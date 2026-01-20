Dlaczego sądy nic nie robią w sprawie Ziobry i Romanowskiego? Poseł pyta, my odpowiadamy

20 stycznia 2026, 17:21
Gabriela Sieczkowska
Źródło:
Konkret24
Biedroń: Ziobro uciekł, dlatego że wie, że dzisiaj w Polsce przed wymiarem sprawiedliwości nie ucieknie
Biedroń: Ziobro uciekł, dlatego że wie, że dzisiaj w Polsce przed wymiarem sprawiedliwości nie ucieknieTVN24
wideo 2/8
Biedroń: Ziobro uciekł, dlatego że wie, że dzisiaj w Polsce przed wymiarem sprawiedliwości nie ucieknieTVN24

Michał Wawer z Konfederacji przekonuje, że mimo nieobecności Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy uciekli na Węgry, ich procesy mogą się rozpocząć. Z prawnikiem tłumaczymy, że sytuacja obu polityków nie jest taka sama.

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, poseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości został objęty azylem politycznym i ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że w Polsce grożą mu prześladowania polityczne. 12 stycznia poinformował o tym fakcie jeden z obrońców Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. Sam Ziobro w rozmowie z dziennikarzem Pawłem Łukasikiem powiedział, że azyl przyznano mu 22 grudnia 2025 roku. Polityk wystąpił też o azyl dla swojej żony, Patrycji Koteckiej-Ziobro.

Prokuratura w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości zamierza postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów. Chodzi między innymi o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która wyrządzała szkody w mieniu Skarbu Państwa "w celu osiągnięcia korzyści osobistych i majątkowych" i bezprawne nabycie systemu Pegasus za 25 mln zł.

To już drugi polityk PiS z azylem politycznym na Węgrzech. W grudniu 2024 roku taką ochronę uzyskał Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości w czasie, kiedy tym resortem kierował Zbigniew Ziobro. Tym samym Romanowski uniknął aresztu tymczasowego, o którym zdecydował sąd w związku z prokuratorskimi zarzutami.

Wawer: proces ani Romanowskiego, ani Ziobry nie ruszył "nie wiadomo dlaczego"

Azyl dla Ziobry był jednym z tematów rozmowy gości programu "7. dzień tygodnia w Radiu Zet" 18 stycznia 2026 roku.

"Mi się nie podoba, że ten azyl został przydzielony. Nie podoba mi się też, że pan Ziobro i pan Romanowski uciekają za granicę. Choć z drugiej strony rozumiem, też ich wątpliwości, czy w Polsce tutaj czeka ich godne traktowanie w areszcie i czy czeka ich uczciwy proces" - stwierdził poseł Konfederacji Michał Wawer. Nawiązał tym samym do wcześniejszych słów obecnego w studiu posła Polski 20250 Pawła Śliza o tym, że trzeba pozwolić sądowi zająć się tą sprawą.

To pozwólcie sądowi zająć się tą sprawą, dlatego że proces ani Romanowskiego, ani Ziobry nie ruszył. Nie wiadomo dlaczego.

-

Michał Wawer, poseł Konfederacji

18 stycznia 2026 roku, "7. dzień tygodnia w Radiu Zet"

"Dlatego, że ich nie ma" - odparł Paweł Śliz, poseł Polski 2050. "Ale oni nie są niezbędni, żeby ten proces ruszył - nie, nie" - kontrował z rozbawieniem poseł Konfederacji. "Ale jak? Do postawienia zarzutów Zbigniew Ziobro musi być" - przekonywał Śliz. I dodał: "Czy kogoś bez postawienia zarzutów można sądzić? Nie no, bądźmy poważni. Przecież Zbigniewowi Ziobro trzeba postawić zarzuty". Jednak Wawer upierał się: "Można jak najbardziej postawić zarzuty i złożyć akt oskarżenia pod nieobecność osoby podejrzanej".

