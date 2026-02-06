Trump naprawdę pokazał film z rasistowskim wizerunkiem Obamów

Doniesienia o rasistowskim filmie uderzającym w Baracka Obamę i jego żonę Michelle, który Donald Trump opublikował na platformie Truth Social, wywołały falę oburzenia, jak również niedowierzania. Jednak ten wpis prezydenta USA jest prawdziwy.

W piątek 6 lutego w mediach społecznościowych - nie tylko anglojęzycznych - wybuchła wrzawa po tym, jak prezydent Donald Trump w serii postów publikowanych nocą na platformie Truth Social udostępnił film zawierający klip o rasistowskim charakterze uderzający w Obamów. Jedno z ujęć pokazuje bowiem twarze Baracka i Michelle Obamy wmontowane w ciała małp. Kołyszą się w rytm piosenki "The Lion Sleeps Tonight" z animowanego filmu "Król Lew". Film powiela fałszywe twierdzenie Trumpa, że to on wygrał wybory w 2020 roku. Nagranie jest repostem treści opatrzonej logo strony internetowej Patriot News Outlet, która wspiera Trumpa.

PRAWDA Donald Trump opublikował nagranie wzmacniające fałszywy przekaz, jakoby to on wygrał wybory w 2020 roku - ostatnie kadry ukazują twarze Baracka i Michelle Obamy wmontowane w ciała małp Konkret 24/Truth Social

Jednak film z tak rasistowskim wydźwiękiem na profilu prezydenta USA wywołał kontrowersje i oburzenie w sieci. Jak podał "The Guardian", do godziny 8.30 czasu wschodnioamerykańskiego w piątek post Trumpa zebrał ok. 4 tys. polubień, ale wywołał również oburzenie obu stron amerykańskiej sceny politycznej. Zrzuty ekranu wpisu Trumpa zaczęły krążyć szybko w innych mediach społecznościowych. "To nie jest 'kontrowersja', tylko czysty rasizm podany jako polityczny mem"; "Obrzydliwe"; "Jaka prawica taki idol" (tłum. red.) - komentowali internauci.

Niektórzy wątpili, że taki wpis pojawił się na koncie prezydenta USA. Zwolennicy Trumpa próbowali przekonywać, że prezydent USA tego nagrania nie opublikował. Komik i influencer Terrence Kentrell Williams alarmował na platformie X: "Ostrzeżenie o fałszywych wiadomościach! Trump nie opublikował tego filmu z małpami przedstawiającym Obamów. Kłamliwi Demokraci. Nie ma tego na jego stronie". Jego post z tym fake newsem ma ponad 600 tys. wyświetleń.

FAŁSZ Zwolennicy Trumpa rozsyłali fake newsy, jakoby prezydent USA nagrania obrażającego Obamów nie opublikował x.com

Rzeczniczka Białego Domu: "przestańcie udawać oburzenie"

W USA post Trumpa wywołał krytykę wielu amerykańskich polityków - szczególnie z Partii Demokratycznej, ale także niektórych republikanów. Między innymi senatora Tima Scotta, jak podkreśla serwis Politico: "długoletniego sojusznika Trumpa, kiedyś uważanego za potencjalnego kandydata na wiceprezydenta i jedynego czarnego republikanina w Senacie". "Modlę się, żeby to była fałszywa informacja, ponieważ jest to najbardziej rasistowska rzecz, jaką widziałem w Białym Domu" – napisał Scott na X w piątek rano. "Prezydent powinien to usunąć" - dodał.

Jednak rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt bagatelizowała sprawę i broniła wpisu Trumpa. "To fragment mema internetowego przedstawiającego prezydenta Trumpa jako króla dżungli, a demokratów jako postacie z filmu 'Król Lew'. Proszę, przestańcie udawać oburzenie i zajmijcie się dzisiaj czymś, co naprawdę ma znaczenie dla amerykańskiej opinii publicznej" - przekazała mediom pytana o ten post.

Zamieściła też link do nagrania opublikowanego na platformie X w październiku 2025 roku na jednym z prawicowych kont. To 55-ekundowy film, z którego prawdopodobnie pochodzi ów rasistowski fragment przedstawiający Michelle i Baracka Obamów. Film zaczyna się od Obamów przedstawionych jako małpy, później widać głowę Bidena nałożoną na ciało małpy jedzącej banana, a innych prominentnych Demokratów jako inne zwierzęta - natomiast Trumpa przedstawiono jako lwa, w domyśle: króla zwierząt.

Post Trumpa z nagraniem w sposób rasistowski pokazujący Obamów jest też komentowany przez europejskich polityków. Na profilu Europejskich Demokratów w ramach protestu opublikowano plakat z hasłem "Rasizm nie jest wolnością słowa" i obrazem przerobionych twarzy Obamów - a w poście skomentowano, że Donald Trump "po raz kolejny zamienia swoją platformę społecznościową w broń". Rozpowszechnianie filmu, który ucieka się do rasistowskiej dehumanizacji to – zdaniem Demokratów - "nie jest satyra ani polityka". "Jest to nienawiść wzmocniona przez technologię, która niszczy demokratyczną debatę po obu stronach Atlantyku. Europa musi jasno powiedzieć: rasizm nigdy nie jest opinią" - napisali.

Źródło: Konkret24