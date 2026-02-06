Trump naprawdę pokazał film z rasistowskim wizerunkiem Obamów

6 lutego 2026, 17:42
Gabriela Sieczkowska
Źródło:
Konkret24
"Zajmijmy się czymś innym niż sprawą Epsteina". Trump znów obraża dziennikarkę
"Zajmijmy się czymś innym niż sprawą Epsteina". Trump znów obraża dziennikarkę
Reuters
"Zajmijmy się czymś innym niż sprawą Epsteina". Trump znów obraża dziennikarkęReuters

Doniesienia o rasistowskim filmie uderzającym w Baracka Obamę i jego żonę Michelle, który Donald Trump opublikował na platformie Truth Social, wywołały falę oburzenia, jak również niedowierzania. Jednak ten wpis prezydenta USA jest prawdziwy.

W piątek 6 lutego w mediach społecznościowych - nie tylko anglojęzycznych - wybuchła wrzawa po tym, jak prezydent Donald Trump w serii postów publikowanych nocą na platformie Truth Social udostępnił film zawierający klip o rasistowskim charakterze uderzający w Obamów. Jedno z ujęć pokazuje bowiem twarze Baracka i Michelle Obamy wmontowane w ciała małp. Kołyszą się w rytm piosenki "The Lion Sleeps Tonight" z animowanego filmu "Król Lew". Film powiela fałszywe twierdzenie Trumpa, że to on wygrał wybory w 2020 roku. Nagranie jest repostem treści opatrzonej logo strony internetowej Patriot News Outlet, która wspiera Trumpa.

PRAWDA
Donald Trump opublikował nagranie wzmacniające fałszywy przekaz, jakoby to on wygrał wybory w 2020 roku - ostatnie kadry ukazują twarze Baracka i Michelle Obamy wmontowane w ciała małp Konkret 24/Truth Social

Jednak film z tak rasistowskim wydźwiękiem na profilu prezydenta USA wywołał kontrowersje i oburzenie w sieci. Jak podał "The Guardian", do godziny 8.30 czasu wschodnioamerykańskiego w piątek post Trumpa zebrał ok. 4 tys. polubień, ale wywołał również oburzenie obu stron amerykańskiej sceny politycznej. Zrzuty ekranu wpisu Trumpa zaczęły krążyć szybko w innych mediach społecznościowych. "To nie jest 'kontrowersja', tylko czysty rasizm podany jako polityczny mem"; "Obrzydliwe"; "Jaka prawica taki idol" (tłum. red.) - komentowali internauci.

Niektórzy wątpili, że taki wpis pojawił się na koncie prezydenta USA. Zwolennicy Trumpa próbowali przekonywać, że prezydent USA tego nagrania nie opublikował. Komik i influencer Terrence Kentrell Williams alarmował na platformie X: "Ostrzeżenie o fałszywych wiadomościach! Trump nie opublikował tego filmu z małpami przedstawiającym Obamów. Kłamliwi Demokraci. Nie ma tego na jego stronie". Jego post z tym fake newsem ma ponad 600 tys. wyświetleń.   

FAŁSZ
Zwolennicy Trumpa rozsyłali fake newsy, jakoby prezydent USA nagrania obrażającego Obamów nie opublikował x.com

Rzeczniczka Białego Domu: "przestańcie udawać oburzenie"

W USA post Trumpa wywołał krytykę wielu amerykańskich polityków - szczególnie z Partii Demokratycznej, ale także niektórych republikanów. Między innymi senatora Tima Scotta, jak podkreśla serwis Politico: "długoletniego sojusznika Trumpa, kiedyś uważanego za potencjalnego kandydata na wiceprezydenta i jedynego czarnego republikanina w Senacie". "Modlę się, żeby to była fałszywa informacja, ponieważ jest to najbardziej rasistowska rzecz, jaką widziałem w Białym Domu" – napisał Scott na X w piątek rano. "Prezydent powinien to usunąć" - dodał.

Jednak rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt bagatelizowała sprawę i broniła wpisu Trumpa. "To fragment mema internetowego przedstawiającego prezydenta Trumpa jako króla dżungli, a demokratów jako postacie z filmu 'Król Lew'. Proszę, przestańcie udawać oburzenie i zajmijcie się dzisiaj czymś, co naprawdę ma znaczenie dla amerykańskiej opinii publicznej" - przekazała mediom pytana o ten post.

Zamieściła też link do nagrania opublikowanego na platformie X w październiku 2025 roku na jednym z prawicowych kont. To 55-ekundowy film, z którego prawdopodobnie pochodzi ów rasistowski fragment przedstawiający Michelle i Baracka Obamów. Film zaczyna się od Obamów przedstawionych jako małpy, później widać głowę Bidena nałożoną na ciało małpy jedzącej banana, a innych prominentnych Demokratów jako inne zwierzęta - natomiast Trumpa przedstawiono jako lwa, w domyśle: króla zwierząt.

Post Trumpa z nagraniem w sposób rasistowski pokazujący Obamów jest też komentowany przez europejskich polityków. Na profilu Europejskich Demokratów w ramach protestu opublikowano plakat z hasłem "Rasizm nie jest wolnością słowa" i obrazem przerobionych twarzy Obamów - a w poście skomentowano, że Donald Trump "po raz kolejny zamienia swoją platformę społecznościową w broń". Rozpowszechnianie filmu, który ucieka się do rasistowskiej dehumanizacji to – zdaniem Demokratów - "nie jest satyra ani polityka". "Jest to nienawiść wzmocniona przez technologię, która niszczy demokratyczną debatę po obu stronach Atlantyku. Europa musi jasno powiedzieć: rasizm nigdy nie jest opinią" - napisali.

Autorka/Autor:

Gabriela Sieczkowska

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Donald TrumpBarack ObamaMichelle ObamaNapięcia rasowe w USAUSA
