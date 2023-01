Schreiber: osiem państw oprócz Polski nie ma środków z KPO. Nie, mniej

KPO, kamienie milowe i wniosek o płatność

Przypomnijmy: krajowy plan odbudowy to dokument, który każdy kraj członkowski Unii Europejskiej musi złożyć do Komisji Europejskiej, aby otrzymać pieniądze w ramach Funduszu Odbudowy. Celem powstania tego funduszu jest wsparcie gospodarek państw europejskich po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19.

Po akceptacji planów odbudowy rządy uzgadniają z Komisją Europejską kamienie milowe, czyli wskaźniki realizacji reform zapisanych w KPO, których spełnienie umożliwia otrzymanie konkretnej transzy unijnych środków. Kraj, który uważa, że zrealizował wszystkie kamienie milowe niezbędne do wypłaty danej transzy pieniędzy, składa do KE wniosek o płatność. Dodaje do niego dowody na to, że wdrożył zapowiadane reformy.