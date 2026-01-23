FAŁSZ

Polska "zapłaci Ukrainie reparacje"? Nie o tym zdecydował Parlament Europejski

23 stycznia 2026, 18:11
Zuzanna Karczewska
Źródło:
Konkret24
Tusk: albo pieniądze dzisiaj, albo krew jutro
Tusk: albo pieniądze dzisiaj, albo krew jutroTVN24
wideo 2/4
Tusk: albo pieniądze dzisiaj, albo krew jutroTVN24

Falę antyukraińskich komentarzy wywołuje rozpowszechniany w sieci przekaz, jakoby Polska miała płacić reparacje wojenne Ukrainie. To manipulacja, w której do szerzenia fałszywej narracji wykorzystuje się określenie "reparacje". Wyjaśniamy.

"Za co?", "ktoś wie?" - dopytują internauci w reakcji na wiadomość o rzekomych reparacjach dla Ukrainy, które miałaby wypłacać Polska. Taka informacja krąży w polskiej sieci. Pojawiła się m.in. we wpisie na platformie X z 22 stycznia 2026 roku. Jego autor napisał: "Większość polskich polityków: w tym politycy PO, PSL, Polska2050, PiS, zagłosowali wczoraj w Parlamencie Europejskim za tym, że Polska ma zapłacić Ukrainie reparacje. To jest jawne działanie na szkodę Państwa. Polacy powinni wyciągnąć z tego wnioski" (pisownia wszystkich postów oryginalna).

FAŁSZ
Fałszywa narracja o rzekomych reparacjach, które Polska ma płacić Ukrainiex.com

Do posta załączono wideo z fragmentem konferencji prasowej Krzysztofa Boska i Ryszarda Wilka z Konfederacji, która odbyła się 22 stycznia. Nagranie jest wycięte z kontekstu całej konferencji, zaczyna się od słów Bosaka: "Na 90 kilka procent nie będzie żadnej spłaty tych pożyczek, ani z reparacji, ani z konfiskaty rosyjskich środków. Pozostają jedynie dochody z zamrożenia środków skonfiskowanych Rosji, a przedmiot ich odmrożenia jest przedmiotem negocjacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, państwami europejskimi a Rosją". Następnie polityk dodaje, że "Polska w tych negocjacjach nie uczestniczy", ale będzie musiała je spłacać. Później Bosak mówi o głosowaniu Parlamentu Europejskiego - o którym napisał autor cytowanego posta - i komentuje: "okazuje się, że tylko posłowie Konfederacji, a prawie wszyscy posłowie PiS-u i wszyscy posłowie pozostałych partii są za tym, żeby polski podatnik spłacał długi państwa ukraińskiego". Jednak ani Bosak, ani Wilk na tym nagraniu nie mówią o płaceniu reparacji.

Tak jednak po dodaniu komentarza przez autora posta zostało to odebrane. "A co my takiego tam zepsuliśmy, żeby zapłacić Ukrainie reparacje, ktoś wie ?"; "To niech zapłacą ci politycy co głosowali za. Tylko niech zapłacą ze swoich pensji i dodatków"; "Za co reparacje dla ukrainy? Oni dostali tyle że mogliby żyć jak pączki w maśle ale wszystko zajechali i teraz znowu żebrzą"; "Kto wziął na siebie zobowiązania niech spłaca z własnej kieszeni! Mnie tam nie było!" - piszą internauci. Post wygenerował w krótkim czasie niemal 30 tys. wyświetleń; podano go dalej ponad 400 razy; polubiło ponad 1,5 tys. użytkowników.

"Reparacje" to kluczowe słowo, które tak wzburzyło komentujących. Nie po raz pierwszy zostało użyte w kontekście pomocy Polski dla Ukrainy. W grudniu 2025 roku, gdy w Parlamencie Europejskim decydowano o kolejnej pożyczce, określenia "reparacje" używała Konfederacja. A to jest wprowadzaniem opinii publicznej w błąd.

Narrację o płaceniu przez Polskę "reparacji" dla Ukrainy już w grudniu 2025 roku wprowadziła do dyskusji publicznej Konfederacjax.com

Szczyt UE i uzgodnienie pożyczki pomocowej

Czym są bowiem reparacje? To płatności dokonywane przez państwo w celu rekompensaty za naruszenie prawa międzynarodowego. Jak wyjaśniał w rozmowie z Konkret24 przy okazji innego tematu dr Mateusz Piątkowski, adwokat i adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, reparacje "mogą być też po prostu karą za przegraną wojnę" i są to "zobowiązania państwo-państwo".

