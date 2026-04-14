Magyar "ugotował psa w mikrofalówce"? Kaczyński i Tumanowicz szerzą fejka "z błogosławieństwem Rosji"

Jarosław Kaczyński opowiada, że Peter Magyar "upiekł szczenię"
Źródło: TVN24
Według prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego lider węgierskiej partii Tisza "upiekł szczenię", według posła Konfederacji Witolda Tumanowicza - "ugotował psa w mikrofalówce". To ordynarny fake news na temat Petera Magyara - przed wyborami na Węgrzech ten przekaz podbijały prorosyjskie konta w mediach społecznościowych.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, zapytany 14 kwietnia o zwycięstwo Petera Magyara i jego partii Tisza w wyborach na Węgrzech, stwierdził, że "takich ludzi w życiu publicznym i Polski, i Europy, i świata być nie powinno". Tłumaczył, że chodzi o "po prostu niebywałe wyczyny w życiu prywatnym" przyszłego węgierskiego premiera. Dopytany, co ma na myśli, odpowiedział: "Na przykład to, co opisuje jego żona, że upiekł szczenię". Zebrani wokół dziennikarze zauważali, że to nieprawda, ale Kaczyński skwitował: "Pan twierdzi, że nieprawda, a ja – biorąc pod uwagę inne, zweryfikowane jego wyczyny, różne dochodzenie pod stołem i tak dalej – jednak uważam, że to jest możliwe. No krótko mówiąc, to jest człowiek, któremu w żadnym wypadku nie będę składał gratulacji".

Prezes PiS powielił w ten sposób informację, która już od 24 godzin widnieje na koncie posła Konfederacji Witolda Tumanowicza na platformie X. Dzień po wyborach, 13 kwietnia, tak skomentował on wygraną opozycyjnej partii Tiszy na Węgrzech, odnosząc się do jej lidera Petera Magyara:

FAŁSZ
To jest niesamowite, że na Węgrzech tak nienawidzą Orbana, że woleli zagłosować na gościa co ugotował psa w mikrofalówce.
Witold Tumanowicz, Konfederacja
x.com, 13 kwietnia 2026

Dziennikarze i internauci szybko zaczęli pytać polityka, skąd wziął te niewiarygodnie brzmiące informacje. Ich wątpliwości były zasadne, bo w czasie kampanii wyborczej Magyara atakowano różnymi fake newsami, o "gotowaniu psa w mikrofalówce" też. "Panie pośle, jakie jest źródło twierdzenia, że Magyar 'ugotował psa w mikrofalówce'? Bo chyba nie te nieistniejące pamiętniki byłej żony? Zapewne jako poseł podaje pan zweryfikowane informacje" - pytał na platformie Patryk Michalski z TVN24. "Gdzie znajdę potwierdzenie informacji, że Magyar ugotował psa w mikrofalówce?" - dopytywał Radosław Karbowski prowadzący blog Skrót polityczny.

FAŁSZ
Mimo tych uwag Tumanowicz nie usuwał wpisu. Po dobie od publikacji post ten ma już ponad pół miliona wyświetleń, ponad 450 użytkowników X podało dalej. Wśród nich są obrońcy Tumanowicza, jak np. dyrektorka jego biura poselskiego Małgorzata Tylus. Napisała, że informacja o ugotowaniu psa w mikrofalówce miała pochodzić z książki byłej żony Petera Magyara, a pytaniami o wiarygodność takich doniesień "ucisza się kobiety". "Wierzę w to, że książka byłej żony Petera Magyara miała być wydana. I wierzę w to, że ta kobieta musiała się z tego wycofać. Ale przez ludzi, którzy krzyczą, to fake! Ona zapewne już nigdy nie powie prawdy" - napisała 13 kwietnia współpracownica Tumanowicza (pisownia postów oryginalna).

Tylko że to ordynarny fake news. Sama była żona Petera Magyara zaprzeczyła tym informacjom, a w całej tej historii rozprowadzanej w okresie wyborów - a teraz powtórzonej także przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - pojawia się niepokojący, rosyjski ślad.

Dziwna strona, zmyślona książka, dementi byłej żony Magyara

Plotka o ugotowaniu psa w mikrofalówce przez Petera Magyara krążyła na kontach popierających rządzący Fidesz w ostatnim tygodniu przed wyborami. Jej źródłem miała być Judit Varga, była żona Magyara, która miała opisać całą sytuację w wydanej niedawno książce o życiu z liderem opozycji.