Wtedy wtrącił się prowadzący program Andrzej Stankiewicz: "To dlaczego za rządów Prawa i Sprawiedliwości Giertychowi nie postawiono zarzutów, jak siedział we Włoszech?". Tu Wawer nadal obstawał przy swoim, odpowiadając tylko: "Zapewne z tego samego powodu, z którego [zarzuty] nie są teraz stawiane Ziobrze i Romanowskiemu. Zarówno wtedy, jak i teraz rząd jest zainteresowany robieniem szopki medialnej". Nie poddawał się też poseł Śliz, który dopytywał Wawra o podstawę prawną. Tej jednak polityk Konfederacji nie podał.

Czy obecność Ziobry i Romanowskiego jest niezbędna, aby ich procesy ruszyły? Prawnik tłumaczy, że sytuacje obu polityków wcale nie są takie same ani proste.

Sprawa Ziobry. Proces nie rusza, bo nie usłyszał zarzutów

Obecnie nie można rozpocząć procesu Zbigniewa Ziobry. Najpierw musiałby usłyszeć zarzuty postawione przez prokuraturę. Zgodnie z polskim prawem warunkiem wszczęcia postępowania sądowego jest właśnie wcześniejsze postawienie zarzutów przez prokuraturę. Oznacza to konieczność stawienia się podejrzanego w prokuraturze, albo - w razie niestawienia się - jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Tymczasem przebywający za granicą Ziobro ani nie stawił się w prokuraturze, ani jak dotąd nie został zatrzymany. W tym kontekście mecenas Zbigniew Krüger z kancelarii Krüger & Partnerzy w rozmowie z Konkret24 przywołuje artykuł 313 Kodeksu postępowania karnego, który stanowi:

Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa lub zebrane w jego toku uzasadniają dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba, wydaje się postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je niezwłocznie podejrzanemu i przesłuchuje się go, chyba że ogłoszenie postanowienia lub przesłuchanie podejrzanego nie jest możliwe z powodu jego ukrywania się lub nieobecności w kraju.

-

art. 313. par. 1 Kodeksu postępowania karnego

"Ukrywanie się lub nieobecność podejrzanego w kraju nie oznacza jednak, że można zakończyć postępowanie i skierować akt oskarżenia do sądu bez ogłoszenia mu zarzutów. W takiej sytuacji - zgodnie z treścią artykułu 71 paragraf 1 kpk - za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów" - pisze adwokat. W przekazanej Konkret24 analizie prawnik tłumaczy, że samo wydanie takiego postanowienia "jest wystarczające (i konieczne) do stosowania środków zapobiegawczych, np. tymczasowego aresztowania, złożenia wniosku o uchylenie immunitetu itp.".

"Ogłoszenie zarzutów i przesłuchanie podejrzanego, jako wymóg przewidziany w art. 313 kpk, pełni funkcję gwarancyjną i realizuje prawo do obrony. Jeżeli podejrzany nie stawia się na wezwanie to konieczność ogłoszenia zarzutów i przesłuchania podejrzanego może stanowić podstawę do jego zatrzymania i tymczasowego aresztowania, a gdy nie przebywa na terytorium Polski, także do złożenia wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania czy ekstradycję" - wyjaśnia dalej mecenas Krüger.

Prawnik tłumaczy też, skąd może brać się błędne przeświadczenie o możliwości zakończenia postępowania i skierowania aktu oskarżenia pod nieobecność podejrzanego. "Artykuł 313 kpk wprowadza obowiązek niezwłocznego ogłoszenia postanowienia i przesłuchania podejrzanego. Ostatnie zdanie tego przepisu dotyczy właśnie tego obowiązku niezwłocznego ogłoszenia i przesłuchania. Natomiast druga część tego zdania - 'chyba że ogłoszenie postanowienia lub przesłuchanie podejrzanego nie jest możliwe z powodu jego ukrywania się lub nieobecności w kraju' - znaczy tylko tyle, że jeżeli podejrzany przebywa za granicą lub się ukrywa, to prokurator nie ma obowiązku niezwłocznego ogłoszenia mu zarzutów i przesłuchania go. Nie oznacza to jednak, że można skierować akt oskarżenia, prowadzić sprawę i skazać podejrzanego pod jego nieobecność" - stwierdza.

