Hołownia objeżdża kraj "po kościołach"? Teraz nie

"Ciągnie wilka do lasu", "tam są wyborcy PiS-u, których można do czegoś przekonać" - piszą internauci, komentując zdjęcie Szymona Hołowni przemawiającego w kościele, które miało powstać podczas objazdu kraju przez polityka. Jednak fotografia nie jest aktualna.

Kampania przed jesiennymi wyborami do parlamentu formalnie się nie rozpoczęła, lecz od tygodni liderzy i przedstawiciele największych partii objeżdżają kraj, spotykając się z wyborcami. Lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia 4 kwietnia spotkał się z mieszkańcami Bydgoszczy; wcześniej, 17 marca gościł w Siedlcach. Jeden z użytkowników Twittera zasugerował, że lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia w ramach takiego objazdu kraju wystąpił w kościele. "Szymek objeżdża kraj. Tylko dlaczego po kościołach ?" - napisał 16 kwietnia (pisownia postów oryginalna). Do tweeta dołączył zdjęcie przedstawiające Szymona Hołownię przemawiającego rzeczywiście w kościele. Stoi przed ołtarzem, za mównicą. Polityk gestykuluje, wygląda, jakby przemawiał - prawdopodobnie do osób siedzących w ławach. Jednak ani ław, ani słuchaczy nie widać na zdjęciu. Tweet ten wyświetlono ponad 11 tys. razy, zebrał prawie 290 polubień.

"Tak rozdzieli Kościół od państwa"?

Wielu twitterowiczów komentowało wpis. Niektórych oburzyła taka rzekoma działalność Hołowni. "Bardzo rzadko zaglądam do kościoła (ostatnio na pogrzebie byłem), ale przy tej mównicy nie pasuje mi osoba świecka, to miejsce dla księdza"; "Ja nigdy nie wchodzę do tych świątyń rozpusty i zepsucia. Ale to fajnie, że Szymon Hołownia przełamuje monopol na dostęp do tych megafonów."; "Ciągnie wilka do lasu"; "Tak rozdzieli Kościół od państwa" - komentowali internauci, którzy uwierzyli w prawdziwość przekazu w tweecie . Jeden wkleił nawet inne zdjęcie Hołowni w kościele, pisząc: "Tu komentarz jest zbędny. Ministrant".

Część komentujących zgadywała, dlaczego Hołownia przemawiał w kościele. "Bo tam są wyborcy PiSu których można do czegoś przekonać"; "Ano dlatego, że tam uwierzą w każdą sciemę!; "Zbiera poparcie na konklawe..."; "Tylko tam znajdzie ludzi którzy uwierzą w jego bajki"; "pewnie za wynajęcie nie trzeba płacić" - pisali.

Nie wszyscy jednak uwierzyli autorowi tweeta. Zauważali, że to może być zdjęcie sprzed lat. "To aktualne foto?"; "Jesteś złośliwy, Hołownia nie jest wpuszczany teraz do Kościołów, zdjęcie sprzed wielu lat"; "Zdjęcie zrobione przed wejściem do polityki. Tu akurat SH opowiada o pomocy ludziom w Afryce i fundacji 'Kasisi'. Przyłóż się następnym razem solidniej, bo rozsiewasz kłamstwa"; "Tylko proszę napisać z którego roku jest to zdjęcie. Zaznaczam, że Szymek to nie moja bajka" - komentowali.

Rzeczywiście, fotografii nie zrobiono obecnie, podczas objazdu Hołowni i działaczy jego ruchu po kraju.

Zdjęcie z czasów, gdy Hołownia jeszcze nie wszedł do polityki

Używając odwróconego wyszukiwania obrazem, znaleźliśmy wcześniejsze publikacje tego zdjęcia. Pokazano je na stronie internetowej Parafii pod Wezwaniem św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku (województwo wielkopolskie). Tekst datowany jest na 3 kwietnia 2016 roku.

Przypomnijmy: Szymon Hołownia wszedł do polskiej polityki pod koniec 2019 roku. 8 grudnia w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim oficjalnie ogłosił swój start w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Z ruchem Polska 2050 zaczął działać już po wyborach prezydenckich. 31 lipca 2020 roku poinformował o utworzeniu ruchu, a partię o nazwie Polska 2050 Szymona Hołowni zarejestrowano w marcu 2021 roku.

Artykuł na stronie parafii w Kłecku z 3 kwietnia 2016 roku parafiaklecko.pl

Tekst na parafialnej stronie opisuje spotkanie lokalnej młodzieży z Hołownią, do którego miało dojść wiosną 2016 roku. "W niedzielne popołudnie 3 kwietnia młodzież z naszej parafii i dekanatu udała się na spotkanie z Szymonem Hołownią, który gościł w Strzałkowie. Dziennikarz Szymon Hołownia założył Fundację Kasisi, która pomaga w prowadzeniu domu dla osieroconych i chorych dzieci w Zambii. W niedzielę miłosierdzia podzielił się on doświadczeniem swojej wiary i radością niesienia pomocy innym" - czytamy w artykule. Autor o Hołowni pisze: "dziennikarz", "przez wiele osób uważany za celebrytę", "młody prezenter telewizyjny", "młody człowiek". Nie pisze o nim jako o polityku. Zdjęcie, które teraz wykorzystano w cytowanym tweecie jest przy tekście (oryginalny kadr jest poziomy), a w większej rozdzielczości w galerii zdjęć pod materiałem.