Tak przynajmniej twierdzono na stronie magyarhirek24.com, na której 6 kwietnia 2026 roku - czyli tydzień przed wyborami - ukazał się artykuł o rzekomych sensacjach z książki byłej żony Magyara pt. "Szesnaście lat z potworem". We wspomnieniach kobieta miała opisać, jak jej mąż "w pijackim szale" włożył psa do kuchenki mikrofalowej. W tekście pokazano okładkę książki i rzekome zdjęcie szczeniaka w mikrofalówce.

FAŁSZ
Te informacje zostały całkowicie zmyślone. Była to część kampanii dezinformacyjnej prowadzonej przeciwko Peterowi Magyarowi i jego partii Tisza w ostatnich dniach przed wyborami. Judit Varga nie napisała żadnej książki o swoim byłym mężu - co potwierdziła w rozmowie z Agence France Presse.

Sama strona, na której opublikowano ten fake news, została zarejestrowana dopiero 6 kwietnia 2026 roku, czyli w dzień publikacji materiału o Magyarze. Można więc zakładać, że jedynym celem było uwiarygodnienie zmyślonych informacji o "ugotowaniu psa w mikrofalówce".

Węgry przed wyborami: orkiestra fałszu. Nie sam Orban jest tu dyrygentem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Węgry przed wyborami: orkiestra fałszu. Nie sam Orban jest tu dyrygentem

Michał Istel

Miliony odsłon na rosyjskojęzycznych kontach. Prośba "o boże błogosławieństwo dla Rosji"

Tym bardziej, że w propagowanie tego fake newsa mocno zaangażowali się użytkownicy X związani z rosyjską propagandą. Ponad milion internautów przeczytało rosyjskojęzyczny wpis w serwisie X, którego autor cytował rzekome zdania z książki byłej żony Magyara. "'Zabił jedno z naszych szczeniąt w mikrofalówce na naszych oczach, dzieciom po tym była potrzebna pomoc psychologiczna' - była żona nowego premiera Węgier, z jej książki '16 lat z potworem'" - pisał użytkownik, który w opisie swojego konta prosi o boże błogosławieństwo dla Rosji.

Kolejne ponad dwa miliony wyświetleń z tym fake newsem miał wpis na koncie zarejestrowanym w Moskwie. Pokazano tam rzekomą okładkę książki, która - podobnie jak rzekome zdjęcie psa w mikrofalówce - została wygenerowana przy użyciu sztucznej inteligencji.

FAŁSZ
Może dlatego Witold Tumanowicz unika odpowiedzi na pytanie o źródło swoich informacji na temat "ugotowania psa w mikrofalówce" przez Magyara, a prezes Kaczyński nie umie uzasadnić, dlaczego "to jest możliwe".

Po wypowiedzi Kaczyńskiego europoseł Krzysztof Brejza napisał na platformie X, że "kieruje do sejmowej Komisji Etyki wniosek o ponowne ukaranie Jarosław Kaczyńskiego za powielanie absurdalnych kłamstw nt. P. Magyara i rzekomego grillowania szczeniaka w mikrofali".