Co, gdyby Ziobro usłyszał zarzuty przed otrzymaniem azylu w obcym kraju? Krüger przyznaje, że w takiej sytuacji proces mógłby się toczyć i możliwe byłoby wydanie wyroku nawet bez jego obecności w kraju. O takiej sytuacji piszemy w dalszej części artykułu.

W przypadku osoby z przyznanym azylem pojawiłby się problem egzekwowania ewentualnej kary - państwo, które udziela ochrony prawnej, nie wyda osoby skazanej, jeśli przebywa pod jego ochroną - zauważa adwokat.

Ziobro: jestem ofiarą polowania i nagonki ze strony rządu Donalda Tuska
Ziobro: jestem ofiarą polowania i nagonki ze strony rządu Donalda TuskaTVN24

Sprawa Romanowskiego. Formalnie proces jest dopuszczalny, ale...

Sprawa Marcina Romanowskiego jest nieco inna. W przeciwieństwie do Ziobry usłyszał część zarzutów stawianych mu przez prokuraturę. 15 października 2024 roku prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej ogłosił Marcinowi Romanowskiemu postanowienie o przedstawieniu 11 zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty te dotyczą przestępstw polegających m.in. na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, nadużyciu uprawnień i przywłaszczenia powierzonego mienia.

19 grudnia 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek prokuratury wydał wobec niego Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). Później w grudniu tego samego roku polityk informował, że uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. W październiku 2025 roku postanowienie o ENA zostało uzupełnione - na wniosek prokuratura - o nowe zarzuty. Łącznie jest ich 19. W grudniu 2025 roku polski sąd uchylił ENA. Warszawska prokuratura pod koniec grudnia ponownie złożyła wniosek o wydanie ENA wobec polityka. Ma go rozpatrzyć nowy sędzia.

"Sam fakt uzyskania azylu za granicą niewątpliwie utrudnia prowadzenie postępowania, ale nie zawsze je blokuje. Jeżeli bowiem zarzuty zostały skutecznie ogłoszone - jak w sprawie pana Romanowskiego - prokuratura może skierować akt oskarżenia do sądu i tym samym doprowadzić do rozpoczęcia procesu, nawet w trybie zaocznym, chociaż nie jest to takie proste" - podkreśla mec. Zbigniew Krüger.

Dlaczego możliwy jest tryb zaoczny? "Jeszcze kilka lat temu, przed nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, usprawiedliwiona nieobecność oskarżonego całkowicie wyłączała możliwość prowadzenia procesu. Ta zasada została jednak zmieniona właśnie w czasie, gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro" - zauważa prawnik. "W uproszczeniu: obecność oskarżonego na rozprawie przestała być obowiązkiem, a stała się jego prawem. Wystarczy, że zostanie on prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy i nawet jeśli nie stawi się, choćby z powodu choroby, sąd może prowadzić postępowanie" - tłumaczy (wytłuszczenie od redakcji).

Mecenas Krüger zaznacza, że ze względu na charakter sprawy sąd może uznać obecność oskarżonego za konieczną. "I należałoby się spodziewać, że sąd skorzystałby właśnie z takiej możliwości w sprawie Marcina Romanowskiego. Oskarżony przebywa na Węgrzech, uzyskał azyl, a sprawa ma wyraźny kontekst polityczny, zatem poważnie wątpię, aby sąd zdecydował się prowadzić proces pod jego nieobecność" - wyjaśnia. "Formalnie jest to dopuszczalne i to dzięki zmianom w Kodeksie postępowania karnego wprowadzonym za czasów ministra Ziobry" - dodaje prawnik.

Prawnik przypomina, że zgodnie z art. 338 kpk, jeżeli akt oskarżenia spełnia warunki formalne, to należy doręczyć go oskarżonemu. "Teoretycznie doręczenia można dokonać na adres wskazany przez oskarżonego podczas przesłuchania, jednak w sytuacji pana Romanowskiego, gdy powszechnie wiadome jest, że przebywa za granicą i objęty jest ochroną międzynarodową (azylem), tego typu doręczenie i rozpoczęcie procesu mogłoby być uznane - w mojej ocenie słusznie- za naruszenie prawa do obrony" - ocenia mecenas Krüger. "Oskarżony powinien mieć zapewnione rzeczywiste prawo do obrony, w tym możliwość poznania podstaw oskarżenia, ustosunkowania się do nich i złożenia wniosków dowodowych. Problem doręczenia aktu oskarżenia jest zatem realny" - stwierdza.

Autorka/Autor:

Gabriela Sieczkowska

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP

Zbigniew ZiobroMarcin RomanowskiFundusz SprawiedliwościPrawo i SprawiedliwośćprawoProkuraturaWęgry
Pozostałe wiadomości

Moim celem jest niedopuszczenie do budowy żadnej elektrowni wiatrowej - oświadczył prezydent USA Donald Trump w styczniu tego roku. Było to jego kolejne już wystąpienie, w którym opowiadał o szkodliwości farm wiatrowych, mijając się z prawdą w każdym zdaniu. Nic nowego? Owszem, ale Trump ma swój powód, by te fake newsy głosić.

Walka Trumpa z wiatrakami. A tak naprawdę z kim?

Walka Trumpa z wiatrakami. A tak naprawdę z kim?

19 stycznia 2026, 15:24
Źródło:
TVN24+

"Przez waszą chorą, lewacką, politykę klimatyczną ludzie zamarzają w domach", "nikt nie pomaga Polskim seniorom, bo lepiej pomóc Ukraińcom" - takie przekazy szerzą się w sieci po śmierci małżeństwa w warszawskim Ursusie. To wyłącznie wykorzystywanie tragedii do siania dezinformacji.

"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Nawet śmierć wykorzystali do fejka

"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Nawet śmierć wykorzystali do fejka

20 stycznia 2026, 13:52
Źródło:
Konkret24

Jedni utrzymują, że to "pierwszy polski prom z programu PiS", drudzy - że za czasów PiS projekt promu właściwie podzielił los słynnej stępki. Jeszcze zanim prom Jantar Unity zacumował w Szczecinie, politycy obu stron rozpoczęli propagandę sukcesu - swojego. I obie strony wprowadzają opinię publiczną w błąd.

Kłócą się o "pierwszy polski prom od 30 lat". Ilu ojców ma ten sukces?

Kłócą się o "pierwszy polski prom od 30 lat". Ilu ojców ma ten sukces?

19 stycznia 2026, 9:22
Źródło:
Konkret24

Miliony wyświetleń w internecie generuje nagranie mające udowadniać, że poprzez użycie ciekłego azotu można wytworzyć na jeziorze mocny lód, po którym przejdzie człowiek. Rzeczywiście, bohaterowi filmu się to udaje. A jak jest w rzeczywistości?

Można zamrozić jezioro ciekłym azotem i po nim przejść? "Odradzam"

Można zamrozić jezioro ciekłym azotem i po nim przejść? "Odradzam"

18 stycznia 2026, 13:16
Źródło:
Konkret24

Kto by uwierzył, że stara fotografia z ośrodka dla cudzoziemców zyska po trzech latach drugie życie - w postaci fake newsa. Oraz że powodem będzie stół z jedzeniem. A tak się stało. Fejka rozpowszechnił między innymi poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

"Pyszne jedzonko" w ośrodku dla cudzoziemców. Ale fejk niesmaczny 

"Pyszne jedzonko" w ośrodku dla cudzoziemców. Ale fejk niesmaczny 

18 stycznia 2026, 15:12
Źródło:
Konkret24

"Dobra taktyka", "genialny pomysł" - polscy internauci chwalą francuskich rolników, którzy podczas demonstracji przeciw umowie Unii Europejskiej z Mercosur mieli rzekomo wpaść na pomysł napuszczania stad byków na kordony policji. Nagranie z tej "akcji" szeroko rozchodzi się w sieci.

Rolnicy "wypuszczają byki" na policjantów? Dziwna ta "corrida"

Rolnicy "wypuszczają byki" na policjantów? Dziwna ta "corrida"

17 stycznia 2026, 15:16
Źródło:
Konkret24

Były premier uderza w obecny gabinet, twierdząc, że w czasach Donalda Tuska "luka VAT znowu rośnie". I mimo że ten wskaźnik w ostatnim czasie budzi kontrowersje, to dane krajowe i unijne nie potwierdzają słów Mateusza Morawieckiego.

