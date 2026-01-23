Polska "zapłaci Ukrainie reparacje"? Nie o tym zdecydował Parlament Europejski

Falę antyukraińskich komentarzy wywołuje rozpowszechniany w sieci przekaz, jakoby Polska miała płacić reparacje wojenne Ukrainie. To manipulacja, w której do szerzenia fałszywej narracji wykorzystuje się określenie "reparacje". Wyjaśniamy.

"Za co?", "ktoś wie?" - dopytują internauci w reakcji na wiadomość o rzekomych reparacjach dla Ukrainy, które miałaby wypłacać Polska. Taka informacja krąży w polskiej sieci. Pojawiła się m.in. we wpisie na platformie X z 22 stycznia 2026 roku. Jego autor napisał: "Większość polskich polityków: w tym politycy PO, PSL, Polska2050, PiS, zagłosowali wczoraj w Parlamencie Europejskim za tym, że Polska ma zapłacić Ukrainie reparacje. To jest jawne działanie na szkodę Państwa. Polacy powinni wyciągnąć z tego wnioski" (pisownia wszystkich postów oryginalna).

Do posta załączono wideo z fragmentem konferencji prasowej Krzysztofa Boska i Ryszarda Wilka z Konfederacji, która odbyła się 22 stycznia. Nagranie jest wycięte z kontekstu całej konferencji, zaczyna się od słów Bosaka: "Na 90 kilka procent nie będzie żadnej spłaty tych pożyczek, ani z reparacji, ani z konfiskaty rosyjskich środków. Pozostają jedynie dochody z zamrożenia środków skonfiskowanych Rosji, a przedmiot ich odmrożenia jest przedmiotem negocjacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, państwami europejskimi a Rosją". Następnie polityk dodaje, że "Polska w tych negocjacjach nie uczestniczy", ale będzie musiała je spłacać. Później Bosak mówi o głosowaniu Parlamentu Europejskiego - o którym napisał autor cytowanego posta - i komentuje: "okazuje się, że tylko posłowie Konfederacji, a prawie wszyscy posłowie PiS-u i wszyscy posłowie pozostałych partii są za tym, żeby polski podatnik spłacał długi państwa ukraińskiego". Jednak ani Bosak, ani Wilk na tym nagraniu nie mówią o płaceniu reparacji.

Tak jednak po dodaniu komentarza przez autora posta zostało to odebrane. "A co my takiego tam zepsuliśmy, żeby zapłacić Ukrainie reparacje, ktoś wie ?"; "To niech zapłacą ci politycy co głosowali za. Tylko niech zapłacą ze swoich pensji i dodatków"; "Za co reparacje dla ukrainy? Oni dostali tyle że mogliby żyć jak pączki w maśle ale wszystko zajechali i teraz znowu żebrzą"; "Kto wziął na siebie zobowiązania niech spłaca z własnej kieszeni! Mnie tam nie było!" - piszą internauci. Post wygenerował w krótkim czasie niemal 30 tys. wyświetleń; podano go dalej ponad 400 razy; polubiło ponad 1,5 tys. użytkowników.

"Reparacje" to kluczowe słowo, które tak wzburzyło komentujących. Nie po raz pierwszy zostało użyte w kontekście pomocy Polski dla Ukrainy. W grudniu 2025 roku, gdy w Parlamencie Europejskim decydowano o kolejnej pożyczce, określenia "reparacje" używała Konfederacja. A to jest wprowadzaniem opinii publicznej w błąd.

Szczyt UE i uzgodnienie pożyczki pomocowej

Czym są bowiem reparacje? To płatności dokonywane przez państwo w celu rekompensaty za naruszenie prawa międzynarodowego. Jak wyjaśniał w rozmowie z Konkret24 przy okazji innego tematu dr Mateusz Piątkowski, adwokat i adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, reparacje "mogą być też po prostu karą za przegraną wojnę" i są to "zobowiązania państwo-państwo".

Nie ma więc żadnych powodów, by Polska wypłacała jakieś reparacje Ukrainie. Manipulacja w tym przekazie polega na tym, że faktycznie w Parlamencie Europejskim doszło do głosowania - ale chodziło o pożyczkę dla Ukrainy. Sprawa sięga końcówki 2025 roku. 18 grudnia w Brukseli odbywał się szczyt UE poświęcony właśnie kwestii wsparcia finansowego dla Ukrainy. To wtedy liderzy europejscy uzgodnili udzielenie jej pożyczki w wysokości 90 mld euro na lata 2026-2027.

O decyzji przedstawicieli państw członkowskich poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa w nocy z 18 na 19 grudnia. Przekazał, że pożyczka zostanie sfinansowana ze wspólnego długu gwarantowanego unijnym budżetem. - Pozwoli to na zaspokojenie pilnych potrzeb finansowych Ukrainy, a Ukraina spłaci tę pożyczkę dopiero po tym, jak Rosja wypłaci reparacje w formie aktywów na jej spłatę - powiedział Costa. Wypracowany mechanizm stanowił alternatywę dla wcześniejszego planu sfinansowania wsparcia dla Ukrainy z zamrożonych rosyjskich aktywów, w którym trudno było uzyskać jednomyślność.

Zasady spłacania pożyczki

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że decyzję o wsparciu w formie pożyczki podjęto jednomyślnie - lecz dług na jej sfinansowanie zaciągną tylko 24 kraje członkowskie. Do gwarancji pożyczki nie przyłączyły się bowiem Czechy, Słowacja i Węgry. Donald Tusk, który brał udział w szczycie 18 grudnia, informował potem, że Kijów otrzyma "mocne argumenty" do negocjacji z Rosją w postaci 90 mld euro pożyczki z elastycznej rezerwy unijnego budżetu, tak zwanego headroomu. "To ta elastyczna rezerwa naszego budżetu unijnego, która nie należała do żadnego portfela - niemieckiego, francuskiego, polskiego. Była do wykorzystania w jakiejś szczególnej sytuacji. Mamy taką szczególną sytuację" - tłumaczył.

"Podjęliśmy decyzje, które nie rodzą konsekwencji finansowych. Mówiąc po naszemu: Polska nie będzie dopłacała do tego przedsięwzięcia, poza tym, że to jest oczywiście fragment budżetu europejskiego. To, co ważne, to jest pożyczka dla Ukrainy, a Ukraina spłaci tę pożyczkę dopiero wtedy, kiedy będzie można po zakończeniu wojny sięgnąć po te zamrożone na stałe w tej chwili aktywa rosyjskie" - tłumaczył Tusk. Uściślił, że Ukraina "będzie spłacać tę pożyczkę wobec Unii Europejskiej wtedy, kiedy otrzyma reparacje sfinansowane przez zamrożone aktywa rosyjskie".

Opisując ustalenia liderów europejskich, portal Euronews informował, że "według urzędników Komisji 90 miliardów euro nie będzie wliczane do krajowych poziomów zadłużenia, ponieważ emisja zostanie przeprowadzona wyłącznie na szczeblu UE".

Głosowanie Parlamentu Europejskiego

Sprawa powróciła na początku 2026 roku. 14 stycznia Komisja Europejska przedstawiła projekt wsparcia dla Ukrainy. Zgodnie z nim 60 mld euro ma być przeznaczone na pomoc wojskową, a pozostałe 30 mld euro na ogólne wsparcie budżetowe. "Unia zastrzega sobie prawo do wykorzystania rosyjskich aktywów immobilizowanych w Unii na potrzeby spłaty pożyczki, w pełnej zgodności z prawem unijnym i międzynarodowym" - zaznaczyła KE.

Ważne jest to, że ze względu na wykluczenie Czech, Słowacji i Węgier decyzja o pożyczce podjęta została w ramach mechanizmu wzmocnionej współpracy. Ten pozwala na działanie, gdy UE nie jest w stanie jako całość się porozumieć. Zgodnie z traktatami procedura wzmocnionej współpracy wymaga zgody Parlamentu Europejskiego. Dlatego też 20 stycznia 2026 roku PE podjął decyzję o zastosowaniu trybu pilnego w sprawie zatwierdzenia pożyczki. Następnego dnia projekt pożyczki został przegłosowany. "Procedura została zatwierdzona 499 głosami do 135, przy 2 wstrzymujących się" - czytamy w komunikacie PE z 22 stycznia. Właśnie o tym głosowaniu alarmował autor cytowanego posta.

To jednak nie koniec prac. Teraz w zwykłej procedurze ustawodawczej szczegóły dopracowywać będą Parlament i Rada UE. Jak przekazał komisarz UE ds. gospodarki i produktywności Valdis Dombrovskis, prace legislacyjne nad mechanizmem wsparcia finansowego mają się zakończyć na początku marca.

