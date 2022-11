Kukiz: "od 1 października nie głosuję z PiS-em". Słowa nie dotrzymał

Paweł Kukiz zadeklarował, że dopóki nie zostanie uchwalona ustawa o sędziach pokoju, od października 2022 roku nie będzie głosował wspólnie z PiS. Sprawdziliśmy: w październiku co najmniej 37 razy podniósł rękę tak samo jak Jarosław Kaczyński.

Ustawa o sędziach pokoju wybieranych bezpośrednio przez obywateli to główny polityczny projekt Pawła Kukiza. Jego zdaniem sędziowie pokoju mogliby odciążyć zawodowych sędziów w rozpatrywaniu drobnych spraw i konfliktów. Poparcie dla tego projektu Paweł Kukiz ma ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, ale prezydencki projekt ustawy o sądach pokoju od 4 listopada 2021 roku wciąż się jest na etapie prac w komisjach sejmowych. Wsparcie dla tej ustawy kilkakrotnie deklarował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński - kwestię uchwalenia ustawy o sędziach pokoju zawarto w podpisanym w czerwcu 2021 roku porozumieniu programowym między Kukiz'15 a PiS.

Pod koniec września tego roku prezes PiS spotkał się z Pawłem Kukizem. "Była prośba ze strony prezesa o dalsze wspólne głosowania i argumentacja, że sędziowie pokoju są cały czas w dyskusji. Powiedziałem, że jak się skończy dyskusja i zostanie uchwalona ustawa, to wracamy do wspólnych głosowań" – tak Paweł Kukiz relacjonował 29 września w Radiu Zet swoją rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. Po czym zapowiedział, że od października nie będzie głosował razem z PiS. "Nie ma uchwalonych sędziów pokoju, a więc kończą się wspólne głosowania z Prawem i Sprawiedliwością - czy to dotyczące nowego rządu, czy to dotyczące jakiejkolwiek innej ustawy" – oświadczył Kukiz. Dopytany przez prowadzącego rozmowę Bogdana Rymanowskiego, dodał, że dotyczy to "wszystkiego, absolutnie wszystkiego".

Kilkakrotnie powtórzona deklaracja: "od 1 października nie głosuję z PiS-em"

Swoją deklarację Kukiz powtarzał publicznie potem jeszcze kilka razy. O tym, że nie głosuje tak jak PiS, mówił np. 25 października w RMF FM - tam stwierdził: "Nie głosuję razem z PiS-em, a szczególnie z Solidarną Polską nie zamierzam, która blokuje sędziów pokoju". 27 października mówił o tym w "Salonie politycznym Trójki": "No i od 1 października nie głosuję z PiS-em. W związku z tym, dopóki tej ustawy nie będzie, to te głosowania z PiS-em są zawieszone". Swoją deklarację Kukiz powtórzył też 4 listopada w Radiu Wnet. "(...) W przypadku, jeśli do końca września ich nie będzie [ustawy o sędziach pokoju] to Kukiz z kolegami zawiesza głosowania. I zawiesiłem, od 1 października nie głosuję wspólnie z PiS-em" – powiedział. Na uwagę prowadzącego, że "jakby poszperać w głosowaniach październikowych", to jednak głosuje wspólnie z PiS-em, poseł Kukiz odparł obcesowo: "Jakbym w pańskim życiorysie pogrzebał, to też bym parę rzeczy chyba znalazł". Dodał, że ustawę o sędziach pokoju blokuje minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i że z przyjemnością zagłosuje za ewentualnym wnioskiem o wotum nieufności dla niego.

Konkret24 przeanalizował głosowania, które odbyły się w październiku w Sejmie. Wniosek: tak jak PiS nie spełnił obietnicy o uchwaleniu ustawy o sędziach pokoju, tak Paweł Kukiz nie spełnił obietnicy, że nie będzie głosował wspólnie z PiS.

141 głosowań - Kukiz głosuje jak Kaczyński ponad 30 razy

W październiku 2022 roku były dwa posiedzenia Sejmu (jedno w dniach 6, 7 i 20 października; drugie – 26 i 27 października) - podczas nich przeprowadzono w sumie 282 głosowania. Dotyczyły różnych spraw, m.in. zmian porządku obrad, zmian w składach komisji sejmowych, przyjęcia bądź odrzucenia projektów ustaw, poprawek do projektów ustaw wniesionych przez posłów i senatorów.

Wzięliśmy pod uwagę tylko te głosowania, które dotyczyły samych ustaw - czyli głosowania nad wnioskami o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, głosowanych poprawek do projektów ustaw, głosowanych poprawek senackich do ustaw, głosowania nad całością projektów ustaw. Przypomnijmy: Paweł Kukiz zapowiedział 29 września, że nie będzie wspólnych z PiS głosowań dotyczących jakichkolwiek ustaw.

Kukiz nie uczestniczył w głosowaniach na posiedzeniu Sejmu 6 i 7 października. Sprawdzając, czy spełnił swoją deklarację, uwzględniliśmy tylko te głosowania nad ustawami, w których brał udział. Takich głosowań było w październiku w sumie 141.

Podczas tych głosowań Paweł Kukiz 37 razy podniósł rękę tak samo jak Jarosław Kaczyński i pozostali posłowie PiS. 26 głosowań, podczas których Kukiz zachował się tak jak PiS, dotyczyło poselskich poprawek do projektów ustaw i poprawek senatorów do uchwalonych przez Sejm ustaw; jedno głosowane dotyczyło wniosku o przejście do trzeciego czytania projektu ustawy; w dziewięciu przypadkach były to głosowania nad całością projektów ustaw. W tych ostatnich głosowaniach Paweł Kukiz poparł m.in. kluczowe z punktu widzenia rządu Zjednoczonej Prawicy ustawy o sprzedaży węgla przez samorządy, o ograniczeniu cen energii, o zmianie waloryzacji emerytur i rent - ale także projekty ustaw m.in. o kontroli biopaliw, zmianach przepisów o prawach konsumenta, ratownikach medycznych, obszarach morskich, kuratorach sądowych, zmianach w przepisach o cyfryzacji ZUS. Jedyną ustawą, przeciwko której głosował Paweł Kukiz, była nowelizacja niektórych przepisów kodeksu postępowania karnego i ustawy o prokuraturze.

Tylko w tym samym dniu, kiedy w porannej audycji w Trójki Kukiz zastrzegał, że od października "nie głosuje z PiS-em", aż 28 razy zagłosował tak jak prezes Kaczyński - na posiedzeniu Sejmu 27 października.

Tak więc - biorąc pod uwagę głosowania tylko od 1 do 31 października - Paweł Kukiz nie dotrzymał słowa, że "od 1 października nie głosuje z PiS", dopóki nie ma zostanie uchwalona ustawa o sędziach pokoju.

Kukiz jak opozycja - ponad 100 razy

Z drugiej strony, w czasie przeanalizowanych przez nas 141 październikowych głosowań w Sejmie, Paweł Kukiz częściej podnosił rękę tak jak większość opozycji - 106 razy. Większość tych głosowań dotyczyła poselskich i senackich poprawek do ustaw. Co ciekawe, w 27 głosowaniach posłowie opozycji głosowali tak samo jak posłowie PiS - siedem razy za przyjęciem ustaw o: ograniczeniu cen energii, waloryzacji emerytur i rent, kontroli biopaliw, zmianach przepisów o prawach konsumenta, ratownikach medycznych, obszarach morskich, zmianach w przepisach o cyfryzacji ZUS. Przeczy to wypowiedziom niektórych polityków PiS o tym, że "opozycja tylko przeszkadza w Sejmie". Jak pisaliśmy w Konkret24, takie opinie nie mają pokrycia w faktach.

Autor:Piotr Jaźwiński

Źródło: Konkret24