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara, Albert Zawada/PAP

WęgryJarosław KaczyńskiKonfederacjaFake News
Michał Istel
Dziennikarz serwisu Konkret24
Czytaj także:
"Ziobro widziany na lotnisku". Kiedy?
"Ziobro widziany na lotnisku". Kiedy?
Polityka
KONIN, 11 kwietnia 2026. SPOTKANIE Z PRZEMYSŁAWEM CZARNKIEM
Czarnek: "zlikwidujemy obowiązkowy KSeF". Sam za nim głosował, a PiS to promował
Gabriela Sieczkowska
Donald Trump
"Zostaną tylko ci najlepsi". Skąd doniesienia o "rebelii" generałów Trumpa
Gabriela Sieczkowska
"Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"? O co tutaj chodzi
FAŁSZ"Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"? Skąd te przypuszczenia
Michał Istel
Anna Gembicka
"Ja panią odsyłam". Posłanka PiS poucza, ale wyrok przytacza wybiórczo
Polityka
Trybunał o "suwerennej prerogatywie" prezydenta? Jak powstała fałszywka
FAŁSZTrybunał o "suwerennej prerogatywie" prezydenta? Jak powstała fałszywka
Zuzanna Karczewska
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz
FAŁSZLeśkiewicz: dwoje sędziów TK "zastąpiło" innych konkretnych sędziów. Nieprawda
Gabriela Sieczkowska
Ministerstwo o zwolnieniu Polski z mechanizmu relokacji. Jak jest naprawdę?
MSWiA pisze o "zwolnieniu Polski" z mechanizmu relokacji. Jak jest naprawdę?
Zuzanna Karczewska
Kto tu do kogo strzela? Wyjaśniamy nagranie
"Biada żołnierzom amerykańskim"? Kto tu kogo atakuje
Gabriela Sieczkowska
Zbigniew Bogucki
"Rola prezydenta jest wtórna". Co pomija Bogucki, przywołując wyrok trybunału
Polityka
Kurdowie we "Francji Macrona". Ale kiedy?
Kurdowie we "Francji Macrona". Kiedy?
Zuzanna Karczewska
Pożar krzyża na ul. Rzymowskiego
Nakręcili teorię "ktoś podpalił krzyż". Narzędzie "najlepsze politycznie"
Zuzanna Karczewska
Prezydent wybrał, od kogo przyjmie ślubowanie. Siedem niekonsekwencji Nawrockiego
Sam wybrał, od kogo przyjmie ślubowanie. Siedem niekonsekwencji Nawrockiego
Renata Gluza, Gabriela Sieczkowska
Petr Pavel
Prezydent Czech mówił o "ginącej demokracji w Polsce"? Mamy odpowiedź
Zuzanna Karczewska
Matecki o "tajemniczym" pożarze kościoła w Kanadzie. Wielkanocna "tolerancja w stylu PiS"
Matecki o "tajemniczym" pożarze kościoła. "Tolerancja w stylu PiS"
Zuzanna Karczewska
Nalewała paliwo do reklamówek i wkładała do bagażnika. Ten film rozgrzewa emocje
"Paliwo do reklamówki nalała?". Tak to właśnie wygląda
Jakub Zulczyk
Eutanazja 25-letniej Noelii Castillo stała się dla wielu środowisk pożywką do dezinformacji
Historia Noelii w politycznym tyglu. Kłamstwa o eutanazji 25-latki
Zuzanna Karczewska, Gabriela Sieczkowska
Zełenski, 50 milionów dla opozycji i kampania Orbana. A w tle inny gracz
Zełenski, "50 milionów dla opozycji" i kampania Orbana. A w tle większy gracz
Michał Istel
Egzamin na placu manewrowym to "relikt przeszłości"? Gdzie obowiązuje
Egzamin na placu manewrowym to "relikt przeszłości"? W tych krajach obowiązuje
Gabriela Sieczkowska, Jakub Zulczyk
Kryzys dyplomatyczny na linii Iran - Liban staje się pożywką dla dezinformacji
FAŁSZTak potraktowali ambasadora Iranu? Nie jego
Gabriela Sieczkowska
Flaga Ukrainy w "centrum Moskwy"? Co to za wideo
Flaga Ukrainy "w samym centrum Moskwy"? Co o tym wiemy
Zuzanna Karczewska
Węgry przed wyborami. Obywatele w sidłach dezinformacji
Węgry przed wyborami: orkiestra fałszu. Nie sam Orban jest tu dyrygentem
Michał Istel
"Izrael zniszczył mauzoleum Świętego Piotra"? Co to za nagranie
"Zniszczyli mauzoleum Świętego Piotra". Kiedy?
Zuzanna Karczewska
"Ukraińcy trafili w drugą największą rafinerię ropy naftowej". Znowu?
FAŁSZ"Ukraińcy trafili w drugą największą rafinerię" w Rosji? To nie ten zakład
Jakub Zulczyk
Biały Dom zaczął, Iran podchwycił. Trollig level: propaganda
Biały Dom zaczął, Iran podchwycił. Ludzie giną, a trolle bawią się klockami
Zuzanna Karczewska
Portret Trumpa jako króla? Co wisi w Białym Domu
FAŁSZTrump w koronie króla? Co zawisło w Białym Domu
Zuzanna Karczewska
"Azjatycki Trump w spódnicy". Premier Japonii na sztandarach ruchu MAGA
"Azjatycki Trump w spódnicy". Premier Japonii na sztandarach ruchu MAGA. Wbrew faktom
Michał Istel
"Nawet Maczeta tu honory czyni". Uwaga, to AI
"Nawet Maczeta tu honory czyni". Wirtualny pogrzeb Chucka Norrisa
Jakub Zulczyk
Trump: "Iran chciał mnie mianować swoim Najwyższym Przywódcą". Kiedy to powiedział
"Iran chciał mnie mianować najwyższym przywódcą, ale odmówiłem". Trump tak powiedział?
Gabriela Sieczkowska
Bosak o Budapeszcie: "nie spotkałem prorosyjskich polityków". No to popatrzmy
Bosak o Budapeszcie: "nie spotkałem prorosyjskich polityków". To popatrzmy
Jakub Zulczyk, Zuzanna Karczewska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica