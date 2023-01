PiS wytyka Nitrasowi "piłowanie katolików". I manipuluje cytatem

Po tym, jak poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras stanął na czele akcji swojej partii - obywatelskiej kontroli wyborów , Prawo i Sprawiedliwość zareagowało - i opublikowało zestawienie działań i zachowań posła. Najpierw 27 stycznia pojawił się trwający niecałą minutę spot . Rozpoczyna się słowami przewodniczącego PO Donalda Tuska, który zapowiedział wcześniej tego dnia na konferencji prasowej: "Mamy w naszych szeregach Sławomira Nitrasa i nie zawahamy się go użyć". Następnie widać Nitrasa, jak w bluzie z napisem "Campus Polska" mówi: "Uczciwa kara za to, co się stało. Znaczy, musimy was opiłować" - poseł wykonuje wtedy charakterystyczny gest ręką. Dla uzyskania odpowiedniego efektu słowo "opiłować" jest jeszcze powtórzone w zwolnionym tempie. W filmiku w sugestywny sposób zmontowano też kilka scen z udziałem posła PO: gdy na sali sejmowej popycha innego posła lub wyrywa ulotkę komuś na ulicy, gdy pokrzykuje na innych polityków lub obraźliwie komentuje pytania pracowników TVP.

Jak brzmiała cała wypowiedź Nitrasa

- Uważam, że dojdzie za naszego życia, może nawet w tym pokoleniu, do tego, kiedy katolicy w Polsce staną się mniejszością - ocenił. - Ale dobrze, żeby stało się to, mówiąc uczciwie, w sposób nie gwałtowny. Żeby to się stało w sposób racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty, ale na zasadzie: to jest uczciwa kara za to, co się stało. To znaczy: musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego, że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę, jeżeli się cokolwiek zmieni - dodał Nitras.