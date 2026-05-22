Logo strona główna
Konkret24
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polityka

"Furtka dla masowej migracji"? Kogo dotyczy procedura "milczącej zgody", którą planuje rząd

|
Zatrzymanie, cudzoziemcy, straż graniczna
Tusk zapowiedział "wielką inwestycję" na wschodniej granicy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: NOSG
Setki tysięcy imigrantów rocznie ma otrzymywać "milczącą zgodę" od rządu na pobyt w Polsce - alarmują politycy Konfederacji. Piszą o "administracyjnej furtce do masowej migracji". Chodzi o ustawę przygotowaną przez rząd, która stała się bazą do manipulacji.

Dawno żaden projekt ustawy w sprawie migracji nie wzbudził takich emocji jak nowa propozycja rządu. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, który trafił właśnie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. W mediach społecznościowych już można przeczytać, że jest to "furtka do masowej migracji", która pozwoli rządowi legalizować pobyt "setek tysięcy imigrantów rocznie" w ramach procedury tak zwanej milczącej zgody.

Na alarm biją przede wszystkim politycy Konfederacji - straszą "masową migracją" i "setkami tysięcy migrantów" zalegalizowanych w ramach tzw. milczącej zgody, jeśli ustawa zostanie przegłosowana. Lider partii Krzysztof Bosak nazwał projekt "absurdalnym i śmiertelnie niebezpiecznym pomysłem". "Trudno o bardziej dobitny przykład logiki 'otwartych granic' i 'im więcej tym lepiej'" - napisał na platformie X. Europosłanka Ewa Zajaczkowska-Hernik stwierdziła, że "rząd Donalda Tuska kapituluje pod presją masowej migracji". Jej zdaniem ten projekt ma ułatwić legalizację setek tysięcy imigrantów, dlatego polityczka wyraziła nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę.

FAŁSZ
Politycy Konfederacji straszą "masową migracją" i "setkami tysięcy migrantów"
Politycy Konfederacji straszą "masową migracją" i "setkami tysięcy migrantów"
Źródło zdjęcia: Facebook/X

Natomiast zdaniem posła Konfederacji Stanisława Tyszki rząd tą nowelizacją "szykuje furtkę do masowej imigracji". "Ten projekt to nie jest techniczna zmiana. To kolejny etap w próbie powtórzenia w Polsce scenariusza, który widzieliśmy na Zachodzie: najpierw kolejne administracyjne furtki, potem masowa imigracja, a na końcu udawanie, że 'nie dało się tego przewidzieć'" - stwierdził polityk w poście na X, dodając, że listę krajów objętych nowymi regułami ustali rząd rozporządzeniem, ale mogą to być m.in. Ukraina, Gruzja, Kolumbia, Wenezuela, Albania.

Ta narracja jest rozpowszechniana także przez anonimowe konta, na których już wcześniej publikowano antymigracyjne treści. "Setki tysięcy imigrantów rocznie z milczącą zgodą w sprawie legalizacji pobytu w Polsce? 'Polska przekształciła się w państwo imigracyjne'"; "Oj źle się dzieje... 60 dni milczenia, czyli jak zalegalizować niechcianych uchodźców"; "Właśnie Tusk pcha ustawę autorstwa Czesława Mroczka, która ma dać możliwość legalizacji wszystkich imigrantów jak leci - milcząca zgoda..." - można przeczytać w komentarzach na Facebooku czy w serwisie X (pisownia wpisów oryginalna).

FAŁSZ
Wokół projektu ustawy pojawiło się kilka przekazów, które wprowadzają w błąd
Wokół projektu ustawy pojawiło się kilka przekazów, które wprowadzają w błąd
Źródło zdjęcia: x.com

Treść ustawy wciąż nieujawniona

Od razu zaznaczmy: ten projekt jest na początkowym etapie procesu legislacyjnego, nie został nawet przyjęty przez rząd. Dopiero to otwarłoby drogę do prac w Sejmie, Senacie, wprowadzania ewentualnych poprawek i przekazania ustawy do podpisu prezydentowi.

