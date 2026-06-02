Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Przeanalizowaliśmy zdjęcia ze zdarzenia

Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Analizujemy zdjęcia
Kilka dni temu poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek nie mógł opuścić pokładu samolotu o własnych siłach - według świadków był bowiem mocno nietrzeźwy. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia mające przedstawiać, w jakim stanie był poseł. Wszystko wskazuje na to, że są autentyczne.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek nie był w stanie samodzielnie opuścić pokładu samolotu na warszawskim lotnisku. Pomogły mu w tym służby ratownicze. Jako pierwszy o tym zdarzeniu poinformował 29 maja "Fakt". Świadkowie sytuacji, na których powołuje się dziennik, podają, że poseł był w stanie nietrzeźwości. W kolejnych dniach sprawę opisywały inne ogólnopolskie media.

Miało się to dziać 28 maja na Lotnisku Chopina w Warszawie, po godzinie 18. Według doniesień prasowych poseł Marcin Porzucek był jednym z pasażerów samolotu Embraer 175 lecącego z Rzeszowa do Warszawy. Rzecznik Lotniska Chopina Piotr Rudzki przekazał redakcji tvn24.pl, że na pokładzie samolotu relacji Rzeszów-Warszawa rzeczywiście znajdował się pasażer, który nie był w stanie opuścić pokładu. Na miejscu zareagowały służby ratunkowe z uwagi na "stan zagrażający życiu lub zdrowiu pasażera". Rzecznik podkreślił, że nie może podać szczegółów z uwagi na ochronę danych osobowych oraz medycznych.

O sprawę zapytaliśmy posła Porzucka. W przesłanej odpowiedzi napisał: "Od kilku miesięcy mam problem ortopedyczny, który widziały setki osób na szeregu wydarzeń w regionie i w Warszawie. Przyjmuję leki. 8 czerwca mam rezonans, który potwierdzi czy konieczna jest operacja biodra". Dopytywany, czy to właśnie problemy ortopedyczne sprawiły, że nie był w stanie samodzielnie opuścić samolotu, nie odpowiedział.

Poseł PiS nie odniósł się również do pytania, czy zaprzecza informacjom "Faktu", według których miał być nietrzeźwy.

"Zdjęcia posła PiS" z warszawskiego lotniska

30 maja około godziny 9 rano na Kontakt24 otrzymaliśmy dwa zdjęcia z podpisem: "Nie publikowane zdjęcia posła PiS. Miejsce zdarzenia: Lotnisko Chopina" (pisownia oryginalna). Internauta, który je nam przekazał, poinformował, że powstały 28 maja. Na fotografiach widać mężczyznę w czarnej koszulce i granatowych jeansach. Na pierwszym zdjęciu siedzi na stopniach białej furgonetki. Wygląda na niedysponowanego. Sylwetką i rysami twarzy przypomina posła Marcina Porzucka. Obok, po lewej, stoi pracownik lotniska, który podtrzymuje ramię siedzącego mężczyzny.

Na drugim zdjęciu mężczyzna w czarnej koszulce jest w innej pozycji - leży na plecach na podłodze furgonetki, głowę opiera na czarnym plecaku. Jego nogi zwisają na zewnątrz pojazdu. Ręce położył wzdłuż tułowia. Pracownik lotniska pozostaje w tym samym miejscu. W lewym górnym rogu kadru widoczny jest fragment samolotu PLL LOT - maszyna stoi na płycie lotniska w sporej odległości.

Zdjęcia z lotniska nadesłane na Kontakt24. Mają przedstawiać posła PiS Marcina Porzucka
Wiele szczegółów wskazuje na to, że fotografie wykonano z wnętrza samolotu stojącego tuż przed białą furgonetką. W odbiciu przyciemnianej szyby furgonetki można dostrzec odbicie fragmentu kadłuba samolotu i fragment napisu na nim. Na zdjęciach widać również czerwoną linię oznakowania płyty lotniskowej, a także wspomniany wcześniej stojący w oddali samolot PLL LOT.

Przystąpiliśmy do weryfikacji zdjęć. Udało się nam ustalić kilka szczegółów potwierdzających, że mogą przedstawiać sytuację na płycie Lotniska Chopina. Na przesuwanych drzwiach furgonetki widać logo spółki LS Airport Services zajmującej się obsługą naziemną samolotów. Obsługuje ona przewoźników z całego świata na czterech polskich lotniskach, w tym na warszawskim.

Na jednym zdjęciu w górnym lewym rogu widać fragment stojącego w oddali samolotu PLL LOT z charakterystycznym czerwonym malowaniem na końcu kadłuba. Z naszych ustaleń wynika, że może być to SP-LVG Boeing 737 MAX 8 w barwach Banku PekaO SA. Według portalu Flight Radar ten samolot 28 maja o godzinie 18.21 wylądował na Lotnisku Chopina po locie z Tunezji. Następny lot miał do Londynu, wyleciał o 20.38. Tak więc maszyna stała na płycie lotniska mniej więcej w tym samym czasie, gdy doszło do incydentu z udziałem posła PiS.

Oba zdjęcia nie mają widocznych ludzkim okiem błędów typowych dla sztucznej inteligencji. Architektura oraz układ cieni nie budzą zastrzeżeń. Co istotne, elementy takie jak linie na płycie lotniska, rowki odprowadzające wodę oraz inne detale infrastruktury są spójne i zachowują logiczny układ. Nie widać również niespójności między ujęciami - furgonetka, studzienka i pozostałe elementy otoczenia pozostają w tych samych miejscach.

By sprawdzić, czy fotografie nie zostały wygenerowane lub zmanipulowane przy użyciu sztucznej inteligencji, przeanalizowaliśmy je za pomocą dwóch narzędzi służących do wykrywania treści tworzonych przez AI. Wyniki obu analiz są niemal jednoznaczne. Według jednego narzędzia prawdopodobieństwo wygenerowania zdjęć przez sztuczną inteligencję to kolejno 0,1 proc. i 0,2 proc. - czyli nikłe. Nie wykryło ono oznak wykorzystania technologii deepfake. Podobne rezultaty uzyskaliśmy w drugim narzędziu - wskazało zerowe prawdopodobieństwo, że fotografie są dziełem AI lub deepfake'ami.

Analizy narzędziami Hive Detect i Sightengine wskazują niemal zerowe prawdopodobieństwo, że zdjęcia to dzieło AI lub deep fake
Źródło zdjęcia: hivedetect.ai, sightengine.com

Ponadto - by zweryfikować, czy na otrzymanych na Kontakt24 fotografiach jest rzeczywiście Marcin Porzucek - skorzystaliśmy z narzędzia weryfikującego, czy dana twarz pojawiła się już wcześniej w internecie. Po wprowadzeniu jednego z przesłanych nam zdjęć program wyświetlił ponad 200 fotografii, na których rozpoznał Marcina Porzucka. Większość stanowiły zdjęcia posła PiS publikowane na stronach mediów, m.in. Radia Poznań, oraz z publicznych wystąpień polityka.

Narzędzie PimEyes wyświetliło porównawczo - jako wyniki - liczne zdjęcia posła PiS Marcina Porzucka
Źródło zdjęcia: pimeyes.com

Posłowie rozpoznają kolegę z PiS

Te ustalenia pozwalają stwierdzić, że wszystko wskazuje na to, iż na przesłanych nam zdjęciach jest Marcin Porzucek oraz że przedstawiają sytuację z Lotniska Chopina opisywaną przez media. 1 czerwca wydawczyni "Tak jest" TVN24 zapytała posła PiS Piotra Uścińskiego, pokazując mu obie fotografie, czy to jest Marcin Porzucek - odpowiedział, że jego zdaniem tak jest.

Reporter TVN24 zapytał 1 czerwca samego posła Porzucka, czy się zgodzi na rozmowę przed kamerą w sprawie sytuacji na lotnisku, ale poseł odpisał tylko, że "po rezonansie". 2 czerwca rano - gdy został ponownie poproszony o wypowiedź - nie odpisał, czy i kiedy będzie to możliwe.

Natomiast posłowie, którym 2 czerwca w Sejmie reporterka TVN24 pokazała zdjęcia przesłane nam na Kontakt24, rozpoznawali na nich posła Porzucka, zaś zastępca rzecznika prasowego PiS Mateusz Kurzejewski powiedział, że "najprawdopdobniej to jest on".

2 czerwca po godzinie 16, już po publikacji tego tekstu, poseł Marcin Porzucek opublikował na platformie X post treści: "Szanowni Państwo, połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w mojej chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością. Przepraszam urażonych sytuacją na lotnisku. Takie zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy w moim życiu i zrobię wszystko, by się nigdy nie powtórzyło".

Gabriela Sieczkowska
Dziennikarka serwisu Konkret24
Czytaj także:
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Guz z zębami i włosami. Czym jest potworniak, który przyczynił się do dramatu Klaudii?
TVN24
NBP
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
BIZNES
Pożar na terenie ogródków działkowych na Paluchu
Słup czarnego dymu przy lotnisku
WARSZAWA
Henry Nowak
Dożywocie dla zabójcy studenta polskiego pochodzenia. Premier: to szokująca sprawa
TVN24
Karol Nawrocki
Kolejne weto prezydenta
TVN24
kamper przyczepa wakacje shutterstock_1213921549_S
Pozwali sąsiadkę z powodu zapachu. "Co to jest?!"
TVN24
Mężczyzna trafił do aresztu
Skazany za przelewy do Ukrainy. "Żałuję, że pojechałem"
BIZNES
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął na chodnik". Nowe ustalenia policji
TVN24
Para młoda podczas uroczystości weselnej
Niebezpieczny trend na weselach. "Wszyscy nagrywali"
TVN24
50-letnia Magdalena z Krakowa przez około 30 lat nie wychodziła z mieszkania
Ich córka około 30 lat nie wychodziła z mieszkania. "To jest nasza wina, moja i żony"
TVN24
EN_01678540_0395
Putin sięgnął po rakiety Cyrkon, "spadają jak piorun". Rośnie liczba ofiar
TVN24
Szczury w kanalizacji
W mieście zapadła się ulica. Okazało się, że była pod nią sieć tuneli
TVN24
Azja, Turcja, Dalyan, Plaża Iztuzu shutterstock_422170012
Nowe zasady dla turystów w Turcji. Surowe kary za złamanie przepisów
BIZNES
"Tak działa legalny bat na Prezydenta RP"? Sprawdzamy
FAŁSZ750 tysięcy e-podpisów, czyli "legalny bat" na prezydenta? Sprawdzamy
Gabriela Sieczkowska
Aleksandra Gajewska i Michał Wawer
"Absolutnie bolesne" słowa o in vitro. "Nie ma pan pojęcia, o czym mówię"
TVN24
Pauline Hanson
Nowy sondaż. Kolejny kraj stawia na skrajną prawicę
TVN24
benzyna dystrybutor paliwo shutterstock_1922799440
Takie będą ceny paliw w środę. Nowe stawki
BIZNES
Airbus A330, Hainan Airlines, Moskwa
Zakręcają kurek z paliwem dla samolotów. Decyzja po atakach na rafinerie
BIZNES
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom
Księgowa okradała kasę. Kobieta stanie przed sądem, a z nią siedem innych osób
TVN24
Burzowo, chmury, czerwiec
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
METEO
kask dziecko AdobeStock_434911872
Bez kasku ani rusz. Nowe zasady dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg
Anna Bielecka
Burzowo
Gdzie jest burza?
METEO
shutterstock_569637913
UOKiK stawia zarzuty Dino. "Praktyki kojarzące się z XIX wiekiem"
BIZNES
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Sędziowie TK złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
TVN24
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Adwokat zawieszony po aresztowaniu. "To jest naprawdę ewenement"
WARSZAWA
Policjanci zatrzymali 33-latka
Kłuł i ciął nożem na lewo i prawo. A potem uciekł
WARSZAWA
Order Orła Białego
"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego
Zuzanna Karczewska
Patryk Jaki
Jest wniosek o "zgodę na pociągnięcie europosła Jakiego do odpowiedzialności karnej"
TVN24
Banknoty (zdjęcie ilustracyjne)
Co z ratami kredytów po decyzji RPP?
BIZNES
Awaria pociągu Kolei Mazowieckich
Pociąg uszkodził pantograf
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica