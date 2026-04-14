Polityka Magyar "ugotował psa w mikrofalówce"? Kaczyński i Tumanowicz szerzą fejka "z błogosławieństwem Rosji" Michał Istel |

Jarosław Kaczyński opowiada, że Peter Magyar "upiekł szczenię" Źródło: TVN24

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, zapytany 14 kwietnia o zwycięstwo Petera Magyara i jego partii Tisza w wyborach na Węgrzech, stwierdził, że "takich ludzi w życiu publicznym i Polski, i Europy, i świata być nie powinno". Tłumaczył, że chodzi o "po prostu niebywałe wyczyny w życiu prywatnym" przyszłego węgierskiego premiera. Dopytany, co ma na myśli, odpowiedział: "Na przykład to, co opisuje jego żona, że upiekł szczenię". Zebrani wokół dziennikarze zauważali, że to nieprawda, ale Kaczyński skwitował: "Pan twierdzi, że nieprawda, a ja – biorąc pod uwagę inne, zweryfikowane jego wyczyny, różne dochodzenie pod stołem i tak dalej – jednak uważam, że to jest możliwe. No krótko mówiąc, to jest człowiek, któremu w żadnym wypadku nie będę składał gratulacji".

Prezes PiS powielił w ten sposób informację, która już od 24 godzin widnieje na koncie posła Konfederacji Witolda Tumanowicza na platformie X. Dzień po wyborach, 13 kwietnia, tak skomentował on wygraną opozycyjnej partii Tiszy na Węgrzech, odnosząc się do jej lidera Petera Magyara:

FAŁSZ To jest niesamowite, że na Węgrzech tak nienawidzą Orbana, że woleli zagłosować na gościa co ugotował psa w mikrofalówce. Witold Tumanowicz, Konfederacja x.com, 13 kwietnia 2026

Dziennikarze i internauci szybko zaczęli pytać polityka, skąd wziął te niewiarygodnie brzmiące informacje. Ich wątpliwości były zasadne, bo w czasie kampanii wyborczej Magyara atakowano różnymi fake newsami, o "gotowaniu psa w mikrofalówce" też. "Panie pośle, jakie jest źródło twierdzenia, że Magyar 'ugotował psa w mikrofalówce'? Bo chyba nie te nieistniejące pamiętniki byłej żony? Zapewne jako poseł podaje pan zweryfikowane informacje" - pytał na platformie Patryk Michalski z TVN24. "Gdzie znajdę potwierdzenie informacji, że Magyar ugotował psa w mikrofalówce?" - dopytywał Radosław Karbowski prowadzący blog Skrót polityczny.

Mimo tych uwag Tumanowicz nie usuwał wpisu. Po dobie od publikacji post ten ma już ponad pół miliona wyświetleń, ponad 450 użytkowników X podało dalej. Wśród nich są obrońcy Tumanowicza, jak np. dyrektorka jego biura poselskiego Małgorzata Tylus. Napisała, że informacja o ugotowaniu psa w mikrofalówce miała pochodzić z książki byłej żony Petera Magyara, a pytaniami o wiarygodność takich doniesień "ucisza się kobiety". "Wierzę w to, że książka byłej żony Petera Magyara miała być wydana. I wierzę w to, że ta kobieta musiała się z tego wycofać. Ale przez ludzi, którzy krzyczą, to fake! Ona zapewne już nigdy nie powie prawdy" - napisała 13 kwietnia współpracownica Tumanowicza (pisownia postów oryginalna).

Tylko że to ordynarny fake news. Sama była żona Petera Magyara zaprzeczyła tym informacjom, a w całej tej historii rozprowadzanej w okresie wyborów - a teraz powtórzonej także przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - pojawia się niepokojący, rosyjski ślad.

Dziwna strona, zmyślona książka, dementi byłej żony Magyara

Plotka o ugotowaniu psa w mikrofalówce przez Petera Magyara krążyła na kontach popierających rządzący Fidesz w ostatnim tygodniu przed wyborami. Jej źródłem miała być Judit Varga, była żona Magyara, która miała opisać całą sytuację w wydanej niedawno książce o życiu z liderem opozycji.

Tak przynajmniej twierdzono na stronie magyarhirek24.com, na której 6 kwietnia 2026 roku - czyli tydzień przed wyborami - ukazał się artykuł o rzekomych sensacjach z książki byłej żony Magyara pt. "Szesnaście lat z potworem". We wspomnieniach kobieta miała opisać, jak jej mąż "w pijackim szale" włożył psa do kuchenki mikrofalowej. W tekście pokazano okładkę książki i rzekome zdjęcie szczeniaka w mikrofalówce.

Te informacje zostały całkowicie zmyślone. Była to część kampanii dezinformacyjnej prowadzonej przeciwko Peterowi Magyarowi i jego partii Tisza w ostatnich dniach przed wyborami. Judit Varga nie napisała żadnej książki o swoim byłym mężu - co potwierdziła w rozmowie z Agence France Presse.

Sama strona, na której opublikowano ten fake news, została zarejestrowana dopiero 6 kwietnia 2026 roku, czyli w dzień publikacji materiału o Magyarze. Można więc zakładać, że jedynym celem było uwiarygodnienie zmyślonych informacji o "ugotowaniu psa w mikrofalówce".

Miliony odsłon na rosyjskojęzycznych kontach. Prośba "o boże błogosławieństwo dla Rosji"

Tym bardziej, że w propagowanie tego fake newsa mocno zaangażowali się użytkownicy X związani z rosyjską propagandą. Ponad milion internautów przeczytało rosyjskojęzyczny wpis w serwisie X, którego autor cytował rzekome zdania z książki byłej żony Magyara. "'Zabił jedno z naszych szczeniąt w mikrofalówce na naszych oczach, dzieciom po tym była potrzebna pomoc psychologiczna' - była żona nowego premiera Węgier, z jej książki '16 lat z potworem'" - pisał użytkownik, który w opisie swojego konta prosi o boże błogosławieństwo dla Rosji.

Kolejne ponad dwa miliony wyświetleń z tym fake newsem miał wpis na koncie zarejestrowanym w Moskwie. Pokazano tam rzekomą okładkę książki, która - podobnie jak rzekome zdjęcie psa w mikrofalówce - została wygenerowana przy użyciu sztucznej inteligencji.

Może dlatego Witold Tumanowicz unika odpowiedzi na pytanie o źródło swoich informacji na temat "ugotowania psa w mikrofalówce" przez Magyara, a prezes Kaczyński nie umie uzasadnić, dlaczego "to jest możliwe".

Po wypowiedzi Kaczyńskiego europoseł Krzysztof Brejza napisał na platformie X, że "kieruje do sejmowej Komisji Etyki wniosek o ponowne ukaranie Jarosław Kaczyńskiego za powielanie absurdalnych kłamstw nt. P. Magyara i rzekomego grillowania szczeniaka w mikrofali".