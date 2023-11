Mucha: dwóch ministrów zdrowia "odeszło z tego świata, sprawując tę funkcję". To nie ma związku

20 listopada portal Onet podał, że według nieoficjalnych informacji ministrem zdrowia w przyszłym rządzie Donalda Tuska ma zostać Joanna Mucha. Była minister sportu, a obecnie wybrana z list Trzeciej Drogi posłanka partii Polska 2050, skomentowała te doniesienia w Radiu Zet 23 listopada. W rozmowie stwierdziła, że taka propozycja nie padła i jest to "fakt wyłącznie medialny". Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski przytoczył jednak inną wypowiedź Joanny Muchy, która 20 listopada w "Dzienniku Gazecie Prawnej" również nazwała te pogłoski "fake newsem", ale stwierdziła: "Ministerstwo Zdrowia jest dziś najtrudniejszym resortem. Jeśli miałabym w nim pracować, to oczywiście z pełną świadomością, że jest to misja samobójcza. Ogromna praca do wykonania". Rymanowski dodał: "No tu jest sugestia, że wprawdzie jest to piekielna misja, ale być może warto się jej podjąć". Na co Joanna Mucha odpowiedziała: