"Nie pracujemy nad waloryzacją 500 plus. (…) Na ten moment nie pracujemy nad zmianami" - przekazała minister Marlena Maląg tego dnia w Radiu Zet, gdy została zapytana, czy w związku z wysoką inflacją rząd zdecyduje się przed wyborami na podwyżkę świadczenia.

17 marca: zaprzecza Bochenek

"Politycy czasem snują swoje marzenia, jeżeli chodzi o waloryzację tego programu. Nie ma żadnych prac w tym zakresie obecnie" - zapewniał w Polsat News Rafał Bochenek, rzecznik PiS. Prowadzący zapytał bowiem gościa o wypowiedź polityka Suwerennej Polski Tadeusza Cymańskiego, który stwierdził, że trzeba waloryzować 500 plus do poziomu około 800 plus.

16 marca: zaprzecza Sobolewski

"Waloryzacja 500 plus nie jest w tej chwili tematem rozmów jakichkolwiek, przynajmniej w kierownictwie PiS. Tutaj nie ma tego tematu, to od razu mówię, chciałbym przeciąć te spekulacje" - stwierdził w TVP 1 Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiS.

22 marca: Rzeczkowska zaprzecza po raz trzeci

"Temat waloryzacji powraca co chwilę od pewnego czasu. Na ten temat nie dyskutujemy. Nie ma go jako oficjalnego tematu" - powiedziała minister Magdalena Rzeczkowska w Radiu Zet, gdy tego dnia zapytano ją o sondaż, w którym większość respondentów opowiedziała się za zwiększeniem 500 plus do 1000 plus. "Czy pani się na taką waloryzację zgodzi, czy podtrzymuje stanowisko sprzed paru miesięcy z tego studia, że nie będzie pani zgody na rozdawnictwo?" - zapytał prowadzący. Minister ponownie zaprzeczyła.

27 marca: Rzeczkowska zaprzecza po raz czwarty

"Obecnie nie ma żadnych prac nad waloryzacją 500 plus. Nie prowadzimy rozmów, w jakiej skali i czy zwiększać świadczenie" - odparła kilka dni później minister Magdalena Rzeczkowska w wywiadzie dla Business Insidera, gdy zapytano ją o przestrzeń na nowe wydatki.

30 marca: Soboń zaprzecza po raz trzeci

"Mogę powiedzieć na 100 procent, że nie pracujemy nad tego typu rozwiązaniem" - powiedział wiceminister Artur Soboń na konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zapytany o plany rządu w zakresie podniesienia świadczenia 500 plus.

Artur Soboń o waloryzacji 500 plus (wypowiedź z marca 2023) TVN24

31 marca: Sobolewski zaprzecza po raz drugi

"To są tylko i wyłącznie spekulacje medialne, jeśli mówimy o decyzji PiS. W kierownictwie PiS o tym temacie nie było rozmowy, nie mówiąc już o jakichkolwiek decyzjach" - zapewnił sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski w Programie I Polskiego Radia, odnosząc się do medialnych spekulacji na ten temat waloryzacji 500 plus.

12 kwietnia: zaprzecza Emilewicz

"Z tego co wiem, żadne prace w sprawie waloryzacji 500 plus nie są prowadzone" - stwierdziła posłanka PiS Jadwiga Emilewicz w wywiadzie w Wirtualnej Polsce, gdy zadano jej pytanie: "Czy jest potrzeba waloryzacji świadczenia 500 plus i czy rząd planuje jakieś ruchy w tej sprawie?".

18 kwietnia: Soboń zaprzecza po raz czwarty

"Nie pracujemy nad waloryzacją programu 500 plus" - ponformował wiceminister Artur Soboń w Radiu Zet, gdy prowadzący zapytał wprost o waloryzację 500 plus: "Będzie, czy nie będzie?"

19 kwietnia: Soboń zaprzecza po raz piąty

"Dzisiaj nie ma takiego planu, by waloryzować 500 plus" - powiedział dzień później Artur Soboń w Radiu Plus, gdy zapytano go, czy jest możliwość wprowadzenia takiej waloryzacji jeszcze w tym roku.

22 kwietnia: Maląg zaprzecza po raz trzeci

"Obecnie nie pracujemy nad waloryzacją 500 plus" - oznajmiła Marlena Maląg w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej.

4 maja: Sobolewski zaprzecza po raz trzeci

"W kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości ten temat nie pojawia się. Nie jest dyskutowany, więc tego tematu nie ma. Nie ma tematu waloryzacji 500 plus" - zapewniał jeszcze na początku maja w Radiu Zet Krzysztof Sobolewski, gdy prowadzący zacytował mu pytanie od słuchacza właśnie w tej sprawie. Polityk dopytywany, czy to zagadnienie pojawi się na konwencji programowej PiS w ostatniej dekadzie maja, odparł: "Nie przewiduję takiego tematu".

Autor:Jan Kunert

Źródło: Konkret24