Nie ma więc żadnych powodów, by Polska wypłacała jakieś reparacje Ukrainie. Manipulacja w tym przekazie polega na tym, że faktycznie w Parlamencie Europejskim doszło do głosowania - ale chodziło o pożyczkę dla Ukrainy. Sprawa sięga końcówki 2025 roku. 18 grudnia w Brukseli odbywał się szczyt UE poświęcony właśnie kwestii wsparcia finansowego dla Ukrainy. To wtedy liderzy europejscy uzgodnili udzielenie jej pożyczki w wysokości 90 mld euro na lata 2026-2027.

O decyzji przedstawicieli państw członkowskich poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa w nocy z 18 na 19 grudnia. Przekazał, że pożyczka zostanie sfinansowana ze wspólnego długu gwarantowanego unijnym budżetem. - Pozwoli to na zaspokojenie pilnych potrzeb finansowych Ukrainy, a Ukraina spłaci tę pożyczkę dopiero po tym, jak Rosja wypłaci reparacje w formie aktywów na jej spłatę - powiedział Costa. Wypracowany mechanizm stanowił alternatywę dla wcześniejszego planu sfinansowania wsparcia dla Ukrainy z zamrożonych rosyjskich aktywów, w którym trudno było uzyskać jednomyślność.

Zasady spłacania pożyczki

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że decyzję o wsparciu w formie pożyczki podjęto jednomyślnie - lecz dług na jej sfinansowanie zaciągną tylko 24 kraje członkowskie. Do gwarancji pożyczki nie przyłączyły się bowiem Czechy, Słowacja i Węgry. Donald Tusk, który brał udział w szczycie 18 grudnia, informował potem, że Kijów otrzyma "mocne argumenty" do negocjacji z Rosją w postaci 90 mld euro pożyczki z elastycznej rezerwy unijnego budżetu, tak zwanego headroomu. "To ta elastyczna rezerwa naszego budżetu unijnego, która nie należała do żadnego portfela - niemieckiego, francuskiego, polskiego. Była do wykorzystania w jakiejś szczególnej sytuacji. Mamy taką szczególną sytuację" - tłumaczył.

"Podjęliśmy decyzje, które nie rodzą konsekwencji finansowych. Mówiąc po naszemu: Polska nie będzie dopłacała do tego przedsięwzięcia, poza tym, że to jest oczywiście fragment budżetu europejskiego. To, co ważne, to jest pożyczka dla Ukrainy, a Ukraina spłaci tę pożyczkę dopiero wtedy, kiedy będzie można po zakończeniu wojny sięgnąć po te zamrożone na stałe w tej chwili aktywa rosyjskie" - tłumaczył Tusk. Uściślił, że Ukraina "będzie spłacać tę pożyczkę wobec Unii Europejskiej wtedy, kiedy otrzyma reparacje sfinansowane przez zamrożone aktywa rosyjskie".

Opisując ustalenia liderów europejskich, portal Euronews informował, że "według urzędników Komisji 90 miliardów euro nie będzie wliczane do krajowych poziomów zadłużenia, ponieważ emisja zostanie przeprowadzona wyłącznie na szczeblu UE".

Głosowanie Parlamentu Europejskiego

Sprawa powróciła na początku 2026 roku. 14 stycznia Komisja Europejska przedstawiła projekt wsparcia dla Ukrainy. Zgodnie z nim 60 mld euro ma być przeznaczone na pomoc wojskową, a pozostałe 30 mld euro na ogólne wsparcie budżetowe. "Unia zastrzega sobie prawo do wykorzystania rosyjskich aktywów immobilizowanych w Unii na potrzeby spłaty pożyczki, w pełnej zgodności z prawem unijnym i międzynarodowym" - zaznaczyła KE.

Ważne jest to, że ze względu na wykluczenie Czech, Słowacji i Węgier decyzja o pożyczce podjęta została w ramach mechanizmu wzmocnionej współpracy. Ten pozwala na działanie, gdy UE nie jest w stanie jako całość się porozumieć. Zgodnie z traktatami procedura wzmocnionej współpracy wymaga zgody Parlamentu Europejskiego. Dlatego też 20 stycznia 2026 roku PE podjął decyzję o zastosowaniu trybu pilnego w sprawie zatwierdzenia pożyczki. Następnego dnia projekt pożyczki został przegłosowany. "Procedura została zatwierdzona 499 głosami do 135, przy 2 wstrzymujących się" - czytamy w komunikacie PE z 22 stycznia. Właśnie o tym głosowaniu alarmował autor cytowanego posta.

To jednak nie koniec prac. Teraz w zwykłej procedurze ustawodawczej szczegóły dopracowywać będą Parlament i Rada UE. Jak przekazał komisarz UE ds. gospodarki i produktywności Valdis Dombrovskis, prace legislacyjne nad mechanizmem wsparcia finansowego mają się zakończyć na początku marca.

Autorka/Autor:

Zuzanna Karczewska

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

UkrainaUnia EuropejskapożyczkaParlament EuropejskiFake NewsManipulacjaDezinformacja
Pozostałe wiadomości

Jednych denerwuje dominacja flagi Ukrainy, innych zastanawia flaga Włoch, jeszcze inni dziwią się, skąd tylu Niemców w Zachodniopomorskiem. W sieci rozpowszechniane są "mapy mniejszości" dominujących w poszczególnych województwach. Każdy naród oznaczono flagą. Lecz choć dane są dobre, niekiedy flagi przykrywają rzeczywistość.

Włosi na Podkarpaciu, Hindusi w Kielcach, Bułgarzy w Lublinie? Mapa "mniejszości" i nas zaskoczyła

Włosi na Podkarpaciu, Hindusi w Kielcach, Bułgarzy w Lublinie? Mapa "mniejszości" i nas zaskoczyła

23 stycznia 2026, 12:44
Źródło:
TVN24+

Wylanie gnojowicy pod domem ministra rolnictwa było rzekomo powodem aresztowania protestującego rolnika - przekonują niektórzy politycy i internauci. Doniesienia o "areszcie za gnojówkę" to uproszczenie. Postawione zarzuty dotyczą czegoś innego.

"Areszt za gnojówkę"? Dobrze brzmi, ale było inaczej

"Areszt za gnojówkę"? Dobrze brzmi, ale było inaczej

22 stycznia 2026, 16:55
Źródło:
Konkret24

Rosyjską Kamczatkę sparaliżowały zamiecie śnieżne. W sieci mamy wysyp nagrań i obrazów rzekomo pokazujących sytuację na półwyspie. Oto trzy niebezpieczne trendy w rozpowszechnianiu fake newsów, które właśnie się ujawniają.

Kamczatka zasypana śniegiem, a my - sztuczną inteligencją. Widać trzy groźne trendy

Kamczatka zasypana śniegiem, a my - sztuczną inteligencją. Widać trzy groźne trendy

21 stycznia 2026, 15:55
Źródło:
Konkret24

Teoria spiskowa, jakoby zbliżał się "wielki reset majątku" Polaków, rozlewa się w sieci. Właściciele działek mogą się czuć zaniepokojeni, czytając, że warte dziś setki tysięcy złotych grunty stracą na wartości po 1 lipca 2026 roku. Ta celowo nakręcana spirala strachu nie ma uzasadnienia. Jednak kto posiada działkę, o nadchodzącej zmianie prawa powinien wiedzieć.

"1 lipca twoja działka straci wartość". Kampania fałszywa, zmiana prawa realna

"1 lipca twoja działka straci wartość". Kampania fałszywa, zmiana prawa realna

21 stycznia 2026, 13:34
Źródło:
TVN24+

Michał Wawer z Konfederacji przekonuje, że mimo nieobecności Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy uciekli na Węgry, ich procesy mogą się rozpocząć. Z prawnikiem tłumaczymy, że sytuacja obu polityków nie jest taka sama.

Dlaczego sądy nic nie robią w sprawie Ziobry i Romanowskiego? Poseł pyta, my odpowiadamy

20 stycznia 2026, 17:21
Źródło:
Konkret24

Moim celem jest niedopuszczenie do budowy żadnej elektrowni wiatrowej - oświadczył prezydent USA Donald Trump w styczniu tego roku. Było to jego kolejne już wystąpienie, w którym opowiadał o szkodliwości farm wiatrowych, mijając się z prawdą w każdym zdaniu. Nic nowego? Owszem, ale Trump ma swój powód, by te fake newsy głosić. Fejki i motywacje Trumpa opisuje Konkret24.

Walka Trumpa z wiatrakami. A tak naprawdę z kim?

Walka Trumpa z wiatrakami. A tak naprawdę z kim?

19 stycznia 2026, 15:24
Źródło:
TVN24+

"Przez waszą chorą, lewacką, politykę klimatyczną ludzie zamarzają w domach", "nikt nie pomaga Polskim seniorom, bo lepiej pomóc Ukraińcom" - takie przekazy szerzą się w sieci po śmierci małżeństwa w warszawskim Ursusie. To wyłącznie wykorzystywanie tragedii do siania dezinformacji.

"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Nawet śmierć wykorzystali do fejka

"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Nawet śmierć wykorzystali do fejka

20 stycznia 2026, 13:52
Źródło:
Konkret24

Jedni utrzymują, że to "pierwszy polski prom z programu PiS", drudzy - że za czasów PiS projekt promu właściwie podzielił los słynnej stępki. Jeszcze zanim prom Jantar Unity zacumował w Szczecinie, politycy obu stron rozpoczęli propagandę sukcesu - swojego. I obie strony wprowadzają opinię publiczną w błąd.

Kłócą się o "pierwszy polski prom od 30 lat". Ilu ojców ma ten sukces?

Kłócą się o "pierwszy polski prom od 30 lat". Ilu ojców ma ten sukces?

19 stycznia 2026, 9:22
Źródło:
Konkret24

Miliony wyświetleń w internecie generuje nagranie mające udowadniać, że poprzez użycie ciekłego azotu można wytworzyć na jeziorze mocny lód, po którym przejdzie człowiek. Rzeczywiście, bohaterowi filmu się to udaje. A jak jest w rzeczywistości?

Można zamrozić jezioro ciekłym azotem i po nim przejść? "Odradzam"

Można zamrozić jezioro ciekłym azotem i po nim przejść? "Odradzam"

18 stycznia 2026, 13:16
Źródło:
Konkret24

Kto by uwierzył, że stara fotografia z ośrodka dla cudzoziemców zyska po trzech latach drugie życie - w postaci fake newsa. Oraz że powodem będzie stół z jedzeniem. A tak się stało. Fejka rozpowszechnił między innymi poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

"Pyszne jedzonko" w ośrodku dla cudzoziemców. Ale fejk niesmaczny 

"Pyszne jedzonko" w ośrodku dla cudzoziemców. Ale fejk niesmaczny 

18 stycznia 2026, 15:12
Źródło:
Konkret24

"Dobra taktyka", "genialny pomysł" - polscy internauci chwalą francuskich rolników, którzy podczas demonstracji przeciw umowie Unii Europejskiej z Mercosur mieli rzekomo wpaść na pomysł napuszczania stad byków na kordony policji. Nagranie z tej "akcji" szeroko rozchodzi się w sieci.

Rolnicy "wypuszczają byki" na policjantów? Dziwna ta "corrida"

Rolnicy "wypuszczają byki" na policjantów? Dziwna ta "corrida"

17 stycznia 2026, 15:16
Źródło:
Konkret24

Były premier uderza w obecny gabinet, twierdząc, że w czasach Donalda Tuska "luka VAT znowu rośnie". I mimo że ten wskaźnik w ostatnim czasie budzi kontrowersje, to dane krajowe i unijne nie potwierdzają słów Mateusza Morawieckiego.

Morawiecki grzmi: luka VAT znowu rośnie. Gdzie?

Morawiecki grzmi: luka VAT znowu rośnie. Gdzie?

16 stycznia 2026, 12:53
Źródło:
Konkret24

Podobno po tym, jak Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych, nie mamy się czym martwić - bo przecież prawo umożliwia blokowanie wszystkich nielegalnych treści w sieci. Tak przekonują ludzie prezydenta. Na pewno nie uwierzy im 15-latka, której policja już odmówiła pomocy. My również nie liczmy na to, że gdy nasze zdjęcie zostanie "rozebrane" przez AI, polskie prawo nam pomoże.

Skutki weta Nawrockiego? Polacy zostali w bikini, a tak naprawdę - bez

Skutki weta Nawrockiego? Polacy zostali w bikini, a tak naprawdę - bez

15 stycznia 2026, 17:37
Źródło:
TVN24+

"Patrol konfidentów", "cały kraj zamienia się w kraj donosicieli" - takie komentarze wzburzonych internautów można przeczytać pod ogłoszeniami o naborze do samozwańczej "służby sąsiedzkiej" w wielu polskich miastach. Zaczęliśmy więc jej szukać - i przestrzegamy przed tymi ogłoszeniami.

"Służba sąsiedzka. Kto chętny dołączyć?". Uwaga na te ogłoszenia

"Służba sąsiedzka. Kto chętny dołączyć?". Uwaga na te ogłoszenia

13 stycznia 2026, 13:56
Źródło:
Konkret24

Prawo i Sprawiedliwość straszy, że w 2026 roku zdrożeją ceny biletów w komunikacji miejskiej w dużych miastach - bo tak zdecydował rząd Tuska. To przykład, jak w jednym przekazie można podwójnie manipulować.

W dużych miastach bilety "zdrożeją o 10 procent"? Co oni wymyślili

W dużych miastach bilety "zdrożeją o 10 procent"? Co oni wymyślili

15 stycznia 2026, 13:31
Źródło:
Konkret24

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro twierdzi, że jego wyjazd na Węgry nie był ucieczką. I że ze zdziwieniem dowiedział się - będąc już za granicą - że planowano przeciwko niemu jakieś postępowanie. Przypominamy więc, o czym i kiedy informowano publicznie w jego sprawie.

Ziobro: "nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie". Przypominamy sekwencję zdarzeń

Ziobro: "nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie". Przypominamy sekwencję zdarzeń

13 stycznia 2026, 17:37
Źródło:
Konkret24

Nagranie, na którym amerykański biskup zabrania rzekomo agentom ICE wejść do kościoła, obiegło media społecznościowe - za granicą i w Polsce. Jest gorąco komentowane w związku z tragedią w Minneapolis. W tym filmie nie chodzi o prawdę, ale może chodzić o pieniądze.

"Nie jesteście tu mile widziani". Starcie biskupa z agentem ICE - czy z rzeczywistością?

"Nie jesteście tu mile widziani". Starcie biskupa z agentem ICE - czy z rzeczywistością?

12 stycznia 2026, 18:18
Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy wyświetleń generuje w internecie nagranie pokazujące zamieszki na ulicach, podczas których podpalane są samochody. Rozpowszechniający je internauci twierdzą, że to Iran podczas trwających tam teraz przeciwrządowych manifestacji. Inni podają jednak, że to Paryż albo Los Angeles. Nikt z nich nie ma racji.

Tak, Irańczycy "walczą na ulicach". Ale na tym filmie tego nie widać

Tak, Irańczycy "walczą na ulicach". Ale na tym filmie tego nie widać

12 stycznia 2026, 15:18
Źródło:
Konkret24

Wielka Brytania na czele, Polska w czołówce - tak wyglądać ma "ranking" krajów z największą liczbą aresztowanych za wpisy w internecie. Gdy jednak zajrzeć do źródeł, ta efektowna narracja szybko się rozpada.

"Polska w światowej czołówce aresztowań za wpisy" w sieci. "Skąd to wzięli"

"Polska w światowej czołówce aresztowań za wpisy" w sieci. "Skąd to wzięli"

11 stycznia 2026, 15:02
Źródło:
Konkret24

Internauci chwalą rzekome "odchudzenie" kalendarza szczepień dzieci w USA - i jednocześnie krytykują aż "88 szczepionek" w polskim kalendarzu. Na dokładkę snują teorie spiskowe o nazistowskiej symbolice. Cała ta narracja to zlepek nieporozumień i błędnego porównywania liczby zastrzyków do liczby podawanych szczepionek.

Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"

Kalendarz szczepień, 88 szczepionek i liczba Hitlera. Tym razem sięgają po "magię liczb"

9 stycznia 2026, 13:37
Źródło:
Konkret24

Unia Europejska "przyjęła nas do swojego grona, aby doić z kasy" - tak internauci komentują informację o horrendalnej kwocie 2,5 biliona złotych, które Polska miałaby rzekomo zapłacić za unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2. To jednak podwójna manipulacja związana z raportem pewnej fundacji. Pokazujemy, kto za nią stoi.

"Polska zapłaci aż 2,5 biliona złotych za ETS2?"

"Polska zapłaci aż 2,5 biliona złotych za ETS2?"

8 stycznia 2026, 16:12
Źródło:
Konkret24

W Niemczech zarabia się lepiej, a że ceny w Polsce mamy już podobne jak tam, to poziom życia Polaków jest trzykrotnie niższy niż Niemców - taką ekonomiczną tezę ogłosił sędzia Kamil Zaradkiewicz. Tylko że posłużył się złymi wskaźnikami i starymi danymi. Co więc dane ekonomiczne mówią o życiu w Polsce i Niemczech?

"Polak ma trzy razy niższy poziom życia niż Niemiec"? Aż tak to nie

"Polak ma trzy razy niższy poziom życia niż Niemiec"? Aż tak to nie

7 stycznia 2026, 9:56
Źródło:
Konkret24

Tysiące wyświetleń generuje w sieci nagranie z polskimi dziećmi śpiewającymi ukraiński hymn. Sprawę nagłośnił poseł PiS Dariusz Matecki - wraz z przekazem, że "dzieci zmuszane są do śpiewania hymnu Ukrainy". Nie ma na to potwierdzenia, nagranie jest stare, a publikowanie go teraz ma zapewne służyć wzmacnianiu antyukraińskich nastrojów.

Matecki i "dzieci zmuszone do śpiewania ukraińskiego hymnu". Polityczna gra fałszem

Matecki i "dzieci zmuszone do śpiewania ukraińskiego hymnu". Polityczna gra fałszem

8 stycznia 2026, 12:55
Źródło:
Konkret24

Amerykańskie działania w Wenezueli miały wywołać masowe protesty w Stanach Zjednoczonych - twierdzi poseł Włodzimierz Skalik z Konfederacji Korony Polskiej. Tylko że nagrania, które ma potwierdzać jego tezę, nie mają związku z aktualnymi wydarzeniami.

"Masowe protesty" przeciwko interwencji Trumpa w Wenezueli? Nie na tych nagraniach

"Masowe protesty" przeciwko interwencji Trumpa w Wenezueli? Nie na tych nagraniach

7 stycznia 2026, 13:41
Źródło:
Konkret24

"Maduro jest wożony po Nowym Jorku i pokazywany mieszkańcom miasta", "Trump woził go po ulicach jak schwytane zwierzę" - twierdzą internauci, którzy zamieszczają i komentują nagranie pokazujące przejazd otwartej furgonetki. Nic nie wskazuje, że był w niej przewożony wenezuelski dyktator.

Maduro wożony ulicami Nowego Jorku "jak trofeum"?

Maduro wożony ulicami Nowego Jorku "jak trofeum"?

5 stycznia 2026, 18:19
Źródło:
Konkret24

Prezydent USA Donald Trump mówi o "doktrynie Donroego", która ma być czymś więcej niż słynna doktryna Monroego. Eksperci dostrzegają podobieństwa, ale też wskazują różnice. Co takiego ogłosił piąty prezydent Stanów Zjednoczonych James Monroe?

Donald Trump "reaktywuje" doktrynę Monroego. Czyli co?

Donald Trump "reaktywuje" doktrynę Monroego. Czyli co?

5 stycznia 2026, 9:48
Źródło:
Konkret24

"Zobacz Donaldzie Tusku, jak kończą dyktatorzy" - napisał na platformie X były minister w rządzie Zjednoczonej Prawicy Mariusz Kamiński, zamieszczając rzekome zdjęcie Nicolasa Maduro pojmanego przez żołnierzy USA. To nie tylko "przekroczenie kolejnych granic", lecz przede wszystkim fałszywka.

Kamiński o aresztowaniu Maduro. "Przekroczenie granic". W dodatku fejk

Kamiński o aresztowaniu Maduro. "Przekroczenie granic". W dodatku fejk

4 stycznia 2026, 16:34
Źródło:
Konkret24

Zdaniem części wojskowych opublikowanie tych zdjęć było "absolutnie niedopuszczalne" i "kompromitujące". Według ekspertów wojskowości - na pewno niepotrzebne. I choć Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ripostuje, że zdjęcia z wizyty prezydenta na wschodniej granicy nie ujawniają wrażliwych danych, to pewne informacje zawierają. Komu i do czego przydatne?

Stoją i patrzą w mapy. Przeciwnik też patrzy. Co widzi?

Stoją i patrzą w mapy. Przeciwnik też patrzy. Co widzi?

4 stycznia 2026, 14:22
Źródło:
TVN24+