Morawiecki grzmi: luka VAT znowu rośnie. Gdzie?

Morawiecki grzmi: luka VAT znowu rośnie. Gdzie?

16 stycznia 2026, 12:53
Źródło:
Konkret24

Podobno po tym, jak Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych, nie mamy się czym martwić - bo przecież prawo umożliwia blokowanie wszystkich nielegalnych treści w sieci. Tak przekonują ludzie prezydenta. Na pewno nie uwierzy im 15-latka, której policja już odmówiła pomocy. My również nie liczmy na to, że gdy nasze zdjęcie zostanie "rozebrane" przez AI, polskie prawo nam pomoże.

Skutki weta Nawrockiego? Polacy zostali w bikini, a tak naprawdę - bez

Skutki weta Nawrockiego? Polacy zostali w bikini, a tak naprawdę - bez

15 stycznia 2026, 17:37
Źródło:
TVN24+

"Patrol konfidentów", "cały kraj zamienia się w kraj donosicieli" - takie komentarze wzburzonych internautów można przeczytać pod ogłoszeniami o naborze do samozwańczej "służby sąsiedzkiej" w wielu polskich miastach. Zaczęliśmy więc jej szukać - i przestrzegamy przed tymi ogłoszeniami.

"Służba sąsiedzka. Kto chętny dołączyć?". Uwaga na te ogłoszenia

"Służba sąsiedzka. Kto chętny dołączyć?". Uwaga na te ogłoszenia

13 stycznia 2026, 13:56
Źródło:
Konkret24

Prawo i Sprawiedliwość straszy, że w 2026 roku zdrożeją ceny biletów w komunikacji miejskiej w dużych miastach - bo tak zdecydował rząd Tuska. To przykład, jak w jednym przekazie można podwójnie manipulować.

W dużych miastach bilety "zdrożeją o 10 procent"? Co oni wymyślili

W dużych miastach bilety "zdrożeją o 10 procent"? Co oni wymyślili

15 stycznia 2026, 13:31
Źródło:
Konkret24

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro twierdzi, że jego wyjazd na Węgry nie był ucieczką. I że ze zdziwieniem dowiedział się - będąc już za granicą - że planowano przeciwko niemu jakieś postępowanie. Przypominamy więc, o czym i kiedy informowano publicznie w jego sprawie.

Ziobro: "nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie". Przypominamy sekwencję zdarzeń

Ziobro: "nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie". Przypominamy sekwencję zdarzeń

13 stycznia 2026, 17:37
Źródło:
Konkret24

Nagranie, na którym amerykański biskup zabrania rzekomo agentom ICE wejść do kościoła, obiegło media społecznościowe - za granicą i w Polsce. Jest gorąco komentowane w związku z tragedią w Minneapolis. W tym filmie nie chodzi o prawdę, ale może chodzić o pieniądze.

"Nie jesteście tu mile widziani". Starcie biskupa z agentem ICE - czy z rzeczywistością?

"Nie jesteście tu mile widziani". Starcie biskupa z agentem ICE - czy z rzeczywistością?

12 stycznia 2026, 18:18
Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy wyświetleń generuje w internecie nagranie pokazujące zamieszki na ulicach, podczas których podpalane są samochody. Rozpowszechniający je internauci twierdzą, że to Iran podczas trwających tam teraz przeciwrządowych manifestacji. Inni podają jednak, że to Paryż albo Los Angeles. Nikt z nich nie ma racji.

Tak, Irańczycy "walczą na ulicach". Ale na tym filmie tego nie widać

Tak, Irańczycy "walczą na ulicach". Ale na tym filmie tego nie widać

12 stycznia 2026, 15:18
Źródło:
Konkret24

Wielka Brytania na czele, Polska w czołówce - tak wyglądać ma "ranking" krajów z największą liczbą aresztowanych za wpisy w internecie. Gdy jednak zajrzeć do źródeł, ta efektowna narracja szybko się rozpada.

