Polityka Poprawki "podpisałem" vs "poprawki, które przygotowaliśmy". Co się nie zgadza w tłumaczeniach Michała Moskala Zuzanna Karczewska |

Spotkanie Moskala z Kralem na Ibizie. Co było potem? Kalendarium Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP

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Sejm po raz trzeci nie odrzucił prezydenckiego weta o rynku kryptoaktywów. Głosowanie odbyło się 4 września 2026 roku. Podczas sejmowego posiedzenia wielu posłów, a także premier Donald Tusk, zabrali głos w sprawie upadłej giełdy Zondacrypto i afery z nią związanej.

Sprawa Zondacrypto ponownie znalazła się w centrum uwagi po tym jak 24 sierpnia Michał Fuja z "Superwizjera" TVN24 i Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski opisali przyjęcie przez prezesa PKOl Radosława Piesiewicza od Przemysława Krala, szefa Zondacrypto zegarka wartego 40 tys. euro. Natomiast 26 sierpnia dziennikarze ujawnili, że z prezesem upadłej giełdy spotkał się także Michał Moskal, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wieloletni współpracownik Jarosława Kaczyńskiego.

Do spotkania doszło 7 sierpnia 2025 roku na Ibizie, co potwierdził sam Moskal. Oprócz niego i Krala w spotkaniu uczestniczył też Artur Chodziński, były funkcjonariusz CBA. Chodziński relacjonował, że Kral poprosił go o kontakt do młodego polityka, który zna się na nowych technologiach, a ten wskazał na Moskala. Dodał, że poseł szukał sponsora lub patrona dla konferencji organizowanej przez jego fundację.

Moskal z kolei mówił, że "spotkanie dotyczyło potencjalnej współpracy z fundacją w obszarze nowych technologii i fintechu, w związku z planowaną konferencją". Chodzi o Fundację Obserwatorium Rozwoju Gospodarki i Demokracji. Na stronie tej fundacji Moskal widnieje jako przewodniczący rady programowej. Ostatecznie nie doszło do "zawarcia żadnego porozumienia ani nawiązania współpracy".

Spotkanie polityka PiS i byłego funkcjonariusza CBA z Przemysławem Kralem wywołało wiele wątpliwości i pytań. Nie rozwiewają ich też tłumaczenia Michała Moskala, w których nie brakuje niespójności.

Wtedy mówił o "poprawkach, które przygotowaliśmy". Teraz zaprzecza

Główne nieścisłości dotyczą wypowiedzi Michała Moskala na temat jego udziału w przygotowywaniu poprawek do ustawy o kryptoaktywach, nad którą wówczas trwały prace w Sejmie. Chodziło o rządowy projekt ustawy, która miała wdrożyć w Polsce unijne rozporządzenie MiCA. Rozporządzenie to od końca 2024 roku wyznacza wspólne zasady rynku kryptowalut w całej Unii Europejskiej: licencje dla firm, nadzór i ochronę klientów.

Co istotne, polityk mocno zaangażował się w temat branży kryptowalut właśnie po powrocie z Ibizy. Wcześniej trudno znaleźć ślady jego aktywności w tym obszarze. Przykładowo, 22 lipca 2025 roku, a więc dwa tygodnie przed kolacją z Kralem, Sejm debatował w pierwszym czytaniu nad rządowym projektem ustawy. Moskal w tej debacie nie uczestniczył.

Tymczasem trzy tygodnie po wizycie na Ibizie Moskal wysłał oficjalne pismo do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego w obronie "blisko dwóch tysięcy polskich przedsiębiorców" z branży kryptowalut. Później PiS złożył 14 poprawek łagodzących ustawę o kryptoaktywach (jedną z nich następnie wycofano).

Teraz pytany o nie, odpowiada: "Nie byłem ich autorem, ani ich nie przygotowywałem. Rozmawiałem o nich z Januszem Kowalskim, oceniałem je i nadal oceniam pozytywnie". W czerwcu wskazywał Wirtualnej Polsce, że autorem pakietu był Janusz Kowalski "wraz ze swoim zespołem" i że to jemu należy zadawać pytania o "źródła ich opracowania".

To samo stwierdził w rozmowie z dziennikarzami 26 sierpnia 2026 roku. "Poprawki przygotowane przez pana ministra Kowalskiego podpisałem. Uważam je za dobre" - powiedział Moskal. Dopytany o to, czy jedynym autorem jest Janusz Kowalski, odparł: "Z tego co mi wiadomo, tak jak rozmawiałem z Januszem Kowalskim, przygotowywał je wraz z gronem ekspertów profesorów, częściowo przynajmniej profesorów". Następnie, zapytany, czy on nad poprawkami nie pracował, stwierdził: "Nie, nad samymi poprawkami nie pracowałem".

Poseł PiS Michał Moskal komentuje doniesienia dotyczące jego spotkania z szefem Zondacrypto Źródło: TVN24

Tego samego dnia Michał Moskal był gościem w Telewizji Republika. Tam również pytany był o swój wyjazd na Ibizę i o poprawki do ustawy o kryptowalutach. Poseł powiedział: "Jeśli chodzi o poprawki, to autorem ich był Janusz Kowalski z zespołem ekspertów, profesorów, który stworzył".

To samo powtórzył kilka dni później w Kanale Zero. 31 sierpnia w rozmowie z Jackiem Prusinowskim poseł stwierdził, że temat kryptowalut interesował go już wcześniej i rozważał uczynienie z niego swojej politycznej specjalizacji. "Mocno myślałem o tym od dłuższego czasu, żeby tematykę kryptowalut przyjąć jako pewną niszę, w której się będę poruszał w polityce" mówił. Później opowiadał o pracy nad poprawkami. "Ja szczerze mówiąc, tak jak mówię, traktowałem to jako takie miejsce, w którym mogę znaleźć jakąś swoją niszę. Szybko się okazało, że ten obszar i prowadzenie tej ustawy objął już Janusz Kowalski. No bo się skontaktował ze mną jak zobaczył, że się chcę tym zajmować i powiedział: Słuchaj Michał, ja się tym zajmuję, mam zespół ekspertów, prowadzimy tę pracę już w ramach mojego zespołu Proste Podatki. Ja mówię: Okej, no to słuchaj, to ja w takim razie odstępuję, to jest twoja sprawa".

Po chwili Moskal dodał: "Potem Janusz Kowalski przygotowuje poprawki, ja te poprawki przeanalizowałem, no i do tego się ograniczyła moja rola. Chociaż liczyłem zupełnie szczerze, że będę w stanie go wesprzeć mocniej w przygotowywaniu i ze względu na inne obowiązki i to, że przeniosłem się na inne pola aktywności, nie byłem w stanie tego zrobić". Następnie powtórzył: "Te poprawki otrzymałem od Janusza Kowalskiego".

Tak więc Moskal, po ujawnieniu jego spotkania z Chodzińskim i Kralem, przekonuje, że nie przygotowywał poprawek. Tymczasem to on jest jednym z trzech posłów, które w imieniu PiS skierowały je do Sejmu. Jego podpis, obok podpisu Janusza Kowalskiego i Henryka Kowalczyka, widnieje na dokumencie.

Moskal jest jednym z trzech polityków, którzy podpisali poprawki. Teraz twierdzi, że ich nie przygotowywał Źródło zdjęcia: orka.sejm.gov.pl

Natomiast 9 września 2025 roku to Moskal ogłosił we wpisie na X: "z [Januszem Kowalskim] zgłaszamy poprawki, które mają ucywilizować ten projekt".

Rządowy projekt regulacji rynku kryptowalut to poważne zagrożenie dla blisko 2 tys. firm i ponad 3 mln obywateli, którzy obracają takimi aktywami. Zamiast wspierać innowacje, państwo sięga po rozwiązania rodem z czasów afery Optimusa.



Tworzenie rejestru domen zakazanych to de… pic.twitter.com/GV3MDh7Aqk — Michał Moskal (@Michal_Moskal) September 9, 2025 Rozwiń

Tego samego dnia posłowie Moskal i Kowalski zorganizowali także konferencję prasową, podczas której mówili o poprawkach do rządowego projektu ustawy. Podczas niej Moskal, odnosząc się do wcześniejszych słów Kowalskiego, jasno powiedział: "Pan minister [Kowalski] wspomniał o tych poprawkach, które przygotowaliśmy. Poza tym z jego ust padło też takie zdanie: "Proponujemy szereg poprawek, które mają tę ustawę, która została zaproponowana przez rząd, w pierwszym etapie ucywilizować".

Podczas konferencji poseł PiS powiedział także: "Na początek proponujemy coś, co nie wywraca tej ustawy, nie sprawia, że ona będzie nie do przyjęcia, ale sprawia, że ona będzie dawała minimalne gwarancje dla przedsiębiorców, którzy będą mogli dalej kontynuować swoją działalność na polskim rynku" oraz "Widzimy, że nawet jeśli ta regulacja wejdzie, nawet jeśli ona wejdzie z poprawkami, które proponujemy, to ta regulacja wciąż jest regulacją nadmiarową".

Wówczas Moskal nie mówił nic o tym, że to nie on - tylko Kowalski - jest autorem poprawek. Przeciwnie, Moskal mówił o "naszych rozwiązaniach": "Gorący apel, apel merytoryczny klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, aby wyłączyć pracę nad ustawą o kryptoaktywach ze sporu politycznego. Aby pochylić się nad naszymi rozwiązaniami, poprawkami, które cywilizują tę naszym zdaniem bardzo niedobrą implementację unijnego prawa, przygotowaną przez Andrzeja Domańskiego".

Ile kosztował wyjazd na Ibizę

Pojawiają się też rozbieżności dotyczące kwoty wyjazdu na Ibizę Michała Moskala. Jak opisywali dziennikarze TVN24 i Wirtualnej Polski Moskal mówił, że przy rezerwacji płacił Chodziński, a po powrocie "rozliczył z nim te wydatki, pokrywając je ze swoich prywatnych środków". Chodziński potwierdził te słowa i dodał, że zwrot nastąpił w gotówce. Jednak w dalszych tłumaczeniach polityka i byłego agenta CBA pojawiają się drobne nieścisłości. Moskal utrzymuje, że za wyjazd zapłacił dwa tysiące złotych. Mówił o tym w Kanale Zero 31 sierpnia 2026 roku. Zapytany o to, dlaczego nie ma dokumentu potwierdzającego przekazanie pieniędzy Chodzińskiemu, powiedział: "Była to nieostrożność. Nie pomyślałem o tym, zupełnie o tym nie pomyślałem. (…) No nie pomyślałem o tym, że kwestia dwóch tysięcy złotych może być tutaj jakimś wielkim problemem".

Tymczasem Chodziński w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" 28 sierpnia 2028 roku mówił o nieco wyższej kwocie. Zapytany o to, kto zapłacił za podróż i hotel powiedział: "Ja z rachunku swojej firmy. Osobno za siebie, osobno za posła. Gdy wróciliśmy, Michał Moskal od razu na lotnisku w Warszawie oddał mi pieniądze". Później dodał: "Gotówką. To było niecałe trzy tysiące złotych".

Skąd poseł wyleciał

To nie koniec znaków zapytania, bo wątpliwości wokół pobytu Moskala na Ibizie dotyczą także tego, skąd wyruszył. Moskal w odpowiedziach na pytania dziennikarzy wokół afery Zondacrypto utrzymywał, że na Ibizie spędził łącznie kilkanaście godzin. "To był przelot, spotkanie i powrót" - mówi.

Pytania pojawiły się po tym, jak 3 września 2026 roku w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wiceprzewodniczący klubu PiS Marcin Ociepa mówił o Moskalu. Stwierdził, że ma " przekonanie co do osobistej uczciwości" Moskala i i ocenił, że "popełnił błąd". - Jego linia jest następująca, którą państwo znacie, że on był na wakacjach w Hiszpanii. To nie jest tak, że on poleciał specjalnie na spotkanie - powiedział.

Tymczasem następnego dnia Moskal w rozmowie z dziennikarzem TVN24 Radomirem Witem przyznał, że miejscem wylotu była jednak Warszawa. Pytany o wypowiedź Ociepy, odparł: - Myślę, że się pomylił. Coś zasłyszał, co było niezgodne z prawdą.