Polityka Politycy: Polska powinna być jak Szwajcaria, jeśli chodzi o dostęp do broni. "Te kraje funkcjonują zupełnie inaczej" Michał Istel |

Nawrocki: zwracam się o podjęcie dyskusji o dostępie do broni w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Prezydent Karol Nawrocki zaapelował o rozpoczęcie ogólnokrajowej dyskusji o dostępie do broni. Podczas wizyty 25 września 2026 roku w strzelnicy sportowej w Bogutach-Piankach (Mazowieckie) przekonywał, że popularność broni wśród Polaków jest zbyt niska, zwłaszcza w porównaniu do innych krajów.

"Zaledwie około jednego procenta obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ma dostęp do broni i potrafi ją obsługiwać" - mówił Nawrocki. "Gdy patrzę, że w Czechach czy w Austrii ten odsetek jest większy, bo to około trzech, pięciu procent, a w Finlandii czy w Szwajcarii nawet 30 procent osób umiejących posługiwać się bronią, to jestem przekonany, że musimy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni w Rzeczypospolitej Polskiej" - kontynuował prezydent.

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Przekaz ten powielali pracownicy kancelarii prezydenta i politycy PiS. Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz 30 września w radiu RMF FM stwierdził: "W Finlandii czy w Szwajcarii, tam od 30 do 40 procent dorosłej populacji ma obycie z bronią palną, więc to jest otwarta dyskusja".

Szczególnie często podawano Szwajcarię jako przykład. Odwołał się do niej między innymi poseł PiS Jacek Sasin, który również w RMF FM dzień później wyliczał: "Zaledwie około jednego procenta obywateli w Polsce ma pozwolenie na broń. (...) Nie wiem, jakie jest społeczne oczekiwanie, ale porównuję tutaj na przykład do Szwajcarii, spokojnego kraju, niezagrożonego bezpośrednio jakimiś działaniami wrogimi przez sąsiadów. Tam w przeliczeniu na 100 mieszkańców jest 30 sztuk broni. 30 procent populacji posiada broń".

Bez wątpienia Szwajcarzy są jednym z najbardziej "nasyconych" bronią palną narodów na świecie. Tylko czy porównania do Polski są uprawnione? O czym nie mówią lub nie wiedzą politycy próbujący w ten sposób poprzeć propozycję prezydenta?

Niecałe 30, ale nie procent

Zacznijmy od danych. Według statystyk Small Arms Survey na 100 Szwajcarów przypada niecałe 28 sztuk broni - to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Po pierwsze, nie są to aktualne dane, bo badanie pochodzi z 2017 roku i od tego czasu go nie aktualizowano. Po drugie, mowa jest tutaj o niecałych 30 sztukach broni na każdych 100 Szwajcarów, co nie jest jednoznaczne, z tym że 30 procent obywateli Szwajcarii potrafi posługiwać się bronią, jak twierdził prezydent Karol Nawrocki i jego rzecznik prasowy.

Nie znaleźliśmy żadnego źródła, które potwierdzałoby, że jeden na trzech Szwajcarów ma obycie z bronią lub jest jej posiadaczem. W jednej z nowszych prac, wydanej w 2023 roku, badacze z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Zurychu szacowali, że Szwajcarzy posiadają łącznie ok. 2,3 mln sztuk broni (na koniec tamtego roku w Szwajcarii mieszkało 8,62 mln osób). Daje to niecałe 26 egzemplarzy na 100 mieszkańców. Sami autorzy przyznają jednak, że "w tej dziedzinie istnieje duża luka w danych, której nie da się wypełnić nawet za pomocą ewentualnie istniejących rejestrów prowadzonych często na poziomie kantonów".

Niezależnie od tego wynik między 26 a 28 sztuk broni na 100 obywateli plasuje Szwajcarię w europejskiej czołówce. Czy powinno się go jednak zestawiać z Polską, która ma jeden z najniższych wskaźników w Europie? - Nie do końca możemy porównywać te dwa kraje, bo funkcjonują one zupełnie inaczej, także w odniesieniu do broni - podkreśla w rozmowie z Konkret24 Natalia Zajchowska, Polka mieszkająca w Szwajcarii od ponad ośmiu lat, współtwórczyni portalu Polacyszwajcaria.com. - Szwajcaria jest krajem neutralnym, nienależącym do NATO, położonym korzystnie, z dala od konfliktów. Szwajcarzy trzymają broń w domach ze względu na służbę wojskową albo hobby i pasję strzelecką, a nie dlatego że boją się o swoje bezpieczeństwo na co dzień - tłumaczy.

W większości "prywatna broń służbowa"

Rzeczywiście: już w cytowanej wcześniej pracy badaczy z Zurychu zasugerowano, że duża liczba broni w szwajcarskich domach bierze się wprost ze specyficznej polityki bezpieczeństwa tego kraju. "Przez dziesięciolecia broń palna, pochodząca zazwyczaj z wojska, znajdowała się niemal w każdym szwajcarskim gospodarstwie domowym" - czytamy w wyżej wymienionym raporcie.

Wynika to bezpośrednio ze specyficznego modelu szwajcarskiej armii. Wszyscy zdolni do służby mężczyźni w wieku 18-30 lat muszą odbyć służbę wojskową. Zasadnicza służba trwa około 18 tygodni, ale po jej zakończeniu Szwajcarzy muszą odbyć jeszcze szereg 19-dniowych szkoleń rozłożonych na kilka lat.

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Kluczowy jest jednak fakt, że po zakończeniu zasadniczej 18-tygodniowej służby mężczyźni zabierają broń do domu. Z jednej strony używają jej podczas kolejnych, obowiązkowych szkoleń, ale dostają też możliwość ćwiczenia swoich umiejętności na strzelnicach, które w Szwajcarii cieszą się dużą popularnością.

Natalia Zajchowska tłumaczy jednak, że jest to sama broń, ponieważ od 2007 roku Szwajcarzy nie dostają do niej amunicji. - Amunicja jest przechowywana w magazynach gminy i to tam można byłoby ją zbiorczo odebrać, gdyby była taka potrzeba - wyjaśnia.

Po odbyciu całego wymiaru służb na przestrzeni ok. 10 lat Szwajcarzy mogą natomiast przejąć broń z wojska na własność. Dlatego w Szwajcarii funkcjonuje określenie "prywatna broń służbowa". Może to być albo pistolet, albo karabin szturmowy, który można jednak przejąć tylko, jeśli ukończyło się odpowiednie ćwiczenia strzelnicze. Do przejęcia broni na własność nie jest wymagane pozwolenie na broń, jakie znamy z Polski, ale pistoletów i karabinów szturmowych z wojska nie można nosić w miejscach publicznych. Nie dostaje się do nich także amunicji.

Nie wiadomo, ile dokładnie sztuk broni "z wojska" posiadają Szwajcarzy, ale w cytowanej wcześniej ankiecie z 2023 roku aż 78 proc. badanych przyznało, że broń w ich domach pochodzi właśnie z tego źródła.

Szwajcarzy używają broni "głównie hobbystycznie"

Jednocześnie coraz mniej Szwajcarów zachowuje swoją broń po odbyciu służby. Spadek jest gwałtowny: według Biura ds. Równouprawnienia na przełomie XX i XXI wieku 9 na 10 szwajcarskich żołnierzy przejmowało swoją broń na własność, w 2004 roku było to już tylko 4 na 10, a w 2018 roku tylko 1 na 10 Szwajcarów zatrzymywał swoją broń z wojska.

Według ankiety z 2023 roku nowa broń w szwajcarskich domach pojawia się głównie do celów sportowych (72 proc.). Natalia Zajchowska potwierdza, że w Szwajcarii kultywuje się tradycję strzelecką. - Działa około trzech tysięcy stowarzyszeń strzeleckich, co jak na dziewięciomilionowy kraj jest dosyć wysoką liczbą. Kiedy jeżdżę po Szwajcarii, często widzę strzelnice. Każdego roku organizuje się też duże zawody strzeleckie, na które mogą zgłosić się wszyscy obywatele. Poza tym, co roku odbywają się obowiązkowe treningi dla rezerwistów. Udokumentowany udział w nich jest warunkiem koniecznym, by po zakończeniu służby móc przejąć broń wojskową na własność - wyjaśnia.

Zawody strzeleckie w szwajcarskim Bernie (zdjęcie z 2010 roku) Źródło zdjęcia: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/PAP

Potwierdzają to sami Szwajcarzy: aż 98 proc. ankietowanych w badaniu z 2023 roku zgodziło się, że posiadanie broni stanowi część szwajcarskiej tradycji. Mieszanka wszystkich tych elementów wpływa na wysoki wskaźnik broni przechowywanej w domach.

"Coraz więcej mówi się o kobietobójstwach"

Jednocześnie niemal wszyscy respondenci zapewniali, że większość posiadaczy broni w Szwajcarii obchodzi się z nią ostrożnie. W tym miejscu należy jednak wspomnieć o dyskusji, która w ostatnich dwóch latach przetoczyła się przez Szwajcarię. "Coraz więcej mówi się o kobietobójstwach, zwłaszcza w kontekście seniorek. Potwierdzają to też statystyki" - zauważa w komentarzu dla Konkret24 dziennikarka Agnieszka Kamińska, która mieszkała w Szwajcarii i napisała dwie książki o tym kraju.

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Rzeczywiście: w lutym 2025 roku ukazał się raport federalny, w którym alarmowano, że broń palna odgrywa kluczową rolę w zabójstwach domowych. Sprawcami byli w większości mężczyźni po 60. roku życia, a ofiarami kobiety w tym samym wieku. Jako że zabójcy zwykle mieli szwajcarskie obywatelstwo, w omówieniu raportu na stronie rządowej czytamy, że "jednym z możliwych czynników jest fakt, że Szwajcarzy częściej posiadają broń palną ze względu na służbę wojskową niż mężczyźni bez szwajcarskiego obywatelstwa".

Dlatego na wniosek jednej ze szwajcarskich parlamentarzystek w czerwcu 2026 roku Rada Narodowa debatowała nad możliwością konfiskaty broni przejętej na własność po służbie wojskowej, jeśli posiadacz nie używał jej do celów sportowych w ostatnich dziesięciu latach. Ostatecznie ta reforma nie została przegłosowana, ale warto odnotować, że dyskusja o ograniczeniu dostępu do broni toczy się w Szwajcarii, którą przedstawia się jako wzorzec dozbrajania obywateli.