"Polska w światowej czołówce aresztowań za wpisy" w sieci. "Skąd to wzięli"

"Polska w światowej czołówce aresztowań za wpisy" w sieci. "Skąd to wzięli"

11 stycznia 2026, 15:02
Źródło:
Konkret24

Internauci chwalą rzekome "odchudzenie" kalendarza szczepień dzieci w USA - i jednocześnie krytykują aż "88 szczepionek" w polskim kalendarzu. Na dokładkę snują teorie spiskowe o nazistowskiej symbolice. Cała ta narracja to zlepek nieporozumień i błędnego porównywania liczby zastrzyków do liczby podawanych szczepionek.

Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"

Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"

9 stycznia 2026, 13:37
Źródło:
Konkret24

Unia Europejska "przyjęła nas do swojego grona, aby doić z kasy" - tak internauci komentują informację o horrendalnej kwocie 2,5 biliona złotych, które Polska miałaby rzekomo zapłacić za unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2. To jednak podwójna manipulacja związana z raportem pewnej fundacji. Pokazujemy, kto za nią stoi.

"Polska zapłaci aż 2,5 biliona złotych za ETS2?"

"Polska zapłaci aż 2,5 biliona złotych za ETS2?"

8 stycznia 2026, 16:12
Źródło:
Konkret24

W Niemczech zarabia się lepiej, a że ceny w Polsce mamy już podobne jak tam, to poziom życia Polaków jest trzykrotnie niższy niż Niemców - taką ekonomiczną tezę ogłosił sędzia Kamil Zaradkiewicz. Tylko że posłużył się złymi wskaźnikami i starymi danymi. Co więc dane ekonomiczne mówią o życiu w Polsce i Niemczech?

"Polak ma trzy razy niższy poziom życia niż Niemiec"? Aż tak to nie

"Polak ma trzy razy niższy poziom życia niż Niemiec"? Aż tak to nie

7 stycznia 2026, 9:56
Źródło:
Konkret24

Tysiące wyświetleń generuje w sieci nagranie z polskimi dziećmi śpiewającymi ukraiński hymn. Sprawę nagłośnił poseł PiS Dariusz Matecki - wraz z przekazem, że "dzieci zmuszane są do śpiewania hymnu Ukrainy". Nie ma na to potwierdzenia, nagranie jest stare, a publikowanie go teraz ma zapewne służyć wzmacnianiu antyukraińskich nastrojów.

Matecki i "dzieci zmuszone do śpiewania ukraińskiego hymnu". Polityczna gra fałszem

Matecki i "dzieci zmuszone do śpiewania ukraińskiego hymnu". Polityczna gra fałszem

8 stycznia 2026, 12:55
Źródło:
Konkret24

Amerykańskie działania w Wenezueli miały wywołać masowe protesty w Stanach Zjednoczonych - twierdzi poseł Włodzimierz Skalik z Konfederacji Korony Polskiej. Tylko że nagrania, które ma potwierdzać jego tezę, nie mają związku z aktualnymi wydarzeniami.

"Masowe protesty" przeciwko interwencji Trumpa w Wenezueli? Nie na tych nagraniach

"Masowe protesty" przeciwko interwencji Trumpa w Wenezueli? Nie na tych nagraniach

7 stycznia 2026, 13:41
Źródło:
Konkret24

Tłumowi ludzi na ulicach Madrytu towarzyszy podniosła muzyka w tle. To nagranie, które zdobywa popularność w sieci, ma być dowodem na "chrześcijańskie przebudzenie" Hiszpanii. W rzeczywistości filmik nie pokazuje żadnej manifestacji religijnej.

Wyszli na ulice i "ogłaszają Hiszpanię narodem chrześcijańskim"? Nie po to się zebrali

Wyszli na ulice i "ogłaszają Hiszpanię narodem chrześcijańskim"? Nie po to się zebrali

6 stycznia 2026, 12:38
Źródło:
Konkret24

"Maduro jest wożony po Nowym Jorku i pokazywany mieszkańcom miasta", "Trump woził go po ulicach jak schwytane zwierzę" - twierdzą internauci, którzy zamieszczają i komentują nagranie pokazujące przejazd otwartej furgonetki. Nic nie wskazuje, że był w niej przewożony wenezuelski dyktator.

