FAŁSZ Sasin: "nie wygaszaliśmy żadnych kopalń". To przypomnijmy

Podpisano umowę społeczną dla górnictwa

Prawo i Sprawiedliwość, rozkręcając powoli swoją kampanię wyborczą przed przyszłorocznymi wyborami, opiera ją m.in. na hasłach powrotu do węgla i odrzuceniu odnawialnych źródeł energii utożsamianych z unijnym Zielonym Ładem. Gdy jednak politycy PiS prezentują slogany o ochronie węgla, przeciwnicy przypominają, że to w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy likwidowano kopalnie i podpisano umowę o wygaszaniu górnictwa. To kłopot np. dla Jacka Sasina, który był ministrem aktywów państwowych odpowiedzialnym między innymi za spółki górnicze, do których należały kopalnie.

Temat stał się głośny szczególnie po tym, gdy kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek zmodyfikował obietnicę demontażu paneli fotowoltaicznych z dachu własnego domu. W marcu 2026 roku po konwencji, na której padło słynne "OZE-sroze", Czarnek deklarował, że zdejmie panele "w pewnej perspektywie" - ale pod koniec kwietnia tłumaczył, że nie zrobi tego, "dopóki nie będzie taniego prądu w Polsce".

O to elastyczne podejście do obietnic Sasin był pytany w Polsat News 30 kwietnia 2026 roku. Wtedy były wicepremier stwierdził: "My, politycy, powinniśmy interesować się nie dachami Polaków, tylko się powinniśmy interesować tą strukturalną energetyką, miksem energetycznym Polski, bo to jest rzeczywiście nasza domena. I tu mówimy: tak, dosyć OZE, mamy go rzeczywiście dzisiaj bardzo dużo, teraz musimy zadbać o pozostałe komponenty stabilnych źródeł energii, czyli węgiel i atom".

Na to prowadzący program przypomniał, że to Sasin był współautorem porozumienia z górnikami, które zakłada powolne wygaszanie górnictwa, a nie jego rozwój. Polityk PiS zapewniał jednak, że wydobycie węgla w Polsce jest opłacalne, tylko wymaga inwestycji w istniejących kopalniach. Dziennikarz raz jeszcze zauważył: "Ale kiedy rządziliście, to je wygaszaliście, panie premierze, przecież pan dobrze wie". Sasin wówczas oświadczył:

FAŁSZ Nie wygaszaliśmy żadnych kopalń. O tym mówię. Jedna kopalnia, jedyna, w 2017 roku, z tego co pamiętam, która została za naszych rządów postawiona w stan likwidacji: kopalnia Krupiński. Jacek Sasin, PiS Polsat News, 30 kwietnia 2026

Fakty są jednak inne.

Czternaście kopalń w likwidacji

Wyjaśnijmy najpierw dwa terminy: wygaszanie kopalń i stawianie ich w stan likwidacji. Wygaszanie to cały proces, który rozpoczyna się najczęściej postawieniem kopalni w stan likwidacji. Oba działania mają jednak prowadzić do faktycznego zamknięcia zakładu, którego ze względu na specyfikę działania kopalni nie da się przeprowadzić z dnia na dzień.

Nierentowne kopalnie w Polsce stawia się więc w stan likwidacji i najczęściej przenosi do specjalnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń, która ma nadzorować ten proces. Likwidacja oznacza mianowicie, że w zakładzie nie zaczyna się już nowych inwestycji, zabezpiecza się wyrobiska przed ich wyłączeniem z użytku i rozwiązuje kwestie pracownicze. Takie wygaszanie zwykle trwa kilka lat i przechodzi przez różne etapy, ale jego finałem co do zasady ma być zamknięcie kopalni.

Jacek Sasin twierdzi, że jego rząd nie wygaszał żadnych kopalń, a tylko jedną kopalnię postawił w stan likwidacji. Nawet gdyby była to prawda, były wicepremier sam by sobie przeczył, ponieważ postawienie kopalni w stan likwidacji de facto oznacza stopniowe wygaszanie działalności zakładu.

Sasin znacząco myli się jednak co liczby kopalni likwidowanych za rządów Zjednoczonej Prawicy. Jak pokazano między innymi w opracowaniu Polskiej Akademii Nauk, w latach 2015-2023 w stan likwidacji postawiono 14 kopalni. Były to:

KWK Pokój II - w likwidacji od marca 2022 KWK Jastrzębie III - w likwidacji od stycznia 2022 KWK Piekary I - w likwidacji od grudnia 2018 KWK Rydułtowy I - w likwidacji od grudnia 2018 KWK Mysłowice-Wesoła - w likwidacji od grudnia 2018 KWK Wieczorek II - w likwidacji od marca 2018 KWK Śląsk - w likwidacji od stycznia 2018 KWK Wieczorek - w likwidacji od kwietnia 2017 KWK Krupiński - w likwidacji od marca 2017 KWK Makoszowy - w likwidacji od stycznia 2017 KWK Pokój I - w likwidacji od stycznia 2017 KWK Jas-Mos - w likwidacji od października 2016 KWK Anna - w likwidacji od kwietnia 2016 KWK Brzeszcze-Wschód - w likwidacji od stycznia 2016.

Taką listę w sierpniu 2022 roku potwierdził sam Karol Manys, czyli rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych, którego szefem był w tym czasie... Jacek Sasin. "W okresie od grudnia 2015 roku do dnia dzisiejszego postawiono w stan całkowitej likwidacji 14 kopalń" - odpowiedział na pytania "Super Expressu".

Wtedy ministerstwo broniło się jeszcze przed zarzutami o wygaszaniu górnictwa, podkreślając, że za rządów PiS formalnie zamknięto tylko jedną kopalnię: KWK Krupiński, o której mówił Jacek Sasin. Chodziło jednak tylko o nazewnictwo, ponieważ akurat ten zakład do tego momentu zdążył już po prostu zakończyć proces likwidacji. Ten argument resortu stał się nieaktualny niedługo później, ponieważ 1 stycznia 2023 roku formalnie przestała istnieć kolejna likwidowana kopalnia, czyli KWK Makoszowy.

To Sasin podpisał umowę z górnikami

Górnicy pamiętają też zapewne, że to właśnie Jacek Sasin jako przedstawiciel rządu podpisał z przedstawicielami związków zawodowych umowę społeczną dla górnictwa w maju 2021 roku. Zakłada ona między innymi wygaszenie wszystkich kopalń węgla energetycznego do 2049 roku.

Sam Sasin tłumaczył wtedy, że umowę podpisano, ponieważ Unia Europejska uzależniła od niej zezwolenie na dalsze dofinansowywanie górnictwa z pieniędzy publicznych. Przyznał, że z powodu polityki klimatycznej UE "węgiel jest ostatecznie tym paliwem, które jest najdroższe" i zapewnił, że podpisany dokument przewiduje mechanizmy, które sprawią, aby "ten proces transformacji sektora wydobywczego, energetycznego był jak najmniej bolesny".

Wygląda więc na to, jakby Jacek Sasin w politycznej debacie postawił na taktykę wypierania się procesów, w których jego rząd i on sam brali udział.