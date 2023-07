Mueller o pomocy rozwojowej: Polska w czołówce krajów UE. Nie, ale jest wysoko

Piotr Marciniak: Więc pytanie, jaki sens ma referendum w sprawie obowiązkowej relokacji, której Komisja [Europejska] nie proponuje? Piotr Mueller: Ale proponuje, panie redaktorze, jeszcze raz powtórzę: jeżeli pan miałby przyjąć jakąś osobę do domu... Piotr Marciniak: Czyli pieniądze to jest też relokacja? Pomoc operacyjna, wysłanie naszych ludzi na granicę, pomoc w budowaniu ośrodków to też jest relokacja? Piotr Mueller: Ale to jest decyzja dobrowolna każdego państwa i my to robimy w tej chwili. Płacimy środki finansowe na pomoc rozwojową, zresztą jesteśmy w czołówce krajów unijnych, jeśli chodzi o pomoc rozwojową. Mam nadzieję, że to pokażecie.