Ponadto treść tego projektu nie została jeszcze upubliczniona, a Centrum Informacyjne Rządu nie odpowiedziało na prośbę Konkret24 o jego przesłanie. Wszystkie informacje komentowane w przestrzeni publicznej opierają się na omówieniu opublikowanym na stronie kancelarii premiera.

"Projekt ustawy" to na razie tylko informacja na stronie, nie poznaliśmy jeszcze treści
"Projekt ustawy" to na razie tylko informacja na stronie, nie poznaliśmy jeszcze treści
Źródło zdjęcia: gov.pl

Jednak na podstawie tego omówienia można ocenić, że alarmujące wpisy o rzekomych skutkach ustawy to wyłącznie straszenie wprowadzające opinię publiczną w błąd. Wyjaśniamy główne manipulacje w tym przekazie.

"Masowa migracja"? Nie, istotna jest lista państw

Główne założenie projektowanej ustawy jest takie: wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy, złożone przez cudzoziemców do wojewodów, będą automatycznie akceptowane na zasadzie tzw. milczącej zgody po 60 dniach od ich złożenia, jeśli w tym czasie wojewoda nie wyda decyzji w ich sprawie.

Nie oznacza to jednak, że pobyt setek tysięcy migrantów zostanie z automatu zalegalizowany za 60 dni. Jeśli ustawa weszłaby w życie, rząd dopiero w drodze rozporządzenia określi konkretne kraje, których obywatele będą mogli korzystać z tej ułatwionej ścieżki. Wiadomo już, że będą to mogły być wyłącznie państwa z umowami o ruchu bezwizowym z Unią Europejską. To ponad 61 krajów, spośród nich do Polski migrują głównie obywatele Ukrainy, Gruzji, Kolumbii i Mołdawii.

Jednak poza nimi na tej liście są także kraje wysokorozwinięte takie jak Stany Zjednoczone, Japonia, Korea Południowa, Kanada czy Wielka Brytania.

Ustawa będzie mogła dotyczyć wyłącznie wybranych krajów z ruchem bezwizowym z UE (kolor błękitny na mapie)
Ustawa będzie mogła dotyczyć wyłącznie wybranych krajów z ruchem bezwizowym z UE (kolor błękitny na mapie)
Źródło zdjęcia: consilium.europa.eu

Ta ostatnia informacja jest szczególnie istotna w kontekście kolejnej manipulacji rozpowszechnianej w związku z tym projektem.

Rząd chce "zalegalizować niechcianych uchodźców"? Wręcz przeciwnie

Celem proponowanej ustawy jest skrócenie czasu oczekiwania na decyzję pobytową dla szczególnego typu migrantów - wysoko wykwalifikowanych obywateli krajów najbardziej rozwiniętych. Ostrzegając przed fake newsami dotyczącymi tego projektu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśla: "przepisy mogą dotyczyć maksymalnie kilkuset inwestorów z najbogatszych państw świata, a nie masowej migracji".

Były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych przez MSWiA wymienił Japonię i Koreę Południową. Stwierdził, że obywatele tych państw przyjeżdżają do Polski między innymi w związku z inwestycjami w branży motoryzacyjnej, energetycznej czy elektromobilności. "Chcemy przewidzieć taką specjalną procedurę, która obniży obowiązki biurokratyczne i spowoduje, że Polska będzie bardziej konkurencyjna w pozyskiwaniu tego typu inwestycji" - podkreślił Duszczyk.

Podobne informacje są w omówieniu ustawy dostępnym na stronie rządowej. Autorzy projektu zastrzegli, że dotyczy on "obywateli najbardziej rozwiniętych państw trzecich, w których ogólna sytuacja bezpieczeństwa jest zadowalająca". Dodano, że te przepisy mają zachęcać takich cudzoziemców do inwestowania w Polską gospodarkę, szczególnie "w kontekście planowanych zmian w obszarze energetycznym czy ambicji przyciągania inwestycji z obszaru wysokich technologii".

Również eksperci od rynku pracy są zdania, że ustawa będzie dotyczyć głównie zagranicznych specjalistów z najbardziej rozwiniętych krajów. W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Michał Wysocki, senior manager Zespołu Immigration EY Polska, stwierdził, że projekt "może poprawić obsługę określonego segmentu spraw, zwłaszcza dotyczących wysoko wykwalifikowanych specjalistów, menedżerów, inwestorów i osób relokowanych do Polski w ramach projektów biznesowych".

Ekspert spodziewa się, że ostateczna lista państw zakwalifikowanych do szybszej procedury będzie podobna do tej, którą w celu ułatwienia dostępu do polskiego rynku pracy stworzyło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - chodzi o państwa takie jak: Australia, Kanada, Japonia, Korea Południowa, Nowa Zelandia, Singapur, USA, Wielka Brytania czy Tajwan.

"Stanęłyby niektóre fabryki, a część szpitali miałaby problem z obsadą kadry"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Stanęłyby niektóre fabryki, a część szpitali miałaby problem z obsadą kadry"

Natalia Szostak

To wszystko wskazuje, że w projektowanej ustawie nie chodzi o "zalegalizowanie niechcianych uchodźców" - jak alarmuje Konfederacja - tylko o stworzenie szybkiej ścieżki dla zagranicznych specjalistów z najbardziej rozwiniętych państw. Choć oczywiście ostateczną listę krajów poznamy dopiero po wejściu ustawy w życie.

Legalizacja "wszystkich jak leci"? No nie

Krytycy projektowanej ustawy straszą, że na jej podstawie "dowolny imigrant w tym np. kryminalista, czy poszukiwany listem gończym terrorysta" po 60 dniach od złożenia wniosku "otrzyma prawo pobytu w Polsce automatycznie". Oczywiście to nieprawda. W omówieniu projektu ustawy zapisano wprost:

Milczące zakończenie postępowania nie będzie następować, gdy dane cudzoziemca będą figurować w SIS (Systemie Informacyjnym Schengen - red.) lub wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, a także gdy w wyniku procesu przekazywania informacji zidentyfikowane zostaną zagrożenia dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach

Jeśli więc wniosek złoży cudzoziemiec poszukiwany listem gończym, czyli figurujący w Systemie Informacyjnym Schengen, nie będzie można zastosować przyspieszonego trybu. Jeśli był on w przeszłości oskarżony lub tym bardziej skazany za popełnienie przestępstwa, a organy państwa uznają to za zagrożenie dla bezpieczeństwa, również straci szansę za skorzystanie z tzw. milczącej zgody w sprawie swojego wniosku.

Ponadto projekt ustawy zakłada możliwość kontrolowania migrantów pod względem zagrożeń dla bezpieczeństwa także po zakończeniu procedury, nawet przeprowadzonej w uproszczony sposób. Do zakończenia takiej kontroli cudzoziemiec nie otrzyma karty pobytu, a "w razie ustalenia, że zagrożenie istnieje, wojewoda wyda decyzję o cofnięciu zezwolenia".

Przestępczość. 1082 czy 2589 cudzoziemców "wydalonych z Polski"? Dużo więcej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przestępczość. 1082 czy 2589 cudzoziemców "wydalonych z Polski"? Dużo więcej

Polska

Dlatego były wiceminister Maciej Duszczyk w nagraniu uspokaja, że przyspieszona procedura mogłaby dotyczyć wyłącznie osób, co do których "jesteśmy w stu procentach pewni, że (ich - red.) przyjazd jest absolutnie bezpieczny i absolutnie pod kontrolą państwa".

Na koniec raz jeszcze podkreślmy: nie znamy treści ustawy; nie wiadomo, czy rząd przyjmie te przepisy i czy nie zmienią się one podczas prac Sejmu i Senatu; ostateczną listę krajów zakwalifikowanych do uproszczonych procedur poznamy po wejściu ustawy w życie, do czego konieczny będzie podpis prezydenta.

Tezy na temat tej ustawy rozpowszechniane w internecie już teraz są nieuzasadnione i mają na celu po prostu straszenie obywateli oraz potęgowanie antymigranckich nastrojów.

