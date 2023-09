Jak Edgar K. zniknął z tekstów na rządowych stronach. Przykłady

Teksty, które były, ale ich nie ma

Strony rządu, na których stwierdziliśmy zniknięcie frazy "Edgar K(....)" lub całych tekstów z tym nazwiskiem, dotyczą Komitetu do spraw Pożytku Publicznego przy Kancelarii Premiera i zakładki "Dla młodych". Pisano tam o współpracowniku Piotra Wawrzyka, ponieważ Edgar K. dwie kadencje działał w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem, czyli organie doradczym przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego i dwukrotnie był Młodzieżowym Delegatem RP do ONZ.

Znaleźliśmy jeszcze cztery artykuły, w których wspominano o Edgarze K. - a które zniknęły z sieci i linki do nich odsyłają teraz do strony głównej gov.pl. Były to teksty dotyczące wyboru Edgara K. na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ zatytułowane: "Wybór Młodzieżowego Delegata RP coraz bliżej!"; "Wyniki I etapu konkursu na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ"; "Młodzieżowi Delegaci RP do ONZ wyłonieni!"; "Uroczystość mianowania Młodzieżowego Delegata RP". Poniżej na dowód publikujemy screen z wyszukiwarki Google, gdzie widać zachowane linki do tekstów, które istniały, ale nie są już dostępne.