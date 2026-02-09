Europoseł Buda pokazuje "pierwsze transporty wołowiny z Argentyny". A to fejk

"Jak nastrój w beczce?" - zakpił z ministra rolnictwa europoseł Waldemar Buda, publikując wpis o transporcie wołowiny z Argentyny do Europy. Tym postem ściągnął tylko na siebie krytykę internautów, bo opublikował fotografię AI jako rzekomo prawdziwą.

"Pierwsze transporty wołowiny z Argentyny, uwaga, w samolotach rejsowych do Europy. Panie ministrze Krajewski, jak nastrój w beczce?" - napisał 9 lutego na platformie X europoseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda, ilustrując wpis screenem urywka tekstu o tytule: "Pierwszy taki transport z Mercosur. Wołowina przyleciała do UE samolotem" oraz fotografią mięsa w skrzynkach w jakimś hangarze, a w tle widać samolot. Uwaga o beczce skierowana do ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego odnosiła się do beczki, w której niedawno morsował minister - co było szeroko komentowane - a którą to beczkę Krajewski wystawił na tegoroczną licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

FAŁSZ Europoseł wykorzystał wygenerowany przez AI obraz z tekstu serwisu jako ilustrację do swojego posta, nie wyjaśniając tego odbiorcom x.com

Post europosła w szybkim czasie wygenerował ponad 50 tys. wyświetleń - lecz spotkał się z ostrą krytyką większości komentujących. Chodzi o ową fotografię mięsa w lotniczym hangarze.

"Czy Pan naprawdę musi nieustannie jątrzyć? Przecież po raz kolejny wrzuca Pan fejkowe zdjęcia. Ja wiem, że jak się ma immunitet, to może człowiekowi się wydawać, że jest bezkarny" - skomentował post europosła Budy aktywny w serwisie X jezuita Grzegorz Kramer (pisownia wszystkich postów oryginalna). "Panie ministrze, jaki to przewoźnik? Za cholerę nie mogę odczytać" - kpił redaktor naczelny serwisu energetyka24.com Jakub Wiech.

Inni zauważali: "Pan naprawdę myśli, że tak wygląda fracht lotniczy?"; "Panie Pośle, to jest AI i nikt tak wołowiny nie transportuje. Zresztą wystarczy 5 sekund, by zdjęcie zweryfikować - wystarczy spojrzeć na napisy na skrzynkach"; "Albo świadomie powiela Pan ten fake wygenerowany w AI, albo dał się na niego nabrać. Nie wiem co gorsze".

Post Waldemara Budy krytykowali nawet jego zwolennicy: "Panie Waldemarze, cenię Pana jako merytorycznego polityka, musiał Pan aż tak tragiczną grafikę z AI wrzucić i do tego bez opisu że to wygenerowana przez AI wizualizacja? To podchodzi pod manipulacje, w słusznej sprawie" - napisał jeden z nich.

Niektórzy zwracali też uwagę na treść pokazanego testu i odnoszący się do niej komentarz Budy: "Ale umowa z Mercosur jeszcze nie zdążyła zostać ratyfikowana i wejść w życie, więc na jakiej podstawie podaje Pan taką informację?".

Bo rzeczywiście: europoseł nie tylko opublikował fejkowe zdjęcie, ale powielił też sugestię zawartą w tytule tekstu. A ta wprowadza w błąd.

Czego europoseł nie pokazał, a w serwisie było

Tekst pod tytułem "Pierwszy taki transport z Mercosur. Wołowina przyleciała do UE samolotem" ukazał się w serwisie tygodnik-rolniczy.pl 8 lutego 2026 roku. Autor rzeczywiście zaczął go leadem: "Argentyna po raz pierwszy w swojej historii zrealizowała lotniczy eksport schłodzonej wołowiny do jednego z państw Unii Europejskiej. Czy po wejściu w życie umowy z krajami Mercosur tego typu transporty staną się standardem?".

Serwis tygodnik-rolniczy.pl pod zdjęciem dał informację, że jest ono ilustracyjne i pochodzi z Ai/canva tygodnik-rolniczy.pl

Dalej opisywał, że argentyńskie media zwracają uwagę na fakt, iż "po raz pierwszy w historii kraj ten zrealizował eksport schłodzonej wołowiny do Europy drogą lotniczą, otwierając nowy rozdział w dostawach produktów premium na rynki Unii Europejskiej". Bo wcześniej wołowina z Argentyny docierała głównie drogą morską, najczęściej jako mrożona. Ten transport przyleciał natomiast do Madrytu, a stamtąd już dalej drogą lądową do Portugalii.

Tylko że zdjęcie ilustrujące ten tekst - które europoseł Buda zamieścił w poście osobno - zostało na stronie serwisu podpisane jako "ilustracyjne" oraz jasno zaznaczono, że jest to "AI/canva", a więc zdjęcie wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji w programie Canva.

Potwierdziliśmy to w narzędziu do weryfikacji firmy Hive Moderation. Wskazało, że prawdopodobieństwo użycia AI do stworzenia tej ilustracji wynosi 99,9 proc. - to najwyższy możliwy wynik.

Hive Moderation potwierdza, że zdjęcie jest tworem AI Hive Moderation

Transport nie na podstawie umowy UE-Mercosur

Wróćmy jeszcze do artykułu serwisu: autor pisze o "pierwszym takim transporcie z Mercosur" - lecz ten tytuł może wprowadzać w błąd, ponieważ kojarzy się z podpisaną w styczniu 2026 roku umową handlową między Unią Europejską a krajami Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj). Ten transport nie mógł się odbyć w ramach tej umowy, ponieważ formalnie wciąż nie weszła ona w życie. CZYTAJ WIĘCEJ: Umowa z Mercosurem. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego Mimo podpisania umowy przez wszystkie strony Parlament Europejski skierował w styczniu 2026 roku dokument do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co najprawdopodobniej odłoży jego wdrożenie o co najmniej kilka miesięcy.

"Pierwszy taki transport z Mercosur" w rzeczywistości był więc pierwszą wysyłką wołowiny drogą lotniczą z Argentyny do Hiszpanii, a stamtąd do odbiorcy w Portugalii. Zrealizowano ją jednak na podstawie starych umów handlowych podpisywanych bezpośrednio z Argentyną, a nie wszystkimi krajami Mercosur.

Źródło: Konkret24