Źródło: Konkret24
ZOBACZ TAKŻE:
55 min
pc
Zmniejsza śmiertelność, dowody mamy od lat. Nie wszyscy ją akceptują
TVN24
28 min
pc
Nie licz, że to samo przejdzie. Pierwsze minuty są najważniejsze
TVN24
50 min
pc
Spielberg zadał jej pytanie, zaprzeczyła. Grochowska: chyba nie do końca je zrozumiałam
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
Migranci i uchodźcy w EuropieMigracjeMSWiAKonfederacjaManipulacja
Michał Istel
Michał Istel
Dziennikarz serwisu Konkret24
Czytaj także:
Donald Tusk
Tusk reaguje na decyzję Trumpa
TVN24
benzyna dystrybutor shutterstock_2780150635
Tyle zapłacimy za benzynę w weekend
BIZNES
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Śledczy wskazali przyczynę śmierci dwulatka ze żłobka w Ząbkach
WARSZAWA
Tomasz Janeczek
Żurek zawiesił prokuratora Janeczka
Robert Zieliński, Maciej Duda
Britney Spears
"Mogę zrobić wam lazanię", "jestem aniołem". Nagranie z zatrzymania Britney Spears
TVN24
samochody droga zachód słońca shutterstock_2705330975
"Nowe obowiązki" od lipca. "Połowa polskich firm zrezygnuje"
Łukasz Figielski
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Sławosz Uznański-Wiśniewski reaguje. Pisze o "próbie cenzury"
TVN24
Kapitan Jan Dobrogowski
Nowe informacje o polskim kapitanie statku z hantawirusem
TVN24
Donald Trump
Media: Pentagon zaskoczony
TVN24
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Hubert Kijek
prasa
Dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy USA w Polsce. Światowe media komentują
TVN24
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
shutterstock_2613100179
Tajlandia ukróca szkodliwy wpływ turystyki. Zmiana dotknie też Polaków
BIZNES
Zdzisław K. (2)
Syn Jacka Kurskiego po ponad 10 latach staje przed sądem
Kacper Sulowski
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
TVN24
Jedną osobę transportowano do szpitala śmigłowcem LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Czołowe zderzenie, śmigłowiec lądował na ulicy. Jedna osoba ranna
WARSZAWA
Książę Andrzej
"Królowa bardzo chce". Nowe dokumenty w sprawie zhańbionego księcia
TVN24
11-latek potrącony przez auto w Gdyni
11-latek potrącony na pasach, miał zielone światło. Nagranie
TVN24
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Milion złotych strat po wypadku na torach. Prokuratura blokuje majątki podejrzanych
WARSZAWA
Zaginiona Elżbieta Wojtacka ma 12 lat
Zaginęła 12-latka. Nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi
TVN24
Samochód-zabawka z zamontowanym silnikiem
"Paliwo jest za drogie, więc robię, co mogę". Mini samochód 30-latka hitem sieci
TVN24
Nawrocki i Trump - Biały Dom
Były człowiek Trumpa ma radę dla Nawrockiego. "Po prostu podnieś słuchawkę"
TVN24
Samoloty F-35 Lightning
"Rosjanie nie mają czegoś takiego". Lecą do Polski
TVN24
pap_20251114_0PS
Awaria w systemie PKP. "Niestety bardziej złożony problem"
BIZNES
Rafał Trzaskowski zawnioskował do ministerstwa kultury w sprawie Pałacu w Wilanowie
Pałac w Wilanowie za darmo. Trzaskowski zawnioskował do ministerstwa
WARSZAWA
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
TVN24
Szop
Dostali wezwanie o szperaczu w śmietniku, na miejscu zastali to
METEO
Związki partnerskie
Jest rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa
TVN24
Budynek Sejmu RP
"Nie będę się bał". Wicemarszałek zapowiada ruch w sprawie kilometrówek
TVN24
pap_20200506_0E8 (1)
Jacek Żalek zatrzymany przez CBA
Maciej Duda, Robert Zieliński
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica