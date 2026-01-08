Matecki i "dzieci zmuszone do śpiewania ukraińskiego hymnu". Polityczna gra fałszem

8 stycznia 2026, 12:55
Renata Gluza
Źródło:
Konkret24
Liczne przykłady kłamstw i manipulacji Dariusza Mateckiego. Komentarze polityków
Liczne przykłady kłamstw i manipulacji Dariusza Mateckiego. Komentarze polityków
TVN24
Liczne przykłady kłamstw i manipulacji Dariusza Mateckiego. Komentarze politykówTVN24

Tysiące wyświetleń generuje w sieci nagranie z polskimi dziećmi śpiewającymi ukraiński hymn. Sprawę nagłośnił poseł PiS Dariusz Matecki - wraz z przekazem, że "dzieci zmuszane są do śpiewania hymnu Ukrainy". Nie ma na to potwierdzenia, nagranie jest stare, a publikowanie go teraz ma zapewne służyć wzmacnianiu antyukraińskich nastrojów.

Na krótkim nagraniu widać grupę dzieci w wieku przedszkolnym, które śpiewają po polsku hymn Ukrainy. W tle słychać kobietę, zapewne nauczycielkę, która gra melodię i także śpiewa z dziećmi. Grupa stoi na tle kotary z napisem "Dzień ukraiński" i ukraińską flagą. Na koniec pieśni dzieci podnoszą z ziemi żółte i niebieskie pompony - machając nimi, tworzą także coś na wzór flagi Ukrainy.

To ponadminutowe wideo zaczęło być rozpowszechniane w mediach społecznościowych - głównie na platformie X - 6 stycznia 2026 roku. Na jednym z profili komentarz do niego brzmiał: "Dlaczego polskie dzieci zmuszane są do śpiewania hymnu Ukrainy?". Jednym z pierwszych, który po południu wrzucił ten filmik do sieci, był poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki. W poście napisał: "Pytanie do @barbaraanowacka, co tu się dzieje? To nie wygląda na AI niestety. Film jest obecnie wrzucany na social media z informacją, że to polskie dzieci z przedszkola w Słupsku, zmuszone do śpiewania ukraińskiego hymnu, którego fragment to; 'Zginą nasi wrogowie jak na słońcu rosa, Będziem rządzić i my, bracia, w naszych własnych stronach'" (pisownia postów oryginalna). Poseł informował, że "wysyła interpelację w tej sprawie". "Czy to przedszkole publiczne? Czy Ministerstwo wie o tym wybryku, czy była zgoda rodziców na śpiewanie przez ich dzieci hymnu obcego państwa, czy tak ma teraz wygląda edukacja w Polsce?" - pytał. Post Mateckiego wygenerował niemal 130 tys. wyświetleń, ponad tysiąc użytkowników podało go dalej, a ponad 3 tys. polubiło.

Politycy prawicy wykorzystali stare nagranie z dziećmi do antyukraińskiej narracji x.com

Tego samego dnia wieczorem nagranie na swoim koncie w X opublikował poseł Konfederacji Włodzimierz Skalik, komentując: "Polskie dzieci śpiewają hymn Ukrainy. W Polsce nie ma ukrainizacji, odc. 1099". Tam filmik wyświetlono ponad 50 tys. razy. Następnego dnia Skalik wrzucił go też na Facebooka - tam nagranie odtworzono ponad 140 tys. razy.

Film ze śpiewającymi dziećmi szybko pojawił się na profilach znanych z dezinformacji i treści antyukraińskich. "Zmuszanie polskich przedszkolaków do śpiewania hymnu obcego państwa to chyba lekkie przegięcie. Słupsk" - brzmiał komentarz na popularnym koncie siejącym dezinformację (ponad 160 tys. wyświetleń). Film opublikowano też na profilu z hasztagiem #FrontGaśnicowy w nazwie – czyli wspierającym Grzegorza Brauna – i tam zestawiono go ze zdjęciem Brauna na tle mapy Polski i hasła "Tu jest Polska". Co istotne: Braun trzyma w ręce broń. Zaś komentarz brzmiał: "Co za patologia!! Polskie dzieci śpiewają hymn Ukrainy!! Tylko Konfederacja Korony Polskiej".

FAŁSZ
Fałszywy przekaz o "zmuszaniu przedszkolaków" rozpowszechniano na profilach znanych z dezinformacjix.com

Tak więc w ciągu dwóch dni informacja, jakoby w polskim przedszkolu "dzieci zmuszane są do śpiewania hymnu Ukrainy", rozeszła się w sieci szeroko, a nagranie z dziećmi wyświetlono setki tysięcy razy. Nietrudno zgadnąć, jakie komentarze dominowały pod postami z tym filmem: z wielu wylewał się antyukraiński hejt; dużo też było wpisów krytykujących politykę polskiego rządu.

Akcja ta zdaje się mieć właśnie taki cel: podsycanie wśród Polaków nastrojów antyukraińskich. Tym razem wykorzystano do tego bogu ducha winne przedszkolaki i ich rodziny oraz nagranie sprzed trzech lat. W dodatku wizerunki dzieci (które w pokazywanych tu screenach blurujemy) zostały wykorzystywane do akcji o charakterze politycznym.

Matecki: "szkoda, że nie dostałem tego filmu wcześniej"

Wróćmy do posta posła Dariusza Mateckiego. W pierwszym wpisie pytanie "co tu się dzieje?" zaadresował do obecnej minister edukacji Barbary Nowackiej. Internauci szybko jednak zwrócili mu uwagę, że to stare nagranie. W kolejnym poście w tym wątku Matecki napisał więc: "Miejskie Przedszkole w Słupsku. Data nagrania: marzec 2023. Dopiero teraz otrzymałem to wideo na skrzynkę fundacji @OMAntypolonizmu" - po czym zapowiedział, że wysyła pytania do tego przedszkola. Lecz kontynuował swój antyukraiński przekaz: "I czy to nasze rządy, czy obecne - takie zachowania nie powinny mieć miejsca w polskich placówkach publicznych! Szkoda, że nie dostałem tego filmu wcześniej, kiedy mieliśmy wpływ na ministerstwo". Przypomnijmy: w 2023 roku ministrem edukacji był Przemysław Czarnek z PiS.

Akcja posła PiS wywołała wiele komentarzy typu: "Dymisja i to natychmiast!!"; "To wy z Morawieckim zbanderyzowaliscie ten kraj...". Jednak niektórzy zwracali uwagę posłowi, że prowadzi bezsensowną krucjatę przeciwko dzieciom i ich rodzicom. "Sam nie mieszkam w PL ale nie wyobrażam sobie, by ktoś zabronił mojemu dziecku śpiewać hymn PL" - stwierdził jeden z internautów. "Ale jakby ukraińskie dzieci śpiewały hymn Polski to byłby OK? jest pan żałosny" - uznał inny. Kolejny pytał: "Czy gdyby dzieci śpiewały hymn amerykański w Dzień USA, to też by Pan wystosował odpowiednią interpelację?".

A jeszcze ktoś, zabierając głos w wywołanej na platformie X dyskusji, wrzucił nagranie z ukraińskimi dziećmi śpiewającymi polski hymn - komentując, że to na wypadek "gdyby pojawiły się tutaj jakieś gównojady i pożyteczni idioci Kremla".

Przedszkole w Słupsku trzy lata temu

Rzeczywiście: nagranie z dziećmi śpiewającymi ukraiński hymn nie jest nowe. Znaleźliśmy je na Facebooku na otwartej grupie o nazwie: Edukacja muzyczna czyli EDUMUZ według Marii Tomaszewskiej - opublikowane 4 marca 2023 roku. Opis w poście informuje, że to Przedszkole Miejskie nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" w Słupsku, Dzień Ukraiński w tym przedszkolu. Nagranie wyświetlono 1,7 tys. razy. W komentarzach nie ma żadnych głosów oburzenia - tylko podziękowania i pochwały za pomysł. Polskie tłumaczenie hymnu jest autorstwa Marii Zofii Tomaszewskiej (wykonanie to opublikowano na YouTube w lutym 2022 roku).

Skontaktowaliśmy się poprzez Facebooka z Marią Zofią Tomaszewską, by zapytać o to wydarzenie - odpisała nam tylko, że ona go nie organizowała, a obecnie jest już na emeryturze.

Lecz faktycznie ten koncert dzieci zarejestrowano w przedszkolu nr 24 w Słupsku w 2023 roku. Jednak dyrekcja przedszkola nie chciała komentować dla Konkret24 tego, co teraz się dzieje w mediach społecznościowych w związku z rozpowszechnianym nagraniem - odsyłając do rzecznika prezydenta miasta Słupsk.

"W organizację Dnia Ukraińskiego aktywnie włączyli się chętni rodzice dzieci"

"Nagranie, do którego odnoszą się pojawiające komentarze (...) dokumentuje wydarzenie z dnia 3 marca 2023 roku, zorganizowane jako działanie adaptacyjne i wspierające dzieci z Ukrainy, które wraz z rodzicami znalazły schronienie w Polsce w związku z trwającą wojną (w tym także w Słupsku)" - informuje nas, w odpowiedzi na prośbę o kontekst filmu, Monika Rapacewicz, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Słupsku. Odpowiedź tę przygotowała w porozumieniu z władzami przedszkola. Rzeczniczka podkreśla: "Był to czas ogromnego lęku, dezorientacji i traumy dla wielu rodzin. Celem przedszkola było stworzenie dzieciom bezpiecznej i spokojnej przestrzeni, umożliwiającej im łagodną adaptację, poczucie akceptacji oraz chwilę wytchnienia w niezwykle trudnym okresie ich życia".

Zorganizowany tego dnia Dzień Ukraiński był "formą zajęć dydaktycznych, w którym uczestniczyli wychowankowie przedszkola, w tym również dzieci z Ukrainy, które dołączyły w tym trudnym czasie do słupskiej społeczności". Chodziło o przełamanie barier językowych i integrację przedszkolaków. "Wszystkie działania podjęte w tym dniu mieściły się w granicach obowiązków (chodzi o podstawę programową wychowania przedszkolnego - red.) i były realizowane pod nadzorem kadry pedagogicznej i poprzedzone informacją dla rodziców o zamierzonych działaniach (tablica informacyjna dla rodziców umieszczona przy wejściu do przedszkola)" - zapewnia Monika Rapacewicz. "Dodam, że w organizację Dnia Ukraińskiego aktywnie włączyli się chętni rodzice dzieci uczęszczających do placówki. Rodzice wspomogli to wydarzenie poprzez przygotowanie symbolicznych elementów związanych z kulturą ukraińską, a także poprzez wyrażanie akceptacji dla działań adaptacyjnych prowadzonych w placówce". Dalej w wyjaśnieniu czytamy: "Wspólne zaśpiewanie hymnu Ukrainy w języku polskim zaczerpnięte z platformy edukacyjnej EDUMUZ, która skupia się na szkoleniu dla nauczycieli wg M. Tomaszewskiej (to nie jest dosłowny przekład słów) miało charakter wyłącznie symboliczny i wspierający oraz stanowiło element działań adaptacyjnych. Celem Dnia Ukraińskiego było przybliżenie kultury, tradycji oraz symboli Ukrainy, a także kształtowanie postawy otwartości, empatii i szacunku wobec innych narodów".

"Nadanie nagraniu innego znaczenia, oderwanego od rzeczywistego kontekstu, prowadzi do błędnych interpretacji"

Władze miasta i przedszkola podkreślają: "Dzień ten nie był i nie jest działaniem o charakterze politycznym ani ideologicznym, lecz wyrazem poszanowania tożsamości dzieci oraz ich potrzeb w sytuacji kryzysowej". Dalej Monika Rapacewicz dodaje:

Dyrektor Przedszkola z przykrością obserwuje, że wydarzenie sprzed trzech lat jest dziś oceniane bez uwzględnienia jego rzeczywistego celu i okoliczności (czas, miejsce, cel).

-

Monika Rapacewicz, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Słupsku

Dyrekcja przedszkola apeluje "o odpowiedzialność w formułowaniu ocen oraz uwzględnianie realiów i intencji działań podejmowanych w czasie kryzysu wojennego, który dotknął tysiące rodzin, w tym także społeczność słupskiej placówki".

Na pytanie Konkret24, czy wówczas do przedszkola bądź miasta wpłynęły jakieś skargi na "zmuszanie dzieci do śpiewania ukraińskiego hymnu", rzeczniczka odpowiada: "Po tej uroczystości nie wpłynęły żadne uwagi czy skargi od rodziców, sprawa została (jak widzimy teraz) nagłośniona po 3 latach od wydarzenia". Na koniec odpowiedzi czytamy:

Podkreślamy, że żadne dziecko nie było do niczego zmuszane (ani w tej sprawie, ani nigdy w żadnym innym przypadku). Wspólne zaśpiewanie hymnu Ukrainy miało charakter symboliczny, dobrowolny i wspierający, stanowiąc gest solidarności wobec dzieci dotkniętych wojną. Nadanie nagraniu innego znaczenia, oderwanego od rzeczywistego kontekstu czasowego, społecznego i pedagogicznego, prowadzi do błędnych i nieuprawnionych interpretacji.

-

Monika Rapacewicz, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Słupsku

Z rozpowszechnianych w mediach społecznościowych postów z nagraniem oraz komentarzy do nich można wywnioskować, że tym razem chodzi właśnie o ugruntowanie w odbiorcach "błędnych i nieuprawnionych interpretacji" - czemu przysłużył się m.in. poseł PiS Dariusz Matecki. W 2023 roku Dzień Ukraiński w słupskim przedszkolu nie wywołał bowiem takich reakcji, jakie obecnie generują posty prawicowych polityków i anonimowych internautów. Można więc wnioskować, że to celowa dezinformacyjna gra w celach politycznych.

Autorka/Autor:

Renata Gluza

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Polak/PAP

Prawo i SprawiedliwośćDariusz MateckiFake NewsManipulacjaDezinformacjaKonfederacja
Pozostałe wiadomości

W Niemczech zarabia się lepiej, a że ceny w Polsce mamy już podobne jak tam, to poziom życia Polaków jest trzykrotnie niższy niż Niemców - taką ekonomiczną tezę ogłosił sędzia Kamil Zaradkiewicz. Tylko że posłużył się złymi wskaźnikami i starymi danymi. Co więc dane ekonomiczne mówią o życiu w Polsce i Niemczech?

"Polak ma trzy razy niższy poziom życia niż Niemiec"? Aż tak to nie

"Polak ma trzy razy niższy poziom życia niż Niemiec"? Aż tak to nie

7 stycznia 2026, 9:56
Źródło:
Konkret24

Amerykańskie działania w Wenezueli miały wywołać masowe protesty w Stanach Zjednoczonych - twierdzi poseł Włodzimierz Skalik z Konfederacji Korony Polskiej. Tylko że nagrania, które ma potwierdzać jego tezę, nie mają związku z aktualnymi wydarzeniami.

"Masowe protesty" przeciwko interwencji Trumpa w Wenezueli? Nie na tych nagraniach

"Masowe protesty" przeciwko interwencji Trumpa w Wenezueli? Nie na tych nagraniach

7 stycznia 2026, 13:41
Źródło:
Konkret24

Tłumowi ludzi na ulicach Madrytu towarzyszy podniosła muzyka w tle. To nagranie, które zdobywa popularność w sieci, ma być dowodem na "chrześcijańskie przebudzenie" Hiszpanii. W rzeczywistości filmik nie pokazuje żadnej manifestacji religijnej.

Wyszli na ulice i "ogłaszają Hiszpanię narodem chrześcijańskim"? Nie po to się zebrali

Wyszli na ulice i "ogłaszają Hiszpanię narodem chrześcijańskim"? Nie po to się zebrali

6 stycznia 2026, 12:38
Źródło:
Konkret24

"Maduro jest wożony po Nowym Jorku i pokazywany mieszkańcom miasta", "Trump woził go po ulicach jak schwytane zwierzę" - twierdzą internauci, którzy zamieszczają i komentują nagranie pokazujące przejazd otwartej furgonetki. Nic nie wskazuje, że był w niej przewożony wenezuelski dyktator.

Maduro wożony ulicami Nowego Jorku "jak trofeum"?

Maduro wożony ulicami Nowego Jorku "jak trofeum"?

5 stycznia 2026, 18:19
Źródło:
Konkret24

Prezydent USA Donald Trump mówi o "doktrynie Donroego", która ma być czymś więcej niż słynna doktryna Monroego. Eksperci dostrzegają podobieństwa, ale też wskazują różnice. Co takiego ogłosił piąty prezydent Stanów Zjednoczonych James Monroe?

Donald Trump "reaktywuje" doktrynę Monroego. Czyli co?

Donald Trump "reaktywuje" doktrynę Monroego. Czyli co?

5 stycznia 2026, 9:48
Źródło:
Konkret24

"Zobacz Donaldzie Tusku, jak kończą dyktatorzy" - napisał na platformie X były minister w rządzie Zjednoczonej Prawicy Mariusz Kamiński, zamieszczając rzekome zdjęcie Nicolasa Maduro pojmanego przez żołnierzy USA. To nie tylko "przekroczenie kolejnych granic", lecz przede wszystkim fałszywka.

Kamiński o aresztowaniu Maduro. "Przekroczenie granic". W dodatku fejk

Kamiński o aresztowaniu Maduro. "Przekroczenie granic". W dodatku fejk

4 stycznia 2026, 16:34
Źródło:
Konkret24

Zdaniem części wojskowych opublikowanie tych zdjęć było "absolutnie niedopuszczalne" i "kompromitujące". Według ekspertów wojskowości - na pewno niepotrzebne. I choć Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ripostuje, że zdjęcia z wizyty prezydenta na wschodniej granicy nie ujawniają wrażliwych danych, to pewne informacje zawierają. Komu i do czego przydatne?

Stoją i patrzą w mapy. Przeciwnik też patrzy. Co widzi?

Stoją i patrzą w mapy. Przeciwnik też patrzy. Co widzi?

4 stycznia 2026, 14:22
Źródło:
TVN24+

Witajcie w roku, w którym świat będą wam objaśniać już niekoniecznie eksperci, tylko sztuczna inteligencja. Gdy algorytmy staną się tak potężne jak rządy - a te będą się mierzyć z masowym eksportem chaosu, nie tylko ze strony Kremla. Przedstawiamy pięć głównych zagrożeń w sferze dezinformacji w 2026 roku, których trzeba być świadomym.

"Eksport chaosu". Co nam grozi w 2026 roku

"Eksport chaosu". Co nam grozi w 2026 roku

3 stycznia 2026, 13:56
Źródło:
TVN24+

To nie przypadek, że kolejne incydenty dotyczące bezpieczeństwa Polski szybko stają się paliwem do podsycania antyukraińskich nastrojów. I że treści takie pojawiają się na profilach niemających nic wspólnego z polityką. Kto sądzi, że to tylko opinie "zwykłych Polaków" - jest w błędzie. To skoordynowane akcje sieci fałszywych kont, których mechanizm ujawnili właśnie analitycy DFRLab.

Jesteś na grupie dla biegaczy? Albo o nieruchomościach? Oni też tam są

Jesteś na grupie dla biegaczy? Albo o nieruchomościach? Oni też tam są

2 stycznia 2026, 12:50
Źródło:
Konkret24, DFRLab

Setki tysięcy wyświetleń generuje w mediach społecznościowych nagranie mające pokazywać, jak zachowywali się mieszkańcy Niemiec - głównie przybysze z innych krajów - w ostatnią sylwestrową noc. Film rozpowszechniają zarówno polscy, jak i zagraniczni internauci, pisząc na przykład, że to Berlin. Sprawdziliśmy, skąd i z kiedy on pochodzi.

"Wczoraj przejęli miasto"? Ani to "wczoraj", ani Berlin

"Wczoraj przejęli miasto"? Ani to "wczoraj", ani Berlin

2 stycznia 2026, 17:39
Źródło:
Konkret24

Poseł PiS Michał Wójcik ostrzega, że rząd "prowadzi kraj na ścianę". Przekonuje, że "nikt nie chce kupować polskiego długu" mimo tego, że polskie obligacje są oprocentowane wyżej niż obligacje innych państw UE. A jak jest naprawdę?

Wójcik: nikt nie chce kupować polskich obligacji. "Bzdura"

Wójcik: nikt nie chce kupować polskich obligacji. "Bzdura"

2 stycznia 2026, 9:31
Źródło:
Konkret24

Doszło do tego, że odczłowieczamy wyimaginowanego wroga. Że reagujemy stadnie na mentalne kotwice, które zostały sprytnie aktywowane w debacie publicznej. I że tezy dotychczas wątpliwe zaczęliśmy uznawać za prawdę, bo legitymizują je politycy. To, co się wydarzyło w dezinformacji w 2025 roku, pokazuje, że wystarczy zmodyfikować metody i przesunąć granice, by polityka strachu zbierała swoje żniwo.

Osiem trendów dezinformacji w 2025 roku. Jak pękały kolejne granice

Osiem trendów dezinformacji w 2025 roku. Jak pękały kolejne granice

30 grudnia 2025, 17:04
Źródło:
TVN24+

Po zakończeniu wojny z Rosją Polska i Ukraina mogłyby się połączyć - informacja o petycji z takim postulatem wywołuje falę oburzenia w sieci, podsycając antyukraińskie nastroje. Bo taki właśnie jest cel tego manipulacyjnego przekazu.

"Petycja o połączeniu Polski i Ukrainy". Tak się sieje zamęt

"Petycja o połączeniu Polski i Ukrainy". Tak się sieje zamęt

31 grudnia 2025, 12:18
Źródło:
Konkret24

Politycy piszą o "sięganiu do kieszeni Polaków", internauci o planowanym wzroście VAT z 5 do 23 procent. Krążące w sieci komentarze o decyzji co do "gigantycznej podwyżki" podatku w handlu i gastronomii generują kolejne spekulacje. Sprawdziliśmy, o co chodzi.

"Gigantyczna podwyżka podatku VAT"? O jaką decyzję chodzi

"Gigantyczna podwyżka podatku VAT"? O jaką decyzję chodzi

30 grudnia 2025, 9:47
Źródło:
Konkret24

Młode, atrakcyjne Polki zachwalają w sieci korzyści z wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Od początku wygląda to podejrzanie, ale generuje setki tysięcy wyświetleń. To "wejście na nowy poziom" z antyunijnym przekazem.

"Prawilne Polki", eurokołchoz i polexit. Antyunijna propaganda napędzana przez AI

"Prawilne Polki", eurokołchoz i polexit. Antyunijna propaganda napędzana przez AI

29 grudnia 2025, 15:13
Źródło:
Konkret24

Poruszająca historia 91-letniej Amerykanki, którą postawiono przed sądem w szpitalnej koszuli i skutą kajdankami, obiegła media społecznościowe jako dowód okrucieństwa systemu. Gdy jednak się jej przyjrzeć bliżej, narracja przestaje się kleić.

91-letnia Helen "aresztowana za kradzież leków". Coś tu się nie klei

91-letnia Helen "aresztowana za kradzież leków". Coś tu się nie klei

27 grudnia 2025, 14:12
Źródło:
Konkret24

Minister energii od miesięcy obiecuje, że koniec mrożenia cen prądu nie oznacza gwałtownej podwyżki rachunków. Ale opozycja straszy, że drożej będzie nawet o 10 procent. Politycy się sprzeczają - my z ekspertami liczymy, jak odmrożenie cen energii może wpłynąć na wysokość naszych rachunków. Kluczowe są ich składowe.

Koniec mrożenia cen prądu. "Zapłacimy więcej?" Policzyliśmy

Koniec mrożenia cen prądu. "Zapłacimy więcej?" Policzyliśmy

26 grudnia 2025, 14:20
Źródło:
Konkret24

170 milionów złotych miał według internautów wydać polski Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie HIV w Ukrainie. Przekaz niesie się w sieci szeroko, lecz chodzi o zupełnie inne pieniądze. Mamy wyjaśnienie NFZ.

"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia

"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia

22 grudnia 2025, 14:05
Źródło:
Konkret24

Unijni sędziowie stawiają się ponad polskim systemem konstytucyjnym, Trybunał Sprawiedliwości "zakazał Polsce powoływania się na swoją konstytucję" - tak politycy PiS przedstawiają wyrok TSUE dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Grzmią, że to próba odebrania Polsce suwerenności. Konstytucjonaliści tłumaczą: to nieprawda.

Politycy PiS: TSUE "zakazał powoływać się na konstytucję". Nieprawda

Politycy PiS: TSUE "zakazał powoływać się na konstytucję". Nieprawda

19 grudnia 2025, 17:44
Źródło:
Konkret24

Do budynku urzędu wchodzi mężczyzna, a wraz z nim krowa, lama i kozy. Film pokazujący taką scenę krąży w sieci z wyjaśnieniem, że to rolnik, który z powodu umowy Unii Europejskiej z Mercosur nie daje już rady płacić podatków. Po pierwsze, ta umowa jeszcze nie obowiązuje. Po drugie..., rzeczywiście, coś takiego się wydarzyło, ale nie teraz.

"Przyszedł do urzędu skarbowego zapłacić podatki zwierzętami". Co to za historia

"Przyszedł do urzędu skarbowego zapłacić podatki zwierzętami". Co to za historia

19 grudnia 2025, 9:30
Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy wyświetleń generują w polskiej sieci nagrania pokazujące protesty rolników we Francji - te prawdziwe i te fałszywe. Tak szerokie zastosowanie sztucznej inteligencji do tworzenia fake newsów na bazie prawdziwego wydarzenia spowodowało, że internauci już sami nie wiedzą, co jest prawdą, a co fałszem. I nawet w dobrej wierze dezinformują - też z pomocą AI.

"Tego w mediach nie zobaczycie". Rzeczywiście, coś tu śmierdzi

"Tego w mediach nie zobaczycie". Rzeczywiście, coś tu śmierdzi

18 grudnia 2025, 9:45
Źródło:
Konkret24

"Niemądra decyzja", minister "przekroczył swoje uprawienia", "samodzielnie nie może przekazać takiej kwoty" - grzmią politycy opozycji, krytykując decyzję ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o przeznaczeniu 100 milionów dolarów na zakup amerykańskiego sprzętu dla Ukrainy. I dywagują, z jakich funduszy pójdzie ta pomoc. MSZ odpowiedział nam na to pytanie.

Sikorski: "dam 100 milionów dolarów Ukrainie". Z czego? Mamy odpowiedź MSZ

Sikorski: "dam 100 milionów dolarów Ukrainie". Z czego? Mamy odpowiedź MSZ

18 grudnia 2025, 15:23
Źródło:
Konkret24

"To już jawna okupacja" - piszą internauci, oburzeni rzekomym planem pilnowania polskich granic przez niemieckie wojsko. O tym "skandalu" poinformował Robert Bąkiewicz. Lecz to żaden skandal, tylko zwykły fake news.

Bąkiewicz: "niemieckie wojsko ma pilnować polskich granic". Nie, nie po to przyjadą

Bąkiewicz: "niemieckie wojsko ma pilnować polskich granic". Nie, nie po to przyjadą

17 grudnia 2025, 13:22
Źródło:
Konkret24

"Całe narody nie wyginęły", mimo że wcale nie muszą się szczepić - przekonują ci, którzy walczą z obowiązkowymi szczepieniami w Polsce. Także polscy politycy. Rzeczywiście, inne europejskie narody jakoś nie wyginęły, choć większość szczepień u nich jest dobrowolna. Paradoks - czy jednak jest coś, o czym antyszczepionkowcy wam nie mówią?

"Szczepienia dobrowolne". Brzmi dobrze, gdy chcą tobą manipulować

"Szczepienia dobrowolne". Brzmi dobrze, gdy chcą tobą manipulować

16 grudnia 2025, 16:12
Źródło:
TVN24+

Izraelski paszport Wołodymyra Zełenskiego mieli znaleźć funkcjonariusze ukraińskiej agencji antykorupcyjnej - taki przekaz rozpowszechniany jest w ostatnich dniach w polskiej sieci. To zbudowana na fałszywkach narracja, której celem jest zdyskredytowanie prezydenta Ukrainy.

Zełenski i "odkryta kolekcja paszportów". O co im tym razem chodzi

Zełenski i "odkryta kolekcja paszportów". O co im tym razem chodzi

15 grudnia 2025, 17:13
Źródło:
Konrket24

Zgoda Komisji Europejskiej na wsparcie budowy elektrowni jądrowej z polskiego budżetu uruchomiła wśród polityków PiS narrację, że Polska "nisko upadła". Kpią, że skoro musimy pytać Brukselę o zgodę na wydanie własnych pieniędzy, to "tak właśnie wygląda suwerenność Polski w praktyce". O istotnej rzeczy nie informują.

Teraz twierdzą: "nisko upadliśmy". A jak było, gdy rządzili?

Teraz twierdzą: "nisko upadliśmy". A jak było, gdy rządzili?

11 grudnia 2025, 15:09
Źródło:
Konkret24