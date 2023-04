Dymisja, odwołanie, trzy nominacje i mamy najliczniejszy rząd III RP 

Po tym, jak Henryk Kowalczyk na skutek protestów rolników w sprawie ukraińskiego zboża podał się do dymisji, prezydent Andrzej Duda 6 kwietnia dokona zmian w Radzie Ministrów. W miejsce odwołanego Henryka Kowalczyka nowym ministrem rolnictwa i rozwoju wsi ma zostać szef sejmowej komisji rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus. Henryk Kowalczyk pozostaje jednak w rządzie jako wicepremier i szef Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Przy tej okazji dojdzie także do zmiany na stanowisku ministra cyfryzacji. Do tej pory był nim premier Mateusz Morawiecki, nowym ministrem odpowiedzialnym za cyfryzację ma zostać dotychczasowy sekretarz stanu w kancelarii premiera, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.