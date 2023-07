Bosak: PiS zlikwidował egzamin z historii Polski dla wnioskujących o obywatelstwo. Nie, nigdy go nie było

Sam temat migracji pojawił się w debacie publicznej po tym, jak Unia Europejska przedstawiła swój pakiet migracyjny mający pomagać państwom, do których przybywa duża liczba uchodźców. Krzysztof Bosak komentował obecną politykę migracyjną rządu PiS już wcześniej tego dnia na antenie Polsat News, gdzie mówił, że "w tej chwili to, co mamy, to politykę prowadzoną absolutnie bez żadnej strategii", a ponadto "rząd nie różnicuje polityki wobec Polaków i migrantów, i niczego w zamian nie wymaga". "Na przykład Niemcy mają prawo, że ci, którzy wchodzą na rynek pracy, mają znać niemiecki. My nie mamy takiego prawa" - kontynuował poseł, po czym dodał: