Domański: "wiele ze 100 konkretów zostało zrealizowane". No nie

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański uważa, że rząd spełnia obietnice. Według niego "dowiezionych konkretów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo" i już w czasie pierwszych stu dni rządzenia wiele z nich zrealizowano. Fakty temu przeczą.

W drugim dniu po objęciu urzędu, 7 sierpnia, prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami Kalisza podpisał projekt ustawy o zapewnieniu realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego - 8 sierpnia inicjatywa trafiła do Sejmu. W czwartym dniu urzędowania, 9 sierpnia, na spotkaniu z rolnikami w miejscowości Krąpiel w województwie zachodniopomorskim prezydent podpisał się pod projektem ustawy "Ochrona polskiej wsi" - a 11 sierpnia prezydenckie inicjatywy ustawodawcze: "PIT Zero. Rodzina na plus" i "Ochrona polskiej wsi" zostały złożone w Sejmie.

O tym tempie składania prezydenckich projektów rozmawiano 11 sierpnia w "Jeden na jeden" TVN24 z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim. "Mówimy o tym, że Karol Nawrocki składa projekty, na które nas po pierwsze nie stać, a po drugie są populistyczne w swoim założeniu, ale tak samo można by powiedzieć o niektórych pomysłach ze '100 konkretów' na sto dni pierwsze rządu obecnej koalicji. Między innymi kwota wolna i jej podwyższenie" - zauważyła prowadząca rozmowę Agata Adamek.

Na to minister Domański odparł:

FAŁSZ Bardzo wiele propozycji ze "100 konkretów" zostało zrealizowane w trakcie pierwszych stu dni.

I podał przykłady: 30 proc. podwyżki dla nauczycieli, 20 proc. podwyżki dla sfery budżetowej, pół miliarda złotych na program in vitro. "Tych sukcesów i dowiezionych konkretów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo" - zapewniał szef resortu finansów. Później w dyskusji stwierdził: "Krok po kroku realizujemy wszystkie nasze obietnice".

Jednak minister Domański nie ma racji. Wiele kluczowych i oczekiwanych konkretów nie zostało spełnionych nie tylko w ciągu pierwszych stu dni rządu, ale nawet do dziś.

Po stu dniach konkretów "dowiezionych" tylko kilka

Program "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów" Koalicja Obywatelska przedstawiła 9 września 2023 roku na wiecu wyborczym w Tarnowie. "W ciągu pierwszych stu dni Polki odzyskają swoją godność, swoje miejsce, swoje szczęście" - zapewniał Donald Tusk, nawiązując do liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. "Dzień po wyborach te sto konkretów musimy zamienić w fakty, w ciągu stu dni" - mówił. O realizacji 100 konkretów zapewnił już jako premier w sejmowym exposé.

Po pierwszych stu dniach rządu Donalda Tuska przeanalizowaliśmy w Konkret24, które z obietnic udało się zrealizować. Nie wyglądało to dobrze. Na wypunktowanych przez KO "100 konkretów" tych spełnionych było tylko dziewięć. Kolejne 44 były dopiero w fazie wstępnej lub częściowej realizacji. Pozostałe 47 istniało wciąż tylko na papierze. Dlatego słowa ministra Domańskiego: "bardzo wiele propozycji ze '100 konkretów' zostało zrealizowane w trakcie pierwszych stu dni" nie możemy uznać za prawdę. Podobnie na wyrost jest stwierdzenie, że "dowiezionych konkretów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo".

Szczególnie, że wśród niezrealizowanych pozostawały kluczowe obietnice takie jak: - ustawa o związkach partnerskich; - nowoczesna e-rejestracja na wizyty lekarskie i skrócenie kolejek do lekarzy; - rozwiązanie problemu z dostępnością do znieczulenia okołoporodowego; - system usług asystenckich dla osób niesamodzielnych; - podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tys. zł.

W początkowej fazie realizacji były m.in. zmiana prawa aborcyjnego (legalna, bezpieczna i dostępna aborcja do 12. tygodnia), likwidacja Funduszu Kościelnego czy obietnica uwolnienia sądów od politycznych wpływów.

Po rekonstrukcji rządu ważne obietnice nadal czekają na realizację

W wyniku lipcowej rekonstrukcji rządu posady stracili ministrowie, którzy odpowiadali za wiele istotnych obietnic ze "100 konkretów". Gdy w lipcu 2025 roku sprawdzaliśmy, które z tych kluczowych obietnic zostawili "w spadku" następcom, było ich naprawdę sporo. Na przykład: - ustawa o związkach partnerskich; - legalna aborcja do 12. tygodnia (projekty nie zostały przyjęte w Sejmie); - nowoczesna e-rejestracja i skrócenie kolejek; - rozwiązanie problemu z dostępnością do znieczulenia okołoporodowego; - system usług asystenckich dla osób niesamodzielnych; - reforma wymiaru sprawiedliwości, rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego; - rozliczenie najważniejszych polityków i działaczy Prawa i Sprawiedliwości; - ustawa o statusie artysty.

To tylko nieliczne z wielu niespełnionych. Zaś co do podniesienia kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tys. zł, to premier Donald Tusk oświadczył 30 lipca w "Faktach po Faktach" w TVN24: "Na pewno na rok 2026 tego nie będzie".

Źródło: Konkret24