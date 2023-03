Kurowska: jeśli będzie zeroemisyjność, "po prostu zagłodzimy przyrodę". To nie tak

Posłanka Solidarnej Polski Maria Kurowska przekonuje, że skoro chcemy zmniejszyć emisyjność dwutlenku węgla do zera, to "chcemy zagłodzić planetę". Tłumaczymy, dlaczego - krytykując postulat zeroemisyjności - posłanka ignoruje wiedzę naukową.

"Obalamy kolejne kłamstwo ogłupiające ludzi, które stoi za zakazem samochodów spalinowych i forsowaniem elektryków!" - ogłosiła 6 marca na Twitterze posłanka Solidarnej Polski Maria Kurowska. "UE chce zmniejszyć emisję CO2 do 0. A przecież dwutlenek węgla jest niezbędny do życia człowieka i roślin! Do życia całej planety! Chcemy zagłodzić Ziemię" - czytamy w poście. Dołączono do niego nagranie fragmentu konferencji prasowej polityków Solidarnej Polski z 3 marca dotyczącej sprzeciwu wobec "zakazu sprzedaży samochodów spalinowych". Podczas konferencji zabierał głos m.in. wiceminister klimatu Jacek Ozdoba, który, słuchając wypowiedzi swojej partyjnej koleżanki, milczał. Post na profilu Kurowskiej wyświetlono ponad 500 tys. razy i wzbudził wiele komentarzy.

FAŁSZ Post posłanki Kurowskiej miał ponad pół miliona wyświetleń Twitter

"Zwykle mówimy, Unia Europejska i ekolodzy, że my chcemy zmniejszyć emisyjność CO2 do zera. Ale dlaczego tak bardzo chcemy zmniejszyć ilość dwutlenku węgla, jego emisyjność do zera?" - pytała na konferencji posłanka Kurowska. "Czy dwutlenek węgla jest szkodliwy? Nie, drodzy państwo. Dwutlenek węgla zawsze był w powietrzu. I będzie" - zaznaczyła. Dalej podkreślała, że CO2 jest niezbędny do życia ludzkiego i życia roślin. Mówiła o produkcji przez rośliny tlenu i substancji organicznych, co dzieje się dzięki dwutlenkowi węgla. Zaznaczyła, że brak lub nadmiar CO2 w organizmie człowieka jest niekorzystny. "Jest pewien przedział, który ma istnieć, aby człowiek mógł korzystać z dwutlenku węgla" - podkreśliła Kurowska. "Więc co, my chcemy zagłodzić planetę? Bo do tego się to sprowadza" - pytała retorycznie.

FAŁSZ Jeżeli będzie zeroemisyjność, nie będzie dwutlenku węgla. Nie będzie tego dwutlenku węgla w powietrzu, to nie tylko my po prostu zagłodzimy przyrodę, bo z czego będzie się rozwijać, jeśli to jest podstawowy składnik jej budulca?

Posłanka Kurowska w Sejmie: "A jaki mamy problem?"

9 marca dopytywana o tę wypowiedź w Sejmie posłanka Kurowska przekonywała, że "to są dane naukowe". Powołała się na "broszurkę", którą przesłano jej pocztą. Nie pamiętała jednak, od kogo otrzymała te materiały. "Po prostu wypisałam z niej i podałam" - wyjaśniła. Na uwagę Radomira Wita z TVN24 o zdziwieniu świata nauki jej wypowiedzią posłanka zaprzeczyła. "Czy ktoś ze świata naukowego się wypowiadał? Proszę mi wysłać te wypowiedzi, że obalił w proch to, co powiedziałam" - stwierdziła. Radomir Wit zauważył, że wypowiedź została odczytana jako poparcie dla emisji dwutlenku węgla na zasadzie "im więcej, tym lepiej". Posłanka Kurowska zaznaczyła, że mówiła o "określonym przedziale" ilości CO2 w organizmie człowieka. Dopytywana o emisje CO2 przez samochody powiedziała dziennikarzom: "Nie odróżniacie smogu od dwutlenku węgla"- "Proszę się przygotować, popatrzeć, jak to jest i będziemy dalej rozmawiać" - przekonywała.

Dalej zarzuciła dziennikarzom, że stworzyli "narrację, że dwutlenek węgla to jest największe zło, że my go tyle wydalamy". "Pani poseł, pani brzmi, jakby się nic nie działo. Jakbyśmy nie mieli jako ludzie problemu" - dziwił się Radomir Wit. "A jaki mamy problem?" - odpowiedziała pytaniem Kurowska.

Posłanka Kurowska ma rację, mówiąc, że dwutlenek węgla jest gazem niezbędnym do życia człowieka i życia roślin. Rośliny wykorzystują go w procesie fotosyntezy, produkując jednocześnie tlen. Tyle że w swoim wywodzie Kurowska idzie dalej: sugeruje, że spełnienie postulatu zeroemisyjności, czyli ograniczenie do zera sztucznych emisji dwutlenku węgla, przyniesie szkody przyrodzie i w konsekwencji człowiekowi; że przyroda zostanie "zagłodzona". Takie stwierdzenia nie mają potwierdzenia w literaturze naukowej. W epoce przedindustrialnej przyroda rozwijała się bez znaczących antropogenicznych emisji CO2. Naukowcy podkreślają, że to właśnie obecne rekordowe stężenia CO2 są zagrożeniem dla życia na Ziemi - wszystko przez wywołane emisjami ocieplenie klimatu. Tę kluczową perspektywę posłanka Kurowska zdaje się ignorować.