Maduro wożony ulicami Nowego Jorku "jak trofeum"?

Maduro wożony ulicami Nowego Jorku "jak trofeum"?

5 stycznia 2026, 18:19
Źródło:
Konkret24

Prezydent USA Donald Trump mówi o "doktrynie Donroego", która ma być czymś więcej niż słynna doktryna Monroego. Eksperci dostrzegają podobieństwa, ale też wskazują różnice. Co takiego ogłosił piąty prezydent Stanów Zjednoczonych James Monroe?

Donald Trump "reaktywuje" doktrynę Monroego. Czyli co?

Donald Trump "reaktywuje" doktrynę Monroego. Czyli co?

5 stycznia 2026, 9:48
Źródło:
Konkret24

"Zobacz Donaldzie Tusku, jak kończą dyktatorzy" - napisał na platformie X były minister w rządzie Zjednoczonej Prawicy Mariusz Kamiński, zamieszczając rzekome zdjęcie Nicolasa Maduro pojmanego przez żołnierzy USA. To nie tylko "przekroczenie kolejnych granic", lecz przede wszystkim fałszywka.

Kamiński o aresztowaniu Maduro. "Przekroczenie granic". W dodatku fejk

Kamiński o aresztowaniu Maduro. "Przekroczenie granic". W dodatku fejk

4 stycznia 2026, 16:34
Źródło:
Konkret24

Zdaniem części wojskowych opublikowanie tych zdjęć było "absolutnie niedopuszczalne" i "kompromitujące". Według ekspertów wojskowości - na pewno niepotrzebne. I choć Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ripostuje, że zdjęcia z wizyty prezydenta na wschodniej granicy nie ujawniają wrażliwych danych, to pewne informacje zawierają. Komu i do czego przydatne?

Stoją i patrzą w mapy. Przeciwnik też patrzy. Co widzi?

Stoją i patrzą w mapy. Przeciwnik też patrzy. Co widzi?

4 stycznia 2026, 14:22
Źródło:
TVN24+

Witajcie w roku, w którym świat będą wam objaśniać już niekoniecznie eksperci, tylko sztuczna inteligencja. Gdy algorytmy staną się tak potężne jak rządy - a te będą się mierzyć z masowym eksportem chaosu, nie tylko ze strony Kremla. Przedstawiamy pięć głównych zagrożeń w sferze dezinformacji w 2026 roku, których trzeba być świadomym.

"Eksport chaosu". Co nam grozi w 2026 roku

"Eksport chaosu". Co nam grozi w 2026 roku

3 stycznia 2026, 13:56
Źródło:
TVN24+

To nie przypadek, że kolejne incydenty dotyczące bezpieczeństwa Polski szybko stają się paliwem do podsycania antyukraińskich nastrojów. I że treści takie pojawiają się na profilach niemających nic wspólnego z polityką. Kto sądzi, że to tylko opinie "zwykłych Polaków" - jest w błędzie. To skoordynowane akcje sieci fałszywych kont, których mechanizm ujawnili właśnie analitycy DFRLab.

Jesteś na grupie dla biegaczy? Albo o nieruchomościach? Oni też tam są

Jesteś na grupie dla biegaczy? Albo o nieruchomościach? Oni też tam są

2 stycznia 2026, 12:50
Źródło:
Konkret24, DFRLab

Setki tysięcy wyświetleń generuje w mediach społecznościowych nagranie mające pokazywać, jak zachowywali się mieszkańcy Niemiec - głównie przybysze z innych krajów - w ostatnią sylwestrową noc. Film rozpowszechniają zarówno polscy, jak i zagraniczni internauci, pisząc na przykład, że to Berlin. Sprawdziliśmy, skąd i z kiedy on pochodzi.

"Wczoraj przejęli miasto"? Ani to "wczoraj", ani Berlin

"Wczoraj przejęli miasto"? Ani to "wczoraj", ani Berlin

2 stycznia 2026, 17:39
Źródło:
Konkret24