Emisja gazów cieplarnianych a klimat

Globalna emisja dwutlenku węgla związana z wytwarzaniem energii wzrosła w 2022 roku o 0,9 proc. do 36,8 miliarda ton i ustanowiła nowy rekord - wynika z raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA). Jeżeli cele ograniczenia globalnego wzrostu temperatur i zapobiegania zmianom klimatycznym mają być spełnione, to w nadchodzących latach niezbędne będą poważne ograniczenia emisji CO2, głównie pochodzącej ze spalania paliw kopalnych - czytamy w raporcie.

Antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, są bowiem skorelowane z zagrażającym życiu człowieka ociepleniem klimatu. W kolejnych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) podkreślano, że zahamowanie wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi wymaga zredukowania emisji dwutlenku węgla związanych z działalnością człowieka do zera. Posłanka Kurowska, krytykując postulaty zeroemisyjności, ignoruje lub bagatelizuje problem ocieplenia klimatu.

Skala ludzkiej odpowiedzialności

Pierwsze znaczące ilości produkowanego przez ludzi dwutlenku węgla pojawiły się w atmosferze już na początku ery industrialnej. Wystrzeliły w okolicach roku 1950 i od tamtej pory rosną. Korelacja zwiększania ludzkiej produkcji CO2 ze zwiększaniem stężenia dwutlenku węgla w atmosferze jest niezaprzeczalna. Według szacunków z emitowanej ilości CO2 w atmosferze zostaje około połowy. Resztę pochłaniają oceany i roślinność, które - zanim człowiek zaczął produkować dwutlenek węgla na taką skalę - same, naturalnie utrzymywały jego ilość na względnie stabilnym poziomie. Badania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze wskazują, że od 1000 roku do początku ery industrialnej bilans występujący w naturze wychodził mniej więcej na zero: oceany i rośliny emitowały mniej więcej tyle, ile same pochłaniały.

W wyniku spalania paliw kopalnych od 1850 do 1950 roku koncentracja ta zwiększyła się do 315 ppm (ang. parts per milion, liczba części na milion), a od tego momentu do dziś ilość ta urosła do 400 ppm i nadal się zwiększa - w tempie około 2 ppm rocznie. Obecne stężenia są najwyższe od co najmniej setek tysięcy, jeżeli nie kilkunastu milionów lat.

"Według Europejskiej Agencji Środowiska ok. 1/4 całkowitej emisji CO2 w UE w 2019 r. pochodziło z sektora transportu, z czego 71,7 proc. z transportu drogowego" - informuje Parlament Europejski na stronie internetowej. Transport jest jedynym sektorem, w którym emisje gazów cieplarnianych wzrosły w ciągu ostatnich trzech dekad.

Emisje CO2 w UE w podziale na kategorie Parlament Europejski

"Jeżeli będzie zeroemisyjność, nie będzie dwutlenku węgla"? To fake news

Dwutlenek węgla jest niezbędny do produkcji tlenu i do rozwoju roślin. Co więcej, prawdziwe jest również twierdzenie, że wzrost stężenia dwutlenku węgla może być dla roślin korzystny w perspektywie krótkoterminowej. W 2016 roku naukowcy zaobserwowali zwiększenie ilości obszarów zielonych na Ziemi, co powiązali właśnie z antropogenicznymi emisjami CO2. Jednocześnie zaznaczyli, że sztuczne emisje przynoszą więcej szkody niż pożytku. Wskazali na globalne ocieplenie, topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu morza i coraz bardziej niebezpieczną pogodę w różnych miejscach na świecie (potężne ulewy, silne cyklony i tornada). W 2013 roku obszernie pisał na ten temat serwis Nauka o klimacie.

Owszem, wzrost stężenia CO2 może być dla roślin korzystny – ale tylko lokalnie i krótkoterminowo. W dłuższej perspektywie wzrośnie powierzchnia obszarów suchych i pustynnych. Skurczą się obszary dostępne dla roślinności, i tak osłabianej przez szkodniki, niedobory wody i składników odżywczych.

W erze przedindustrialnej bilans dwutlenku węgla w przyrodzie oscylował w okolicach zera, a nie przeszkodziło to rozwojowi człowieka. "Aż strach pomyśleć, jak żyli ludzie i w ogóle rodziny przed tym, jak istniały samochody" - ironizował prof. Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w "Faktach" TVN". "Wygląda na to, że wcześniej po prostu [życia] nie było, a dzięki samochodom i emisjom z kominów de facto życie na ziemi jest możliwe" - dodał.

"Nie grozi nam, że zginiemy, bo będzie za mało dwutlenku węgla, tylko grozi nam to, że zginiemy, bo tego dwutlenku węgla będzie za dużo i zmiany klimatu będą takie, że po prostu się nie będziemy mogli do nich dostosować" - ocenił, również w "Faktch" TVN, prof. Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i ekspert Koalicji Klimatycznej. Powrót do naturalnego bilansu obrotu CO2 w atmosferze - wobec naukowej wiedzy o zagrożeniach dla życia człowieka wynikających z emisji antropogenicznych - byłby zatem korzystny dla naszego życia.

Autor:Krzysztof Jabłonowski

Źródło: Konkret24